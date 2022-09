Rosyjska Federalna Służba Bezpieczeństwa (FSB) oświadczyła w poniedziałek, że zatrzymała konsula Japonii we Władywostoku i uznała go za osobę niepożądaną w Rosji. FSB utrzymuje, że dyplomata zbierał tajne informacje. Na dworcu autobusowym w Riazaniu mężczyzna oblał się łatwopalnym płynem i podpalił w proteście przeciwko powołaniu do wojska. Sekretarz stanu USA Antony Blinken ogłosił dodatkową pomoc dla ukraińskiej policji i służb o wartości 457,5 mln dolarów. Po ogłoszeniu w Rosji mobilizacji 21 września wyjechało z tego kraju 261 tysięcy mężczyzn - poinformował portal Nowaja Gazieta.Jewropa, powołując się na źródła w prezydenckiej administracji; dane pochodzą od Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB). W pobliżu wyzwolonego przez ukraińskie wojska miasta Izium w obwodzie charkowskim, na północnym wschodzie kraju, odnaleziono dwa kolejne masowe groby z setkami zabitych mieszkańców - poinformował w niedzielę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w wywiadzie dla amerykańskiej telewizji CBS. Śledzimy dla Was najważniejsze wydarzenia z 216. dnia wojny w naszej relacji minuta po minucie 26.09.2022 roku.