13:47

Okupanci mają plan, by jeszcze wiosną połowa mieszkańców podbitych terenów Ukrainy otrzymała rosyjskie paszporty, natomiast do września 80 proc. tej ludności ma mieć obywatelstwo kraju-agresora - oznajmił lojalny wobec Kijowa mer Melitopola Iwan Fedorow.

Załatwienie na okupowanych terenach niemal wszystkich życiowych czynności, które wymagają kontaktu z lokalną "władzą", jest obecnie możliwe tylko pod warunkiem posiadania rosyjskiego paszportu. W przeciwnym razie nie da się np. podłączyć internetu w mieszkaniu, uzyskać przepustki na podróż do innego kontrolowanego przez Rosjan regionu Ukrainy ani otrzymać świadczeń socjalnych.

Wróg posuwa się do takich działań, ponieważ chce uczynić jak najwięcej osób wspólnikami swoich przestępstw - podkreślił Fedorow, cytowany przez ukraińską agencję UNIAN.

13:31

"W Donbasie na wschodzie Ukrainy został ranny wolontariusz, który pomaga w leczeniu żołnierzy na froncie" - poinformowało w niedzielę Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Pradze. Rzecznik resortu Daniel Drake stwierdził, że stan rannego uniemożliwia przewiezienie go do kraju.

Wolontariusz, którego danych nie ujawniono, został trafiony odłamkami podczas ostrzału artyleryjskiego, a później odniósł kolejne rany po wybuchu szrapnela. Przedstawiciele projektu Phoenix, dla którego działał w Donbasie, poinformowali, że stan rannego pozostaje stabilny, ale sytuacja jest poważna. Nie można też przewidzieć dalszego rozwoju sytuacji. Zarówno MSZ, jak też koledzy wolontariusza zaapelowali o poszanowanie jego prywatności.

Przedstawiciele Phoenix podkreślili, że ranny pomagał w ewakuacji jednego z rannych na froncie. W trakcie jednej z misji uratował 25 żołnierzy.

W ramach projektu Phoenix czescy medycy, którzy działają jako ochotnicy, uczą żołnierzy zasad pierwszej pomocy w warunkach bojowych, a także transportują rannych.

13:24

Wojska rosyjskie próbują otoczyć Awdijiwkę w Donbasie, która ma dla nich krytycznie ważne znaczenie - powiadomił rzecznik wojskowy ukraińskich sił na kierunku taurydzkim Ołeksij Dmytraszkiwski. Wróg zmniejszył aktywność swoich działań pod Wuhłedarem.

Wojskowy oznajmił, że oddziały najeźdźcy w dalszym ciągu szturmują Adwijiwkę i Marjinkę. Adwijiwka jest dla nich obecnie strategicznie ważna - przyznał Dmytraszkiwski na antenie ukraińskiej telewizji. Jego wypowiedź przytoczył portal RBK-Ukraina.

Jak wyjaśniał, by rozpocząć szturmy w rejonie Wuhłedaru, konieczne jest otoczenie Awdijiwki. Wojska przeciwnika próbują to zrobić od dwóch tygodni.

13:15

Grupa około 20 żołnierzy z Ukrainy zakończyła szkolenie we Włoszech - podały włoskie media. Szkolenie dotyczyło francusko-włoskiego systemu obrony powietrznej SAMP/T.

Włoski dziennik "Il Fatto Quotidiano" poinformował, że szkolenie zorganizowano w siedzibie dowództwa artylerii w Sabaudii na południe od Rzymu.

W minionych tygodniach przedstawiciele rządów Włoch i Francji zapowiadali wysłanie na Ukrainę tego systemu obrony przeciwlotniczej. Jako termin wskazywano wiosnę.

13:00

Polska firma zbrojeniowa "Dezamet" z Nowej Dęby ma szansę na kontrakt na produkcję amunicji dla Ukrainy w ramach wspólnych, unijnych zakupów. Co ważne, możliwe jest też unijne wsparcie. Komisarz ds. rynku wewnętrznego Thierry Breton odwiedzi w środę tę firmę, wchodzącą w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Spotka się również z premierem Mateuszem Morawieckim i ministrem obrony narodowej Mariuszem Błaszczakiem.

12:49

Loty amerykańskich dronów nad Morzem Bałtyckim są oznaką bezpośredniego zaangażowania Stanów Zjednoczonych w konflikt z Rosją - powiedział rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.

12:26

Jeśli prezydent Rosji Władimir Putin przyjedzie do Niemiec, natychmiast go aresztujemy - zapewnił w rozmowie z dziennikiem "Bild am Sonntag" niemiecki minister sprawiedliwości Marco Buschmann.

12:23

Ukraina będzie miała tylko jedną próbę na przeprowadzenie wielkiej kontrofensywy. Jeżeli ona się nie uda, to będzie niezwykle trudno uzyskać środki na następną - powiedział w rozmowie z "Rzeczpospolitą" prezydent Czech Petr Pavel.

12:14

Rosjanie wstrzymali poszukiwania strąconego amerykańskiego bezzałogowca na Morzu Czarnym - powiadomiła rzeczniczka sił obrony na południu Ukrainy Natalia Humeniuk.

Obserwujemy, że zaprzestano działań poszukiwawczych w tym rejonie, gdzie doszło do incydentu lotniczego i (Rosjanie) czegoś tam szukali. Pogoda i głębokość nie sprzyjają prowadzeniu tej operacji - powiedziała Humeniuk na antenie ukraińskiej telewizji. Jej wypowiedź przytoczyła ukraińska redakcja Radia Swoboda.

11:57

Mieszkańcy Mariupola, zniszczonego i okupowanego przez rosyjskie wojska miasta na południowym-wschodzie Ukrainy, są wściekli z powodu niedzielnej wizyty Władimira Putina, któremu pokazano jedyną odbudowaną dotąd dzielnicę. Ludzie oceniają to jako hipokryzję i działanie na pokaz - poinformowały niezależne rosyjskie media.

11:45

Mamy komentarz NATO do sprawy rozbicia w Polsce siatki szpiegów działających w Polsce na rzecz Rosji. W oświadczeniu przesłanym dziennikarce RMF FM w Brukseli służby prasowe przekazały zapewnienie o ścisłej współpracy służb sojuszniczych w ramach kontrwywiadu.

11:28

Rosyjska propaganda wciąż wałkuje temat wydania nakazu aresztowania Władimira Putina przez Międzynarodowy Trybunał Karny. Jeden ze znanych kanałów na Telegramie napisał, że "jako pierwsza na niemieckiej ziemi stanie stopa rosyjskiego żołnierza, zanim uda się tam Władimir Putin".