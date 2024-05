Minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz poinformował, że do prokuratury i Krajowej Administracji Skarbowej trafiły wnioski ws. nadużyć, jakich miał się dopuścić były dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Radosław Śmigulski. Zdaniem Sienkiewicza, doszło do "rażącego przekroczenia dyscypliny finansów publicznych".

Radosław Śmigulski - były szef PISF-u / Michał Żebrowski / East News

"Te naruszenia są poważne, bezsporne"

Na pożegnalnej konferencji prasowej odchodzący ze stanowiska w związku z kandydowaniem w eurowyborach minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz poinformował o zawiadomieniach dotyczących rzekomych nadużyć byłego dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Radosława Śmigulskiego.

Pani dyrektor Kamila Dorbach (p.o. dyrektora PISF-u - przyp. red.) sporządziła wnioski do prokuratury, ale także do Krajowej Administracji Skarbowej o rażące przekroczenie dyscypliny finansów publicznych - mówił Bartłomiej Sienkiewicz na konferencji prasowej.

Mamy do czynienia ze skandalem. To się toczy i będzie miało ciąg dalszy i w prokuraturze, i w Krajowej Administracji Skarbowej. Te naruszenia są poważne, bezsporne, udowadnialne w sposób jasny i oczekuję, że to nie będzie długo trwało - zaznaczył szef resortu kultury.

"Z tej karty płacono w klubie nocnym Rasputin w Los Angeles"

Sienkiewicz podał konkretne kwoty, które były dyrektor PISF-u wydawał ze służbowej karty. Z pieniędzy PISF-u byli opłacani adwokaci w prywatnych sprawach pana Śmigulskiego, co zostało zresztą zauważone na sali sądowej - mówił.

Wymienię kwoty, jakie zostały na tej karcie służbowej użyte przez ostatnie 3 lata: w 2022 roku 760 tys. złotych, w 2023 roku - 830 tysięcy. W 3 miesiące tego roku pan Śmigulski wydał z karty służbowej 350 tysięcy do dnia odwołania, kiedy dowiedział się na lotnisku w Stanach Zjednoczonych, że karta została zablokowana. Z tej karty płacono w klubie nocnym Rasputin w Los Angeles, z tej karty płacono w Toy Room w Mumbaju - wyliczał minister.

Radosław Śmigulski w kwietniu stracił stanowisko

W kwietniu Radosław Śmigulski został odwołany z funkcji dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Na jego miejsce została powołana p.o. dyrektora Kamila Dorbach. Mówiąc o powodach odwołania Śmigulskiego ocenił, że "lista jest poważna".

To było nierzetelne rozliczanie środków - dopiero po naciskach, kontroli NIK-u odzyskaliśmy 7 mln, które pan dyrektor Śmigulski uznał, że nie musi odprowadzać. Były nieprawidłowości w działaniu tej instytucji - wymieniał Sienkiewicz.