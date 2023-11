Jednak drakońskie ustawodawstwo Rosji jak dotąd uniemożliwiało krewnym żołnierzy łączenie się we wpływową siłę lobbującą, tak jak zrobiły to matki żołnierzy podczas wojny afgańsko-sowieckiej w latach 80 ubiegłego wieku - zwraca uwagę brytyjski resort obrony. Jak zauważono we wpisie, policja w ciągu kilku minut stłumiła protest na placu Teatralnym. "Godne uwagi jest jednak żądanie protestujących" - podkreślono w raporcie.

"Przedłużające się w nieskończoność misje personelu bojowego bez rotacji są coraz częściej postrzegane jako niemożliwe do wykonania zarówno przez samych żołnierzy, jak i ich krewnych" - podkreślano.