Premier Słowacji Robert Fico jest już po operacji. "Nie jest w tym momencie w sytuacji zagrażającej życiu" - poinformował wicepremier Tomas Taraba. To na razie jedyna oficjalna informacja na temat stanu zdrowia szefa słowackiego rządu. Na miejscu są dziennikarze RMF FM Jakub Rybski i Michał Radkowski, którzy relacjonują to, co dzieje się po ataku na premiera.

Zatrzymanie napastnika / News Agency of the Slovak Republic/Xinhua News / East News W związku z napiętą sytuacją na Słowacji na bieżąco relacjonujemy to, co dzieje się w tym kraju po ataku na premiera. Relacje naszych dziennikarzy Jakuba Rybskiego i Michała Radkowskiego - z Bańskiej Bystrzycy i Bratysławy, gdzie jest nasz wóz satelitarny - usłyszycie w Faktach RMF FM, a także w internetowym Radiu RMF24. Co oficjalnie i nieoficjalnie wiemy o stanie zdrowia Roberta Fico? "Na miejscu mówi się o tym, że Robert Fico może być już przytomny po operacji. Słowackie media podają jednak, że jego stan wciąż może zagrażać życiu. Cały czas czekamy na oficjalne komunikaty, a pracownicy szpitala wciąż mają zakaz wypowiedzi" - relacjonuje z Bańskiej Bystrzycy Jakub Rybski. Jakub Rybski o stanie zdrowia Roberta Fico Wejście do budynku, w którym jest Fico obstawia policja. Dziś Rada Bezpieczeństwa Słowacka Rada Bezpieczeństwa zbierze się dziś o 11 - poinformowało Biuro Rady Ministrów. Michał Radkowski, którzy jest w Bratysławie, przejrzał słowackie gazety. Dziennik "Pravda" zwracała uwagę, że zawiodła ochrona Fico. Dziennik "SME" zaznacza, że zamach na premiera został potępione przez polityków wszystkich sił politycznych w kraju, co ma duże znaczenie w bardzo podzielonym społeczeństwie. Michał Radkowski przejrzał słowackie gazety Zamach na premiera Roberta Ficę Premier Robert Fico w środę po południu został ranny w strzelaninie po wyjazdowym posiedzeniu rządu. Szef rządu został przetransportowany śmigłowcem do szpitala w Bańskiej Bystrzycy, gdyż transport do Bratysławy trwałby zbyt długo. Źródła rządowe informowały, że życie premiera jest zagrożone. Fico trafił na stół operacyjny. Wcześniej rzeczniczka szpitala w miejscowości Handlova, gdzie premier trafił zaraz po zamachu, powiedziała, że był przytomny, gdy go tam przywieziono.

Jak doszło do zamachu na premiera? Według relacji świadków Fico wyszedł przed Dom Kultury, gdzie odbywało się posiedzenie rządu i witał się z ludźmi, gdy padło kilka strzałów. Funkcjonariusze ochrony podnieśli premiera z ziemi i przenieśli go do samochodu, którym odjechali wraz z politykiem do szpitala. Policja otoczyła kordonem okolicę, a Dom Kultury został ewakuowany. O bezpieczeństwo pozostałych członków rządu zadbała ochrona. Zobacz również: Prof. Michał Lubina gościem Rozmowy w południe w Radiu RMF24

