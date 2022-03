21. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Dziś Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości ONZ w Hadze wyda decyzję ws. zarządzenia środków tymczasowych. Chodzi o zarzuty, dotyczące ludobójstwa, jakie Ukraina stawia Rosji. We wtorek Rosja została wykluczona z Rady Europy. W Kijowie natomiast doszło do spotkania prezydenta Wołodymyra Zełenskiego i premiera Denysa Szmyhala z liderami Polski, Czech i Słowenii. Nasz kraj reprezentowali premier Mateusz Morawiecki i wicepremier Jarosław Kaczyński. Zełenski podziękował za ich gest i zaznaczył, że z "takimi przyjaciółmi zwyciężymy". W ciągu ostatniej doby Rosjanie nie posunęli się naprzód. Najważniejsze informacje znajdziecie w naszej relacji minuta po minucie z 16.03.2022.

Akcja ratunkowa po ostrzale przez wojska rosyjskie budynków mieszkalnych w Charkowie / DSNS / PAP

W Kijowie doszło do spotkania prezydenta Wołodymyra Zełenskiego i premiera Denysa Szmyhala z liderami Polski, Czech i Słowenii.

Mateusz Morawiecki powiedział, że Unia Europejska powinna nadać Ukrainie status kandydata.

Jarosław Kaczyński z kolei stwierdził, że w Ukrainie potrzebna jest misja pokojowa NATO. CZYTAJ WIĘCEJ>>>

W ciągu ostatniej doby wojska rosyjskie nie posunęły się naprzód na żadnym kierunku.

Rosja została wykluczona z Rady Europy. CZYTAJ WIĘCEJ>>>

Władimir Putin został jednogłośnie uznany przez Senat USA za zbrodniarza wojennego w związku z inwazją Rosji na Ukrainę. CZYTAJ WIĘCEJ>>>

11:27

Reporter "The Kyiv Independent" publikuje zdjęcia, na których widać zniszczone rosyjskie helikoptery w pobliżu Chersonia.

11:23

Siedem osób zginęło, a dziewięć odniosło obrażenia w środę w wypadku drogowym z udziałem mikrobusu wiozącego przesiedleńców w obwodzie chmielnickim na zachodzie Ukrainy - poinformowała ukraińska policja. Dziewięć osób hospitalizowano.

Zderzył się autobus prowadzony przez 61-letniego mężczyznę z obwodu donieckiego i mikrobus, który wiózł przesiedleńców z miasta Dniepr w środkowo-wschodniej części Ukrainy w kierunku Tarnopola na zachodzie.

11:21

11:14

Rosja łamie porozumienia o zawieszeniu broni na czas organizacji korytarzy humanitarnych - oświadczyła w środę wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk w nagraniu, zamieszczonym na Telegramie biura ukraińskiego prezydenta.



"W obecnie panujących warunkach nie możemy bezpiecznie ewakuować ludzi" - dodała, zwracając uwagę na szczególnie trudną sytuację mieszkańców Iziuma i Mariupolu.

11:06

W obwodzie kirowohradzkim było generalnie spokojnie, choć przez kilka godzin rozbrzmiewały syreny alarmu przeciwlotniczego. Alarm włączano przez całą noc w obwodzie rówieńskim oraz połtawskim.



W obwodzie dniepropietrowskim były nocne ataki rakietowe. Jeden z pocisków trafił w magazyn paliwa pod Nikopolem.

11:03

W ramach misji humanitarnej dowódca Zjednoczonych Sił Zbrojnych Ukrainy generał porucznik Siergiej Naźva dotarł do Mykolajewa z pomocą dla mieszkańców. Przywizózł ładunek o wadze 15 ton.

10:55

Ukraińska Pravda publikuje informacje o zdobytym przez Ukraińców rosyjskim sprzęcie. Na zdjęciu jeden z wozów bojowych.

10:52

W obwodzie kijowskim nieustannie ogłaszane są alarmy przeciwlotnicze. Walki i ostrzały trwały w Irpieniu, Borodziance i Makarowie, na wioskę Marchaliwka przeprowadzono atak lotniczy, niespokojnie było też w rejonie browarskim. Niszczono budynki mieszkalne i według wstępnych danych są ofiary.

10:47

Dziennikarz telewizji Fox News Trey Yingst opublikował zdjęcie, na którym widać, jak współpracowali Ołeksandra "Sasza" Kuwszynowa i operator Pierre Zakrzewski. Oboje zginęli w Ukrainie.

"Była utalentowana i dowcipna. Lubiła fotografię, poezję i muzykę. Szybko staliśmy się przyjaciółmi, dzięki wspólnej miłości do kawy. Miała 24 lata" - wspomina Yingst.

10:41

W ciągu ostatniej doby wojska rosyjskie bombardowały Charków i Mariupol, a obwód chersoński jest na skraju katastrofy humanitarnej - podsumowuje w środę sytuację w regionach Ukrainy portal Ukrainska Prawda, powołując się na informacje władz regionalnych.

10:22

10:19

10:17

Delegacje Polski, Słowenii i Czech po wizycie w Kijowie wróciły bezpiecznie na teren naszego kraju - poinformował rzecznik rządu Piotr Müller.

10:14

Walczycie także dla nas i nie jesteście sami - tę wypowiedź premiera Czech Petra Fiali cytuje większość czeskich mediów w relacjach ze spotkania w Kijowie z prezydentem Ukrainy.

10:10

09:57

Nexta publikuje zdjęcia budynku w Kijowie, który zawalił się po rosyjskim ostrzale.

Według wstępnych informacji dwie osoby zostały ranne, a 35 osób zostało ewakuowanych. Na miejscu nadal pracują ratownicy.

09:50

Rosja to dziś państwo bandyckie i terrorystyczne. Powinna być izolowana we wszystkich formatach międzynarodowych - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM wiceszef MSZ Paweł Jabłoński.

"Rosja to dziś państwo bandyckie i terrorystyczne. Powinna być izolowana we wszystkich formatach międzynarodowych" Jakub Rutka / RMF FM

09:47

Jak podał Ukrinform, wczoraj w pobliżu Czernihowa ukraińska artyleria zniszczyła pięć czołgów.

09:45

Ciała dwóch osób wydostały ukraińskie służby ratunkowe w ciągu ostatniej doby spod gruzów ostrzelanych budynków w Charkowie na wschodzie Ukrainy - poinformowało biuro prasowe Służb ds. Sytuacji Nadzwyczajnych w obwodzie charkowskim.



Ratownicy 32 razy byli wzywani do pożarów oraz zburzonych budynków i udało im się uratować spod gruzów cztery osoby. Pirotechnicy 22 razy neutralizowali artyleryjskie niewybuchy.



Nocą pociski trafiły w jedną ze szkół w Charkowie. Dwupiętrową część budynku zniszczono na powierzchni 800 m kw. Jedna osoba odniosła obrażenia.

09:35

Mimo dużych wysiłków Turcji ostatnie rozmowy okazały się fiaskiem; szef MSZ Rosji Siergiej Ławrow przyjechał na nie w nastroju bojowym, bez żadnej intencji zawieszenia broni, a bez tego nie ma o czym rozmawiać - powiedział w środę szef Biura Polityki Międzynarodowej KPRP Jakub Kumoch.



Prezydent Andrzej Duda udaje się w środę do Turcji, gdzie spotka się z prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoganem. W ubiegłym tygodniu w Antalyi odbyły się trójstronne rozmowy pokojowe, w których uczestniczyli szefowie dyplomacji Rosji, Ukrainy i Turcji. Spotkanie nie przyniosło jednak przełomu.



09:28

"Rosyjska wojna z ukraińskimi dziećmi - 103 zginęło, ponad 100 jest rannych" - napisała prokurator generalna Iryna Wenedyktowa.



Dzień wcześniej prokuratura generalna informowała o 97 zabitych dzieciach.

09:15

Delegacja premierów wraca właśnie z Kijowa. Rzecznik rządu w Pradze opublikował zdjęcie Perta Fiali - szefa czeskiego rządu w wagonie sypialnianym. Pod zdjęciem - dopisek: "Zbliżamy się do domu".

Na zdjęciu szef czeskiego rządu jest w kamizelce kuloodpornej i hełmie.

09:11

Rosjanie stracili w walkach na Ukrainie ok. 13,8 tys. osób - poinformował w poniedziałek rano na Facebooku sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Wśród utraconego przez wojska rosyjskie sprzętu wyszczególniono m.in. 430 czołgów i 84 samoloty.



Siły rosyjskie straciły także 1375 transporterów opancerzonych, 190 systemów artyleryjskich, 70 wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych, 43 zestawy przeciwlotnicze, 108 śmigłowców, 819 pojazdów kołowych, 60 cystern, 11 dronów i trzy jednostki pływające - wyliczono w komunikacie.

09:01

Ambasador Ukrainy w Niemczech Andrij Melnyk ocenił, że wysiłki mediacyjne byłego kanclerza Gerharda Schroedera w związku z inwazją Rosji na Ukrainę zakończyły się niepowodzeniem. "Smutno patrzeć, jak wszystko poszło nie tak" - powiedział agencji dpa.



"Sprawa jest dla nas ostatecznie rozstrzygnięta. Dla Ukrainy dalsze rozmowy Schroedera nie mają żadnego sensu" - podkreślił ambasador Melnyk.

08:48

08:40

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał ustawę zakazującą przygotowywania i rozpowszechniania informacji propagującej działania Federacji Rosyjskiej - poinformował w środę portal Ukrainska Prawda.

08:36

Siły rosyjskie mają problem z przezwyciężeniem wyzwań, jakie stwarza teren Ukrainy, trzymają się głównie sieci dróg i niechętnie prowadzą operacje w terenie - oceniło w środę rano brytyjskie ministerstwo obrony w codziennej aktualizacji wywiadowczej.



"Rosyjskie siły nie radzą sobie z przezwyciężeniem wyzwań, jakie stwarza teren Ukrainy. Siły rosyjskie pozostają w dużej mierze przywiązane do ukraińskiej sieci dróg i wykazują niechęć do prowadzenia manewrów w terenie. Niszczenie mostów przez siły ukraińskie również odegrało kluczową rolę w zatrzymywaniu postępów Rosji. Niezdolność Rosji do przejęcia kontroli w powietrzu drastycznie ograniczyła jej możliwości skutecznego wykorzystania manewrów powietrznych, co jeszcze bardziej ograniczyło jej opcje. Taktyka ukraińskich sił powietrznych umiejętnie wykorzystała brak możliwości manewru Rosji, krzyżując plany rosyjskiego natarcia i zadając ciężkie straty siłom inwazyjnym" - napisano.

08:28

Od 24 lutego funkcjonariusze Straży Granicznej odprawili na kierunku wjazdowym do Polski prawie 1,9 mln osób uciekających z Ukrainy - wynika z informacji Straży Granicznej.

08:22

Pierwszy raz początku wojny Rosjanie ostrzelali cywilne obiekty w mieście Zaporoże na środkowym wschodzie kraju - informuje szef obwodowej administracji Ołeksandr Staruch.

Rosyjskie rakiety spadły w okolice dworca kolejowego w Zaporożu niszcząc część infrastruktury. Ostrzelany został też ogród botaniczny. Jak twierdzą miejscowe władze - po tych atakach nie ma ofiar.

08:10

W sieci pojawiają się kolejne nagrania z rosyjskiego uderzenia rakietowego w Kijów.

08:04

08:02

Jak informuje agencja Ukrinform - są już pierwsze doniesienia o ofiarach po ostrzale w Kijowie.



07:50

"Po zakończeniu tej strasznej wojny Ukrainę czeka kilka lat rozminowywania" - powiedział szef ukraińskiego MSW Denys Monastyrski, cytowany przez agencję Ukrinform. Ukraina już teraz poprosiła zagranicznych partnerów, żeby przygotowali grupy ratowników i sprzętu, którzy będą mogli "przyjechać i pomóc".

"Żaden obiekt nie może zostać odbudowany bez wcześniejszego rozminowania, a nasi ratownicy nie nadążają z tymi działaniami" - dodał.

07:43

07:40

Władimir Putin został jednogłośnie uznany przez Senat USA za zbrodniarza wojennego w związku z inwazją Rosji na Ukrainę. Senat uchwalił rezolucję w tej sprawie.

07:36

Na zdjęciach satelitarnych NASA widać zniszczone rosyjskie helikoptery w pobliżu Chersonia.

07:28

Wybrzeże w obwodzie odeskim zostało ostrzelane ogniem artyleryjskim z rosyjskich okrętów - poinformował doradca szefa MSW Ukrainy Anton Heraszczenko w nocy z wtorku na środę na Facebooku.



"Około godziny temu rosyjscy okupanci zaczęli ostrzeliwać z okrętów ogniem rakietowym i artyleryjskim ukraiński brzeg w obwodzie odeskim w pobliżu wioski Tuzla. Wystrzelono dużą liczbę pocisków z ogromnej odległości" - napisał Heraszczenko.

07:20

Ostrzały w Mariupolu na południowym wschodzie Ukrainy nasilają się i miasto zaczęto atakować także z morza - poinformowała w środę agencja Ukrinform, powołując się na wpis doradcy mera Mariupola Petra Andriuszczenki na Telegramie.



"Brutalność zachowania i ostrzałów wzrasta. Agresorzy zastrzelili z czołgu niezbrojonego cywila. Do nalotów dochodzą ostrzały z wojskowych okrętów" - oznajmił Andriuszczenko.

07:12

"Wojska okupanta kontynuują ataki rakietowe i bombowe na infrastrukturę i gęsto zaludnione dzielnice ukraińskich miast" - podał ukraiński sztab generalny. Komunikat sztabu podsumowuje sytuację według stanu na godz. 6 (godz. 5 w Polsce).

07:10

"Nie pozwolimy na to. Nie pozwolimy, żeby lewica wciągnęła Węgry w tę wojnę. Nie pozwolimy, by lewica uczyniła wojskowy cel z Węgier oraz z Węgrów żyjących w kraju i poza jego granicami" - mówił we wtorek premier Węgier Viktor Orban w przemówieniu z okazji święta narodowego.

07:00

Władze Zaporoża poinformowały o wybuchu na dworcu kolejowym Zaporoże-2.

06:57

W środę wczesnym rankiem Rosjanie po raz kolejny ostrzeliwali ukraińską stolicę, Kijów. Odłamki rakiety trafiły w 12-piętrowy budynek mieszkalny, powodując poważne zniszczenia - poinformowała agencja UNIAN.

Uszkodzony został także jeden dziewięciopiętrowy budynek - podano. W komunikatorze Telegram opublikowano fotografię zniszczonego domu. Na miejscu pracują ratownicy.

06:54

Odessa przygotowuje się o obrony.

06:53

Wojska ukraińskie w niektórych rejonach przystąpiły do kontrataku - podał ukraiński Sztab Generalny.

06:45

Według danych ONZ do 15 marca ponad 3 miliony Ukraińców opuściło Ukrainę z powodu wojny. Większość Ukraińców przekroczyła granicę z Polską - ponad 1,8 mln.

06:28

Ukraińska telewizja, publikując nagranie, informuje o nocnym nalocie i eksplozjami nad Charkowem.

06:22

Ukraińska obrona powietrzna we wtorek zniszczyła trzy samoloty, trzy bezzałogowe statki powietrzne, jeden śmigłowiec i dwa pociski manewrujące sił rosyjskich - poinformowało dowództwo sił powietrznych Ukrainy. W komunikacie dodano, że wykonano 9 ukraińskich nalotów na kolumny wojsk rosyjskich.

06:15

Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości (MTS) w Hadze ma zdecydować w środę o wydaniu środków tymczasowych w sprawie rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Z wnioskiem przeciwko Federacji Rosyjskiej wystąpiła Ukraina, która domaga się wstrzymania ataku na swój kraj.

06:06

Pochodząca z Charkowa ukraińska sędzia piłkarska Kateryna Monzul w najbliższy weekend poprowadzi pierwszy mecz we Włoszech. 40-latka uzyskała stosowne pozwolenie federacji (FIGC) i w niedzielę będzie arbitrem spotkania kobiecych zespołów Interu Mediolan i Sampdorii Genua.



"Kateryna jest wyjątkową sędzią i na pewno zasługuje, żeby skorzystać z takiej okazji" - powiedział szef ukraińskiego związku piłki nożnej Andrij Pawełko, cytowany w komunikacie FIGC.

06:00

Rośnie zainteresowanie studiami na Uniwersytecie Warszawskim wśród studentów uczelni ukraińskich. Zapytania studentów uchodźców z ukraińskich uczelni dochodzą też m.in. do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

05:48

Papież Franciszek otrzymał list od mera Kijowa Witalija Kliczki - podaje Vatican News.

W oświadczeniu stwierdzono, że papieżowi "bliskie jest cierpienie Kijowa, tych którzy zostali zmuszeni do ucieczki, i tych którzy są wezwani, by rządzić miastem". "Modli się do Boga, by chronił ich przed przemocą" - podkreślono.

05:45

Kancelaria prawna Baker McKenzie kończy działalność w Rosji po 33 latach działalności.

Nie będziemy działać na rzecz osób fizycznych lub prawnych kontrolowanych lub bezpośrednio powiązanych z państwem rosyjskim i/lub obecnym reżimem nigdzie na świecie - podała firma w oświadczeniu.

05:32

Michelin przestaje produkować opony w Rosji i nie będzie eksportował swoich produktów do tego kraju - ogłosił producent w oświadczeniu. Firma poinformowała, że w swojej fabryce opon w Rosji zatrudniała ok. 750 pracowników.

05:18

Po zakończeniu wojny z Rosją Ukraina przez kilka lat będzie rozminowywała kraj, bo bez tego nie da się odrestaurować żadnego obiektu - powiedział ukraiński minister spraw wewnętrznych Denys Monastyrski.

Szef resortu już zaapelował do innych ministrów spraw wewnętrznych, by przygotowali zespoły specjalistów, którzy mogliby przyjechał i pomóc Ukrainie w tym zadaniu.

05:14

Ponad 3 mln Ukraińców opuściło kraj w wyniku rosyjskiej inwazji - wynika ze statystyk Organizacji Narodów Zjednoczonych. Najwięcej - ponad 1,8 mln - wyjechało do Polski. Rumunia przyjęła ponad 450 tys. uchodźców, Mołdawia ponad 337 tys., Węgry 267 tys., a Słowacja 213 tys.

Do Rosji wyjechało prawie 143 tys. obywateli Ukrainy, a na Białoruś - 1475.

04:51

W obwodzie ługańskim ukraińskie wojsko przeprowadziło udany manewr i zniszczyło rosyjskie czołgi T-72 oraz pojazdy opancerzone.

04:35

Prezydent USA Joe Biden ogłosi w środę przeznaczenie dodatkowych 800 mln dolarów na rzecz wsparcia bezpieczeństwa na Ukrainie, która stała się celem rosyjskiej zbrojnej inwazji - przekazał anonimowo w rozmowie z AFP pracownik Białego Domu w nocy z wtorku na środę.

Ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski wystąpi online w amerykańskim Kongresie w środę o godzinie 9:00 (godz. 14:00 czasu polskiego). Według źródła AFP, Joe Biden wyda później - o godz. 11:45 (16:45 czasu polskiego) - oświadczenie o przekazaniu kolejnego wsparcia finansowego na rzecz Ukrainy. W ten sposób kwota ogłoszona w zeszłym tygodniu wzrosła do 1 mld dolarów. (...) Stany Zjednoczone są największym darczyńcą na rzecz bezpieczeństwa na Ukrainie - zaznaczyło.

03:41

Eksplozja w Winnicy - informuje Suspilne.

03:02

Siły zbrojne Ukrainy zabiły Olega Mitiajewa, rosyjskiego generała elitarnej 150. dywizji strzelców zmotoryzowanych - przekazał ukraiński portal Telegraf w nocy z wtorku na środę.

W 2015 roku Mitiajew dowodził rosyjskimi oddziałami dokonującymi inwazji w Donbasie na wschodzie Ukrainy.

02:55

Na odbudowę Ukrainy po wojnie z Rosją potrzeba będzie 565 miliardów dolarów - przekazał premier Denys Szmyhal, powołując się na wstępne rządowe szacunki. Dla porównania, roczne publiczne wydatki w ostatnich latach sięgały kilkudziesięciu miliardów dolarów.

Powołano specjalną grupę, która ma ocenić straty gospodarcze spowodowane wojną. Ukraina będzie dążyć do przejęcia zagranicznych rosyjskich funduszy i majątków oligarchów.

02:09

Alarmy przeciwlotnicze w wielu miastach Ukrainy, m.in. w Kijowie, Charkowie, Odessie, Mikołajowie, Lwowie, Czerkasach czy Iwano-Frankowsku.

01:55

Minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow weźmie udział w spotkaniu ministrów państw NATO i poruszy kwestię udzielenia Ukrainie kolejnej pomocy wojskowej, w tym obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej.

01:52

Zapraszam wszystkich przyjaciół Ukrainy do odwiedzenia Kijowa. Tu może być niebezpiecznie, bo nasze niebo nie jest jeszcze zamknięte przed rosyjskimi rakietami i samolotami - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych.

Wiecie na pewno, że oczy wszystkich na świecie są teraz zwrócone na naszą stolicę, na Ukraińców. Każdy, kto jest z nami, otrzyma wdzięczność, nie tylko naszą, ale i innych narodów świata. Każdy, kto jest z nami ma szansę stać się prawdziwym bohaterem - powiedział.

01:30

Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres stwierdził, że wojna na Ukrainie była również atakiem na najbiedniejsze kraje świata.

Ceny żywności, paliwa i nawozów gwałtownie rosną, uderzając w najbiedniejszych i siejąc ziarna niestabilności politycznej i niepokojów na całym świecie - napisał.

01:30

Rosja w coraz większym stopniu dąży do stworzenia dodatkowych oddziałów, aby uzupełnić i zastąpić straty osobowe na Ukrainie. W wyniku tych strat Rosja prawdopodobnie ma trudności z prowadzeniem operacji ofensywnych w obliczu utrzymującego się oporu ukraińskiego - napisano w codziennej aktualizacji wywiadowczej brytyjskiego ministerstwa obrony.

Dalsze straty osobowe utrudnią także Rosji zabezpieczenie okupowanych terytoriów. Rosja przesuwa siły z tak odległych miejsc jak Wschodni Okręg Wojskowy, Flota Pacyfiku i Armenia. Coraz częściej stara się też wykorzystywać nieregularne źródła, takie jak prywatne firmy wojskowe, najemnicy syryjscy i inni. Rosja będzie prawdopodobnie próbowała wykorzystać te siły do utrzymania zdobytego terytorium i uwolnienia swoich sił bojowych, aby wznowić przerwane operacje ofensywne - podkreślono.

01:23

W Charkowie na wschodzie Ukrainy słychać było potężną eksplozję - relacjonują korespondenci nadawcy Suspilne. Do wybuchu doszło, kiedy w mieście wyły syreny przeciwlotnicze.

Suspilne pisze, że echo eksplozji było słychać we wszystkich dzielnicach miasta.

01:15

Od początku wojny na Ukrainie zginęło 9 rosyjskich żołnierzy z najwyższego dowództwa Sił Zbrojnych Rosji - przekazało Centrum Zwalczania Dezinformacji przy ukraińskiej Radzie Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony.

01:07

Alarm przeciwlotniczy w Kijowie.

01:06

Rosyjskie wojsko zastrzeliło pod Kijowem cywila z podniesionymi rękami - podaje niemiecka telewizja ZDF. Medium opublikowało film z drona, na którym widać sytuację.

Putin mówi o specjalnej operacji na Ukrainie, która nie jest skierowana przeciwko ludności cywilnej. Jednak kilka kilometrów na zachód od Kijowa dron sfilmował, jak rosyjscy żołnierze zastrzelili cywila - podała telewizja.

01:03

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy potwierdza informacje o ruchu rosyjskich okrętów w kierunku Odessy - pisze we wtorek agencja Ukrinform.

Ukrinform podaje, że portal Naval News publikuje zdjęcia satelitarne, pokazujące okręty rosyjskiej marynarki wojennej, zbliżające się do ukraińskiego wybrzeża. Na fotografiach widać co najmniej 14 jednostek.

Według wstępnej analizy ukraińskich sił zbrojnych kawalkada okrętów podzielona jest na trzy grupy: dwie składają się z okrętów wojennych, druga - kilku okrętów desantowych.

01:01

Do Ukrainy dotarła kolejna partia terminali Starlink - przekazał minister ds. transformacji cyfrowej Mychajło Fiodorow.

Kolejna partia Starlink jest w Ukrainie. Przyszłość to technologia. Technologie pomagają dziś Ukraińcom, pomagają nowemu dobru pokonać stare zło. Przyszłość należy do Ukrainy - powiedział.

Podziękował też założycielowi SpaceX Elonowi Muskowi oraz polskim władzom.

00:50

Wraz z operatorem Fox News Pierre’em Zakrzewskim zginęła ukraińska producentka współpracująca z Amerykanami Ołeksandra Kuwszinowa. Oksana Romaniuk z Instytutu Informacji Masowej zarzuca Fox News, że nakręciła materiał o Zakrzewskim, ale nie znaleźli miejsca na wspomnienie o swojej współpracowniczce.

Żądamy sprawiedliwości dla ukraińskich producentów i współpracowników. Czy oficjalnie zatrudniliście Saszę? Czy może płaciliście jej gotówką? Czy zapewniliście jej ubezpieczenie - pytała Romaniuk.

00:46

Ukraińcy analitycy z Conflict Intelligence Team przyjrzeli się sprawie bombardowania Doniecka, do którego doszło w poniedziałek 14 marca. Zginęło tam kilkanaście osób. Rosjanie i separatyści oskarżają Ukraińców o wystrzelenie rakiety Toczka-U. Analitycy z kolei przekonują, że pocisk został wystrzelony z terytorium kontrolowanego przez siły rosyjskie.

00:41

Międzynarodowa pomoc i odbudowa Ukrainy to główne tematy poruszone podczas spotkania z premierami Polski, Czech i Słowenii w Kijowie - napisał na Twitterze szef rządu Ukrainy Denys Szmyhal. Wizyta zapisze się w podręcznikach do historii - ocenił.

00:23

Prezydent USA Joe Biden podpisał ustawę, która zapewni Ukrainie i krajom sąsiadującym 13,6 miliarda dolarów na pomocy wojskową i humanitarną.

00:12

Do 15 marca Rosjanie utracili nawet 40 proc. jednostek biorących udział w wojnie na Ukrainie - przekazał sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

00:03

Siły Zbrojne Ukrainy w swoim codziennym podsumowaniu przekazały, że Rosjanie wciąż mają problem z dotarciem do granic administracyjnych obwodów donieckiego i Ługańskiego.

Według Ukraińców, Rosja próbuje wzmocnić osłabione jednostki zagranicznymi najemnikami.

Wojskowi zauważyli także przemieszczenie białoruskich jednostek w rejony przygraniczne z Ukrainą.

00:02

Jeśli Rosja miałaby dokonać dwóch spłat w rublach odsetek od obligacji denominowanych w dolarach amerykańskich, oznaczałoby to niewypłacalność państwa po wygaśnięciu okresu karencji - informuje Reuters powołując się na ocenę agencji ratingowej Fitch.

Przypominano, że inwazja Rosji na Ukrainę pod koniec ubiegłego miesiąca uruchomiła sankcje z całego świata, które ograniczyły dostęp Moskwy do gotówki.

Zapłata w lokalnej walucie odsetek od rosyjskich obligacji dolarowych, które mają być uregulowane 16 marca, oznaczałoby niewypłacalność państwa po upływie 30-dniowego okresu karencji - wskazała agencja Fitch.

Dodano, że w środę Rosja ma dokonać płatności należnych odsetek w twardej walucie w wysokości blisko 117 mln dolarów.

00:01

Na Ukrainie potrzebna jest misja pokojowa NATO lub szerszego układu międzynarodowego - powiedział wicepremier Jarosław Kaczyński po spotkaniu w Kijowie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Podkreślił, że Ukraina potrzebuje nie tylko solidarności i uznania.

To będzie misja, która będzie dążyła do pokoju, do udzielenia pomocy humanitarnej, ale jednocześnie będzie też osłonięta przez odpowiednie siły, siły zbrojne - dodał. Zdaniem Kaczyńskiego, "to jest w tej chwili coś, czego Ukraina, Europa, cały demokratyczny świat bardzo potrzebuje".

00:00

Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy zdecydowało o usunięciu Rosji z szeregów tej organizacji. Za głosowało 216 delegatów, nikt nie był przeciw, trzech wstrzymało się od głosu.

Wcześniej we wtorek Rosja poinformowała, że formalnie wszczęła procedurę wystąpienia z Rady Europy. List ministra spraw zagranicznych Rosji Siergieja Ławrowa, w którym poinformowano o tej decyzji, został przekazany Zgromadzeniu Parlamentarnemu Rady Europy przez Piotra Tołstoja, przewodniczącego rosyjskiej delegacji do Zgromadzenia.

Jak informowała agencja Reutera, ruch Moskwy był posunięciem wyprzedzającym prawdopodobne wykluczenie Rosji z Rady Europy w wyniku jej agresji na Ukrainę, bowiem 25 lutego organizacja ta zawiesiła Rosję w swoich strukturach i planowała wykluczenie Rosji.