To 30. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Dowództwo Powietrzne "Wschód" Sił Zbrojnych Ukrainy poinformowało, że w czwartek "około 22:38 Rosja wykonała 2 ataki rakietowe na jedną z jednostek wojskowych na obrzeżach Dniepru. Według Pentagonu Rosjanom kończy się broń precyzyjna. Rząd Ukrainy prosi o większe dostawy broni przeciwpancernej i przeciwlotniczej. Dziś prezydent Joe Biden przyleci do Polski. Najważniejsze wydarzenia dotyczące 29. dnia wojny w Ukrainie znajdziesz w naszej relacji z 25.03.2022 r.

/ NUNO VEIGA / PAP/EPA

Joe Biden przylatuje dziś do Polski. W planie na dziś ma spotkanie z uchodźcami i amerykańskimi żołnierzami.

Dowództwo Powietrzne "Wschód" Sił Zbrojnych Ukrainy poinformowało, że w czwartek "około 22:38 Rosja wykonała dwa ataki rakietowe na jedną z jednostek wojskowych na obrzeżach Dniepru.

Pięć osób zginęło, a osiem odniosło obrażenia w ciągu ostatniej doby w obwodzie ługańskim na wschodzie Ukrainy.

W czwartek z ukraińskich miast przez humanitarne korytarze ewakuowano łącznie 3 343 osoby.

Siły ukraińskie skutecznie odparły w czwartek dziewięć ataków wojsk rosyjskich w obwodach donieckim i ługańskim; straty Rosjan to ponad 200 żołnierzy.

Według sztabu generalnego Ukrainy są jednostki rosyjskie, które utraciły ponad połowę personelu. To miał być powód ich wycofania się w obwodzie słobożańskim.

"Sankcje tylko skonsolidują rosyjskie społeczeństwo" - twierdzi były prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew.

Ukraina potrzebuje dziennie 1000 pocisków dla kompleksów Javelin i Stinger - twierdzi CNN.

Podsumowanie wydarzeń z 24.03.2022 znajdziesz >>>TUTAJ<<<.

09:16

Tylko dwa korytarze humanitarne między ukraińskimi miastami zostały uzgodnione na piątek - poinformowała wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk.

Jednym korytarzem mają pojechać do Zaporoża własnymi samochodami osoby, które chcą opuścić Mariupol na południowym wschodzie Ukrainy. Drugi korytarz ma prowadzić do Zaporoża z Melitopola, również na południowym wschodzie, do którego w piątek rano dotarła kolumna z transportem humanitarnym.

09:13

09:02

Brak militarnej pomocy ze strony NATO i Zachodu spowoduje, że wojska Rosji "staną" bezpośrednio przed NATO - powiedział ambasador Ukrainy w Polsce Andrij Deszczyca. Zaapelował kolejny raz o sprzęt wojskowy dla jego kraju, broniącego się od miesiąca przed rosyjską agresją.

08:55

Kluczowe walki w nocy z czwartku na piątek trwały w obwodzie kijowskim - oświadczył doradca ministra spraw wewnętrznych Ukrainy Wadym Denysenko.

"Były ataki w okolicach Wasylkowa i Białej Cerkwi. Ostre walki toczyły się w okolicach Baryszówki i tradycyjnie Buczy, Hostomla i Irpienia" - oznajmił Denysenko.

08:51

Stany Zjednoczone szacują, że niektóre rosyjskie precyzyjnie naprowadzane pociski rakietowe używane w wojnie z Ukrainą są zawodne nawet w 60 proc. - poinformowało agencję Reutera trzech amerykańskich urzędników, powołując się na dane wywiadowcze.

08:48

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy twierdzi, że ukraińskie wojska zniszczyły w porcie w Berdiańsku rosyjski okręt desantowy "Saratow". Wcześniej podawano, że chodzi o jednostkę "Orsk".

08:37

Do Melitopola w obwodzie zaporoskim na południu Ukrainy dojechał w piątek rano konwój humanitarny - poinformował mer miasta Iwan Fedorow na Facebooku.

"Teraz kolumna humanitarna znajduje się w remizie strażackiej (...) rozładowywane są wszystkie rzeczy niezbędne mieszkańcom Melitopola: artykuły spożywcze, leki, środki higieny i tak dalej" - powiedział Fedorow.

Dodał, że w drogę powrotną konwój może zabrać z miasta 350 osób.

08:30

08:25

Według danych ukraińskiej prokuratury w wyniku bombardowań uszkodzonych zostało 566 instytucji oświatowych, z czego 73 uległy całkowitemu zniszczeniu. Oprócz tego na skutek rosyjskich ostrzałów uszkodzono budynki ponad 40 innych instytucji dla dzieci, takich jak szpitale dziecięce, obiekty sportowe czy biblioteki.

08:22

135 dzieci poniosło śmierć, a 184 zostało rannych od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę - poinformowała Prokuratura Generalna Ukrainy na Telegramie.

Najwięcej dzieci zostało poszkodowanych w obwodzie kijowskim - 64, donieckim - 46 i charkowskim - 44.

08:17

Od 24 lutego do Polski wjechało z Ukrainy 2,237 mln osób - poinformowała Straż Graniczna. SG dodała, że od 24 lutego w przeciwnym kierunku - z Polski do Ukrainy wyjechało 296 tys. osób.

08:11

Pięć osób zginęło, a osiem odniosło obrażenia w ciągu ostatniej doby w obwodzie ługańskim na wschodzie Ukrainy, m.in. w Rubiżnem i Siewierodoniecku - poinformował szef władz obwodowych Serhij Hajdaj na Telegramie.

W obwodzie intensywnie ostrzeliwane były także Kreminne, Nowodrużesk, Lisiczańsk i Popasna.

"W ciągu nocy Rosjanie niszczyli budynki w Rubiżnem, jest dwoje zabitych. Ofiar może być więcej, bo wszędzie się pali, a w niektórych miejscach z powodu ciągłych ostrzałów służby ratunkowe rozpoczęły usuwanie gruzów z opóźnieniem" - oznajmił Hajdaj.

08:06

Generał ukraińskiej policji Wiaczesław Abroskin powiedział, że odda się w rosyjską niewolę, jeśli wcześniej będzie mógł ewakuować dzieci z Mariupola. "Poddam się w ostatnim punkcie kontrolnym przy wyjściu z miasta" - mówił.

08:02

Wśród wyjeżdżających pociągiem z Przemyśla na Ukrainę znajdują się ochotnicy m.in. z Ameryki, Kanady, Anglii, Czech, którzy jadą walczyć na Ukrainę. Zgodnie mówią, że zostaną tam tyle, ile trzeba - to znaczy do zakończenia wojny.

07:57

Mariupol jest jednym z miast, które najbardziej ucierpiało w rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Mieszkańcy od wielu dni ukrywają się w schronach, nie mają dostępu do jedzenia, wody pitnej i leków.

07:48

Wojska rosyjskie zmniejszyły w ciągu ostatniej doby liczbę ataków lotniczych na Ukrainie, ale nasiliły działalność zwiadowczą przy użyciu samolotów bezzałogowych - poinformowało dowództwo sił powietrznych Ukrainy.

"Jeden operacyjno-taktyczny samolot bezzałogowy strącono rakietami przeciwlotniczymi. Oprócz tego wojska przeciwlotnicze sił powietrznych zniszczyły myśliwiec bombardujący Su-34 w obwodzie charkowskim oraz cztery rakiety manewrujące" - poinformowano.

07:42

Wojskom rosyjskim udało się częściowo osiągnąć powodzenie w tworzeniu w donieckim rejonie operacyjnym tymczasowego korytarza lądowego między obwodem rostowskim Rosji a okupowanym Krymem - poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Sztab zaznaczył przy tym, że siłom rosyjskim nie udało się przejąć kontroli nad lewobrzeżną częścią Ukrainy, otoczyć miast ani opanować obwodów donieckiego i ługańskiego w ich granicach administracyjnych.

07:38

"Zachód od lat myślał, że można robić w Rosji różnego rodzaju interesy i nie sądził, że Putin jednak pójdzie na taką rzecz jak napaść na duże państwo europejskie. Sądzono, że tej granicy jednak nie przekroczy, że może prowadzić działania typu zajęcie Krymu, Donbasu, prowadzenie wojny hybrydowej i tak dalej, ale taki napad, który zmienił się w wojnę prowadzoną w sposób niesłychanie brutalny, to tego się nie spodziewano" - powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński w wywiadzie opublikowanym w piątek w mediach należących do Polska Press.

07:35

W tymczasowo okupowanym Melitopolu wojsko rosyjskie odwiedza każdą szkołę i zmusza nauczycieli do rozpoczęcia edukacji w języku rosyjskim od 1 kwietnia - powiedział mer Melitopola.

07:24

Łukaszenko jest rosyjskim kolaborantem - mówi w rozmowie z piątkową "Rzeczpospolitą" Swiatłana Cichanouska, liderka białoruskiej opozycji demokratycznej.

Cichanouska, pytana przez dziennik, czy białoruski przywódca Aleksander Łukaszenko może wysłać swoją armię do Ukrainy, wskazała: "Z jednej strony rozumiemy, że nie jest to w interesie Łukaszenki, bo zostałby agresorem i pociągnąłby nasze państwo na dno. Tego, co zrobił, już z siebie nie zmyje". Według niej, jeżeli jednak wyśle swoje wojska, "to tylko skomplikuje jego sytuację".

07:17

Ukraina dokonała zmian na liście pomocy wojskowej, jaką chciałaby otrzymać od Stanów Zjednoczonych, dodając więcej rakiet przeciwlotniczych i przeciwpancernych niż wcześniej prosiła - informuje w czwartek CNN, powołując się na listę dostępną redakcji.

07:11

Miejscowość Izium w obwodzie charkowskim.

06:57

NEXTA podaje, że Wiaczesław Abroskin, urkaiński komendant policji zaoferował siebie na zakładnika w zamian za możliwość ewakuacji dzieci z Mariupola.

"W całkowicie zniszczonym mieście pozostało wiele dzieci, które jeśli teraz nie zostaną uratowane, umrą w ciągu najbliższych dni. Czas ucieka. Apeluję do rosyjskich okupantów - pozwólcie na ewakuację dzieci z Mariupola. W zamian oferuję siebie".

06:32

Tak wygląda usuwanie materiałów wybuchowych w Charkowie.

06:22

Nie ma blokady importu rosyjskiego gazu, węgla i ropy. Przywódcy Unii Europejskiej nie podjęli w pierwszym dniu obrad decyzji w sprawie mocnych sankcji wobec Rosji.

05:57

Dziś podczas unijnego szczytu Stany Zjednoczone i Unia Europejska mają ogłosić porozumienie w sprawie zwiększenia dostaw amerykańskiego skroplonego gazu ziemnego do Europy - podaje Reuters.

05:50

Nasi żołnierze odparli wczoraj 9 ataków wroga, zniszczyli 12 czołgów, około 20 jednostek sprzętu pancernego oraz 9 systemów artyleryjskich - taki komunikat o poranku publikuje sztab generalny Ukrainy.

05:40

"Głupstwem jest wiara w to, że zachodnie sankcje nałożone na rosyjskie firmy mogą mieć jakikolwiek wpływ na rosyjski rząd" - powiedział w wywiadzie dla RIA Nowosti wiceszef Rady Bezpieczeństwa Rosji Dmitrij Miedwiediew.

"Sankcje tylko skonsolidują rosyjskie społeczeństwo. Nie wywołają powszechnego niezadowolenia" - dodał.

05:36

Ukraina dokonała zmian na liście pomocy wojskowej, jaką chciałaby otrzymać od Stanów Zjednoczonych, dodając więcej rakiet przeciwlotniczych i przeciwpancernych niż wcześniej prosiła, informuje w czwartek CNN, powołując się na listę dostępną redakcji. Według CNN dziennie Ukraina potrzebuje 1000 pocisków dla kompleksów Javelin i Stinger.

05:30

Według ukraińskiego wywiadu coraz większe grupy rosyjskich żołnierzy nie chcą uczestniczyć w inwazji i przyłączają się do Ukraińców - podaje Ukraine24.

04:55

Przywódca Czeczenii Ramzan Kadyrow twierdzi, że jego siły przejęły kontrolę na ratuszem w Mariupolu i wywiesiły przed nim rosyjską flagę - podaje AFP.

04:44

Główna Dyrekcja Państwowego Pogotowia Ratunkowego Ukrainy w obwodzie odeskim opublikowała poruszający film, w którym dzieci ratowników mówią o tym, co dla nich oznacza wojna.

04:41

W Meksyku zainaugurowano "Komitet przyjaźni Meksysk - Rosja". Podczas wydarzenia ambasador Rosji w Meksyku, Viktor Koronelli powtórzył stanowisko swojego rządu, że prowadzi on "specjalną operację wojskową" w celu "denazyfikacji" Ukrainy, której prezydent jest Żydem. W odpowiedzi ambasador USA w Meksyku wezwał meksykańskich polityków do przyłączenia się do Stanów Zjednoczonych we wspieraniu Kijowa walczącego z rosyjską inwazją.

04:34

Rosji w wojnie z Ukrainą kończy się precyzyjna amunicja i jest prawdopodobne, że będzie polegać na tak zwanych głupich bombach i artylerii - powiedział wysoki rangą urzędnik Pentagonu - informuje Reuters.

Przytacza on też opinię podsekretarza obrony ds. polityki Colina Kahla, który powiedział, że nie wierzy w to, by prezydent Władimir Putin chciał mieć totalny konflikt z NATO.

03:20

Przywódcy na szczycie UE w konkluzjach przyjętych po pierwszym dniu rozmów wyrazili gotowość do szybkiego nałożenia kolejnych sankcji na Rosję i Białoruś. Należy powstrzymać wszelkie próby obejścia sankcji lub pomocy Rosji w inny sposób - stwierdzili.

W Brukseli w nocy z czwartku na piątek zakończył się pierwszy dzień szczytu UE. Przywódcy przyjęli konkluzje dotyczące rosyjskiej agresji wojskowej na Ukrainę. Podkreślili w nich, że rażąco narusza ona prawo międzynarodowe i powoduje masowe ofiary śmiertelne.

03:04

Na terenie Polski nie ma obecnie zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi - przekazała nad ranem Państwowa Agencja Atomistyki. Dodała, że nie odnotowała żadnych niepokojących wskazań aparatury pomiarowej.

02:43

Japonia w odpowiedzi na wojnę Rosji z Ukrainą zamrozi aktywa kolejnych 25 Rosjan i zabroni eksportu do 81 rosyjskich firm - poinformowało tamtejsze ministerstwo spraw zagranicznych.

W czwartek premier Fumio Kishida powiedział, że Japonia podejmie kroki, aby pozbawić Rosję statusu najbardziej uprzywilejowanego w handlu z Japonią kraju i uniemożliwić jej unikanie sankcji finansowych przy użyciu zasobów cyfrowych.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, przemawiając w środę w japońskim parlamencie za pośrednictwem łącza wideo, wezwał Japonię do wprowadzenia embarga handlowego przeciwko Rosji.

02:18

Ukraińskie ataki na cele o wysokiej wartości na okupowanych terenach i na zasoby logistyczne zmuszą Rosję do zapewnienia im dodatkowej obrony, co tym bardziej osłabi jej potencjał ofensywny - oceniło brytyjskie ministerstwo obrony.

"Siły ukraińskie przeprowadziły uderzenia na cele o wysokiej wartości na okupowanych przez Rosję obszarach Ukrainy, w tym na okręt desantowy i magazyny amunicji w Berdiańsku. Jest prawdopodobne, że Ukraińcy będą nadal atakować zasoby logistyczne na terenach zajętych przez Rosję. Zmusi to wojska rosyjskie do priorytetowego potraktowania obrony ich łańcucha dostaw i pozbawi je tak potrzebnego uzupełniania oddziałów. Ograniczy to zdolność Rosji do prowadzenia operacji ofensywnych i jeszcze bardziej zaszkodzi i tak już słabnącemu morale" - napisano w codziennej aktualizacji wywiadowczej.



02:15

Stany Zjednoczone nałożyły sankcje na pięć podmiotów i osób z Rosji, Korei Północnej i Chin za naruszenie amerykańskiego prawa o proliferacji broni i udział w koreańskim programie rakietowym zabronionym przez ONZ - poinformował Departament Stanu USA.

Powrót Korei Północnej do głównych testów broni, które mogą potencjalnie uderzyć w Stany Zjednoczone, stanowi bezpośrednie wyzwanie dla prezydenta USA Joe Bidena zaangażowanego w powstrzymanie rosyjskiej inwazji na Ukrainę - pisze Reuters.

Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja, Irlandia, Albania i Norwegia poprosiły Radę Bezpieczeństwa ONZ o zorganizowanie dziś publicznego spotkania w celu omówienia ostatniego wystrzelenia rakiety balistycznej przez Koreę Północną.



01:15

Joe Biden z Brukseli poleci do Rzeszowa a nie bezpośrednio do Warszawy - informuje korespondent RMF FM Paweł Żuchowski. O 14:15 na lotnisku Rzeszów Jasionka powita go prezydent Andrzej Duda. Ok. godz. 15 otrzyma informację nt. uchodźców i udzielanej im pomocy. Następnie Biden spotka się z amerykańskimi żołnierzami stacjonującymi w Polsce. Dopiero po tym spotkaniu poleci do stolicy. Air Force One wyląduje w Warszawie około 19:00. W stolicy kolejne spotkania Bidena zaplanowano na sobotę - wtedy spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą.

00:31

Dowództwo Powietrzne "Wschód" Sił Zbrojnych Ukrainy poinformowało, że w czwartek "około 22:38 Rosja wykonała 2 ataki rakietowe na jedną z jednostek wojskowych na obrzeżach Dniepru. W rezultacie budynki jednostki zostały znacznie zniszczone".

W wyniku trafienia rakiet doszło do 2 pożarów, pisze "Ukraińska Prawda". Państwowe Pogotowie Ratunkowe w obwodzie dniepropietrowskim przekazało, że ustalane są informacje o zabitych i rannych.

Wcześniej Dowództwo Powietrzne "Wschód" Sił Zbrojnych Ukrainy informowało, że w obwodzie dniepropietrowskim wojska rosyjskie rozpoczęły atak rakietowy na obiekt wojskowy.

00:20

Amerykańscy ochotnicy wyzwolili jedną z okupowanych przez Rosjan wiosek pod Kijowem.

00:02

Australia nałożyła sankcje na Alaksandra Łukaszenkę i członków jego rodziny oraz 22 Rosjan - "operatorów propagandy i dezinformacji" - poinformowała minister spraw zagranicznych Marise Payne.

Najnowsze sankcje obejmą "operatorów propagandy i dezinformacji" z takich organizacji jak Russia Today, Strategic Culture Foundation, InfoRos i NewsFront, poinformowała w oświadczeniu minister spraw zagranicznych Marise Payne.

Sankcje wobec Alaksandra Łukaszenki są wynikiem tego, że Białoruś zapewnia strategiczne wsparcie Rosji i jej siłom zbrojnym "w ich ataku na suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy", wyjaśniła Payne.

22:55

W czwartek z ukraińskich miast przez humanitarne korytarze ewakuowano łącznie 3 343 osoby, dzień wcześniej udało się ewakuować 4554 osób - poinformowała wieczorem wicepremier Iryna Wierieszczuk.

22:37

Siły ukraińskie skutecznie odparły w czwartek dziewięć ataków wojsk rosyjskich w obwodach donieckim i ługańskim; straty Rosjan to ponad 200 żołnierzy - podał portal Ukrainska Prawda, powołując się na wpis na Facebooku ukraińskiego wojska.

Jak poinformowano, ukraińscy żołnierze zniszczyli 12 czołgów, około 20 pojazdów opancerzonych, a także dziewięć systemów artyleryjskich.

"Jednostki obrony przeciwlotniczej zestrzeliły nad Donbasem dwa wrogie samoloty i dwa wrogie bezzałogowe statki powietrzne" - podały siły ukraińskie.

22:11

Największym zaufaniem naród Ukrainy darzy kraje bałtyckie i Polskę - powiedział prezydent Wołodymyr Zełenski w Kijowie podczas spotkania z przewodniczącymi parlamentów Litwy, Łotwy i Estonii. To odpowiada temu, co zrobiliście dla Ukrainy" - oświadczył szef państwa.

Do Kijowa na spotkanie z prezydentem Ukrainy przybyła przewodnicząca Sejmu Litwy Viktorija Czmilyte-Nielsen, szefowa łotewskiego Sejmu Inara Murniece i przewodniczący estońskiego Zgromadzenia Państwowego Juri Ratas.



22:00

W obwodzie donieckim, na wschodzie Ukrainy, zginęło w wyniku działań wojsk rosyjskich co najmniej sześć osób, w tym dwoje dzieci - poinformował szef władz obwodowych Pawło Kyryłenko. 11 osób zostało rannych.