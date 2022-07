Regionalne służby więzienne w Rosji proponują, by miejsce towarów ze sklepów IKEA - która opuściła Rosję w związku z rosyjską inwazją na Ukrainę - zajęły produkty wyprodukowane w koloniach karnych - pisze w środę Radio Swoboda.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Kolonie karne mogą "zająć miejsce IKEA" w Rosji - uważa przedstawiciel służby więziennej z obwodu swierdłowskiego Iwan Szarkow.



Szef regionalnej służby więziennej Aleksandr Fiodorow ocenił zaś, że kolonie karne mogą zamienić też inne zagraniczne firmy, które opuściły rosyjski rynek. Obroty i liczba pracujących przy produkcji ludzi rosną z roku na rok - stwierdził.



Wypowiedzi przedstawicieli służby więziennej wywołały ironiczne reakcje internautów.



"Czegokolwiek by nie robiono w Rosji, wychodzi automat Kałasznikowa, czegokolwiek by nie budowano - wychodzi Gułag" - napisał na Twitterze były partner biznesowy Michaiła Chodorkowskiego, Leonid Newzlin.



"Wspaniałe perspektywy wolnej gospodarki" - czytamy na profilu opozycjonisty Andrieja Piwowarowa.



W połowie czerwca Ingka Group, do której należą wszystkie sklepy IKEA w kraju, poinformowała, że szwedzki producent mebli IKEA sprzedaje swoje fabryki, zamyka biura i redukuje liczbę zatrudnionego personelu w Rosji, ponieważ nie widzi możliwości wznowienia sprzedaży w kraju w najbliższej przyszłości.