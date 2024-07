Jak miałoby wyglądać szkolenie legionu?

W polskich jednostkach chętni Ukraińcy byliby na nasz koszt zakwaterowani i wyposażeni w sprzęt. Na razie powstają szczegółowe plany, ale najpewniej Ukraińcy mieszkający w Polsce trafiliby do tych baz wojskowych, które mają już doświadczenie w szkoleniach ukraińskich wojskowych. Od początku wojny przez takie jednostki przeszło już około 20 tysięcy ludzi.

Ostrożne dane mówią o tym, że do legionu zgłosić się może kilka tysięcy ukraińskich uchodźców. Nie jest wykluczone, że szkolilibyśmy też Ukraińców, którzy mieszkają w innych europejskich krajach.

Jak się dowiedział reporter RMF FM, równolegle trwają zabiegi o to, by w kosztach szkoleń i wyposażenia uczestniczyły także inne państwa unijne. Polskie władze przekonują partnerów, że szkolenie legionu ukraińskiego to inwestycja także w europejskie bezpieczeństwo.