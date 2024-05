"Komisja ds. badania wpływów rosyjskich nie powinna powrócić w takiej formie, jak była przygotowana przez poprzedni rząd. Ale powinna powstać faktycznie komisja prawdziwa do wyjaśnienia tych spraw i większej liczby spraw, jakichś powiązań, ingerencji służb rosyjskich czy Rosji w kwestie polskie" – powiedział minister do spraw Unii Europejskiej, Adam Szłapka z Koalicji Obywatelskiej. Był on gościem Piotra Salaka w Rozmowie w południe w Radiu RMF24.

Adam Szłapka / Archiwum RMF FM Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Szłapka: Powinna powstać prawdziwa komisja ds. badania wpływów rosyjskich Pamiętamy, jakie było źródło powstania tamtej komisji, poprzedniej - wiadomo, że chodziło tylko o politykę, a widać wyraźnie, że Rosja jest bardzo aktywna - stwierdził Adam Szłapka w Rozmowie w południu w Radiu RMF24. Nowa ustawa w sprawie komisji ds. badania wpływów rosyjskich? Mamy ustawę w sprawie tej komisji, mamy członków odwołanych z tej komisji, więc akt prawny, jak rozumiem, jest - zwrócił uwagę Piotr Salak. Zapytał swojego gościa o to, czy - jego zdaniem - należy uchwalić nową ustawę w sprawie takiej komisji. Myślę, że minister sprawiedliwości powinien jednak zaproponować ewentualne zmiany. Pamiętajmy, że tamta komisja miała zupełnie inny cel. Tamta komisja mogła podejmować decyzje administracyjne - powiedział polityk Koalicji Obywatelskiej. Jak zaznaczył, "trzeba by zastanowić się nad przygotowaniem nowej ustawy w tym zakresie". "Nie robię na tym polityki, ja tylko stwierdzam fakty" Prowadzący Rozmowę w południe w Radiu RMF24 poruszył temat sędziego m.in. Tomasza Szmydta. Czy jest sens upolityczniania tej sprawy? - zapytał swojego gościa. Nie robię na tym polityki, ja tylko stwierdzam fakty. Widzieliśmy ostatnie 8 lat polityki Zbigniewa Ziobry i całego Prawa i Sprawiedliwości i teraz wygląda na to, że po prostu maski opadają. Wyjeżdża człowiek, który był w najbliższym otoczeniu Zbigniewa Ziobry. Trudno tutaj uciec od polityki i w tej sytuacji od przedstawiania faktów w debacie publicznej uciekać nie powinniśmy - stwierdził Adam Szłapka. Tak, pan Szmydt był współpracownikiem Piebiaka, tak, był współpracownikiem Ziobry, tak, funkcjonował w tym otoczeniu - zaznaczył. Zdaniem gościa Radia RMF24, "jak spojrzymy na politykę, którą realizował Zbigniew Ziobro, to ona jest kropka w kropkę zgodnie z interesami, no, nie polskimi". Destabilizacja w Polsce była zgodna z interesem Kremla - dodał. "Należałoby szereg osób przed taką komisją postawić" Zdaniem Adama Szłapki przed komisją ds. badania wpływów rosyjskich powinni stanąć Mateusz Morawiecki i Zbigniew Ziobro. Myślę, że powinni stanąć tacy ludzie, jak Antoni Macierewicz, który podejmował decyzję, które są dzisiaj bardzo kosztowne z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa. Odejście od realizacji już gotowego zamówienia na Caracale, czyli śmigłowce wielozadaniowe, było czymś, co obniżyło polskie bezpieczeństwo. On wtedy zapowiadał, że Ministerstwo Obrony Narodowej przygotuje inny program tego typu, a przez całe 8 lat ten program nie został przygotowany - powiedział gość Rozmowy w południe w Radiu RMF24. Jak dodał, "należałoby szereg osób przed taką komisją postawić". Adam Szłapka o swoim immunitecie Piotr Salak zapytał również o wypadek z udziałem Adama Szłapki, w którym ucierpiała 16-letnia rowerzystka. Ja wiem, że (sprawa - przyp. red.) została wysłana z prokuratury i czekam informację od marszałka Sejmu o tym, że ta sprawa wpłynęła, tej informacji jeszcze nie dostałem. Jak tylko dostanę tę informację, momentalnie zrzekam się immunitetu i zapowiadałem to od samego początku - powiedział polityk Koalicji Obywatelskiej. Zobacz również: Adam Bodnar o liście gończym za Tomaszem Szmydtem

