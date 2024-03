Łotewska straż graniczna udaremniła epizodyczne próby przedostania się na terytorium Łotwy osób, które najprawdopodobniej były przedstawicielami rosyjskiej armii i służb specjalnych - poinformował szef łotewskiej straży granicznej Guntis Pujats. Były zastępca szefa Sztabu Generalnego WP, gen. w stanie spoczynku Leon Komornicki uważa, że - jeśli wojska NATO weszłyby na Ukrainę - to Władimir Putin użyłby taktycznej broni jądrowej. Piątek, 1 marca 2024 r. był 737. dniem rosyjskiej inwazji w Ukrainie. Poniżej znajdziecie zapis naszej relacji dnia.

Zniszczenia w Ukrainie (zdjęcie ilustracyjne)

Łotewska straż graniczna udaremniła epizodyczne próby przedostania się na terytorium Łotwy osób, które najprawdopodobniej były przedstawicielami rosyjskiej armii i służb specjalnych - poinformował szef łotewskiej straży granicznej Guntis Pujats.

Nie obserwujemy zintensyfikowanego ruchu nielegalnych imigrantów na granicy Łotwy i Rosji. Sytuacja jest dosyć spokojna, ale łotewska straż graniczna epizodycznie odnotowuje pojawienie się na granicy obywateli Rosji i Białorusi, którzy "odpowiadają profilowi wojskowego, bojownika" - przekazał Pujats, cytowany przez portal LSM.

"Próbują nielegalnie przedostać się na Łotwę. Zatrzymywaliśmy takie osoby. Przede wszystkim kłamią (na temat celu przedostania się na Łotwę). (...) Nie mówią, że przybywają tu, na przykład, by coś podpalić czy wysadzić w powietrze, ale (ich) profil świadczy co najmniej o byłej przynależności do służb specjalnych" - wyjaśnił. Jak dodał, takie osoby były wydalane z Łotwy.

Były zastępca szefa Sztabu Generalnego WP, gen. w stanie spoczynku Leon Komornicki uważa, że - jeśli wojska NATO weszłyby na Ukrainę - to Władimir Putin użyłby taktycznej broni jądrowej. "Nie należy mierzyć Rosji zachodnimi kategoriami - podkreślił w rozmowie z PAP.

"Sufler na Wschodzie; ten, który umiał rozmawiać z Putinem" - pisała prasa o odchodzącym prezydencie Finlandii Saulim Niinisto. Przez ponad dekadę prowadził on politykę balansowania między USA a Rosją, ale po ataku na Ukrainę szybko wprowadził Finów do NATO.

Apel władz separatystycznego Naddniestrza do Moskwy z prośbą o "ochronę", to próba wywarcia presji na władze w Kiszyniowie - zgadzają się eksperci Zbigniew Pisarski, Robert Ratajczyk i Marek Menkiszak.

Szefowie finansów największych potęg gospodarczych świata zgromadzeni w Sao Paulo, stolicy finansowej Brazylii, na szczycie G-20 zakończyli w czwartek swoje dwudniowe spotkanie nie osiągając porozumienia w sprawie wspólnej deklaracji końcowej ze względu na różnice stanowisk wobec wojen w Gazie i w Ukrainie.