06:45

Słabnący rosyjski rubel utrudni Władimirowi Putinowi dalsze prowadzenie wojny - ocenia brytyjski tygodnik "The Economist". Dziennik przypomina, że 14 sierpnia za jednego dolara trzeba było zapłacić już ponad sto rubli i był to najniższy kurs rosyjskiej waluty od początku napaści na Ukrainę.

Brytyjski tygodnik podkreśla, że rosyjska waluta jest jedną z tych, które w tym roku najbardziej tracą na wartości, a podwyżka stóp procentowych tylko przejściowo zatrzymała spadek i rubel nadal jest znacznie poniżej poziomu sprzed roku, gdy kurs wynosił ok. 60 za dolara. Dodano, że same podwyżki stóp procentowych prawdopodobnie szybko nie powstrzymają spadku wartości waluty, co może mieć konsekwencje dla zdolności Putina do prowadzenia wojny.

06:33

Rosyjski resort obrony poinformował, że minionej nocy obrona powietrzna zestrzeliła nad okupowanym Krymem pocisk wystrzelony z terytorium Ukrainy. Nie ma ofiar ani szkód.

06:25

Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow oświadczył, że dostarczając broń Ukrainie "USA i ich sojusznicy z NATO ryzykują bezpośrednią konfrontacją mocarstw nuklearnych". Reuters relacjonuje wywiad, jakiego Siergiej Ławrow udzielił magazynowi "The International Affairs", który ukazał się na stronie rosyjskiego MSZ.

Jego słowa zbiegają się w czasie z ostatnim potwierdzeniem przez Amerykanów, że Waszyngton poprze przekazanie Kijowowi myśliwców wielozadaniowych F-16 przez Danię i Holandię.

06:18

Prezydent Rosji Władimir Putin spotkał się w Rostowie nad Donem z wysokiej rangi dowódcami wojskowymi - poinformował Kreml i rosyjskie media państwowe, cytowane przez Reutersa.