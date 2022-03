Dowództwo Powietrzne "Wschód" Sił Zbrojnych Ukrainy poinformowało, że w czwartek "około 22:38 Rosja wykonała 2 ataki rakietowe na jedną z jednostek wojskowych na obrzeżach Dniepru. W czwartek z ukraińskich miast przez humanitarne korytarze ewakuowano łącznie 3 343 osoby, dzień wcześniej udało się ewakuować 4554 osób - poinformowała wieczorem wicepremier Iryna Wierieszczuk. Siły ukraińskie skutecznie odparły w czwartek dziewięć ataków wojsk rosyjskich w obwodach donieckim i ługańskim; straty Rosjan to ponad 200 żołnierzy. Najważniejsze wydarzenia dotyczące 29. dnia wojny w Ukrainie znajdziesz w naszej relacji z 25.03.2022 r.

01:15

Joe Biden z Brukseli poleci do Rzeszowa a nie bezpośrednio do Warszawy - informuje korespondent RMF FM Paweł Żuchowski. O 14:15 na lotnisku Rzeszów Jasionka powita go prezydent Andrzej Duda. Następnie Biden spotka się z amerykańskimi żołnierzami. Dopiero po tym spotkaniu poleci do stolicy. Air Force One wyląduje w Warszawie około 19:00.

00:31

Dowództwo Powietrzne "Wschód" Sił Zbrojnych Ukrainy poinformowało, że w czwartek "około 22:38 Rosja wykonała 2 ataki rakietowe na jedną z jednostek wojskowych na obrzeżach Dniepru. W rezultacie budynki jednostki zostały znacznie zniszczone".

W wyniku trafienia rakiet doszło do 2 pożarów, pisze "Ukraińska Prawda". Państwowe Pogotowie Ratunkowe w obwodzie dniepropietrowskim przekazało, że ustalane są informacje o zabitych i rannych.

Wcześniej Dowództwo Powietrzne "Wschód" Sił Zbrojnych Ukrainy informowało, że w obwodzie dniepropietrowskim wojska rosyjskie rozpoczęły atak rakietowy na obiekt wojskowy.

00:20

Amerykańscy ochotnicy wyzwolili jedną z okupowanych przez Rosjan wiosek pod Kijowem.

00:02

Australia nałożyła sankcje na Alaksandra Łukaszenkę i członków jego rodziny oraz 22 Rosjan - "operatorów propagandy i dezinformacji" - poinformowała minister spraw zagranicznych Marise Payne.

Najnowsze sankcje obejmą "operatorów propagandy i dezinformacji" z takich organizacji jak Russia Today, Strategic Culture Foundation, InfoRos i NewsFront, poinformowała w oświadczeniu minister spraw zagranicznych Marise Payne.

Sankcje wobec Alaksandra Łukaszenki są wynikiem tego, że Białoruś zapewnia strategiczne wsparcie Rosji i jej siłom zbrojnym "w ich ataku na suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy", wyjaśniła Payne.

22:55

W czwartek z ukraińskich miast przez humanitarne korytarze ewakuowano łącznie 3 343 osoby, dzień wcześniej udało się ewakuować 4554 osób - poinformowała wieczorem wicepremier Iryna Wierieszczuk.

22:37

Siły ukraińskie skutecznie odparły w czwartek dziewięć ataków wojsk rosyjskich w obwodach donieckim i ługańskim; straty Rosjan to ponad 200 żołnierzy - podał portal Ukrainska Prawda, powołując się na wpis na Facebooku ukraińskiego wojska.

Jak poinformowano, ukraińscy żołnierze zniszczyli 12 czołgów, około 20 pojazdów opancerzonych, a także dziewięć systemów artyleryjskich.

"Jednostki obrony przeciwlotniczej zestrzeliły nad Donbasem dwa wrogie samoloty i dwa wrogie bezzałogowe statki powietrzne" - podały siły ukraińskie.

22:11

Największym zaufaniem naród Ukrainy darzy kraje bałtyckie i Polskę - powiedział prezydent Wołodymyr Zełenski w Kijowie podczas spotkania z przewodniczącymi parlamentów Litwy, Łotwy i Estonii. To odpowiada temu, co zrobiliście dla Ukrainy" - oświadczył szef państwa.

Do Kijowa na spotkanie z prezydentem Ukrainy przybyła przewodnicząca Sejmu Litwy Viktorija Czmilyte-Nielsen, szefowa łotewskiego Sejmu Inara Murniece i przewodniczący estońskiego Zgromadzenia Państwowego Juri Ratas.



22:00

W obwodzie donieckim, na wschodzie Ukrainy, zginęło w wyniku działań wojsk rosyjskich co najmniej sześć osób, w tym dwoje dzieci - poinformował szef władz obwodowych Pawło Kyryłenko. 11 osób zostało rannych.