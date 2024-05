Niemal 35 mln złotych jest do podziału w ramach Budżetu Obywatelskiego Łodzi 2024/25. Od dziś do 3 czerwca mieszkańcy mogą zgłaszać swoje pomysły dotyczące zieleni, infrastruktury miejskiej, kultury, edukacji i sportu.

/ Materiały prasowe

Mieszkańcy najlepiej wiedzą czego potrzebują. Mogą zaproponować inwestycje na osiedlowe lub ponadosiedlowe. Do zaangażowania zachęca w tym roku hasło: "To proste jak żulik z masłem!". Żulik to słodki chleb drożdżowy z rodzynkami, popularny w Łódzkiem.

We wniosku należy wskazać jaką inwestycje chcemy zrealizować, gdzie i ile szacunkowa może ona kosztować. Na każdym etapie liderzy projektów mogą liczyć na wsparcie pracowników Biura Aktywności Miejskiej, którzy doradzą, jak prawidłowo wypełnić formularz.

Urzędnicy przeanalizują później, czy zadanie może zostać zrealizowane we wskazanej lokalizacji i czy wnioskodawca właściwie oszacował jego wartość.

Do podziału jest 34,7 mln złotych, z czego 25,7 mln złotych na projekty osiedlowe i 9 mln złotych na projekty ponadosiedlowe.

Ważne jest, by efekty danego projektu były dostępne dla wszystkich mieszkańców Łodzi - podkreślają urzędnicy. Propozycje można składać do 3 czerwca:

drogą elektroniczną,

na stronie lodz.pl/bo

papierowo w siedzibie Biura Aktywności Miejskiej przy ul. Tuwima 10 oraz korespondencyjnie.

Pod głosowanie - zaplanowane w październiku - poddane zostaną te wnioski, które spełnią wszystkie wymagania.

W poprzednich 11 edycjach Budżetu Obywatelskiego łodzianie zgłosili ponad 10 tys. projektów. W głosowaniu wybrano do realizacji ok. 2,5 tys. Najwięcej z nich było związanych z zielenią: tworzeniem nowych skwerów, zieleńców i parków. Przy ulicach pojawiły się dodatkowe drzewa i krzewy, łąki kwietne, powstały też psie parki.

Dokładne zasady Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego i tegoroczny harmonogram można znaleźć tutaj.