Piąty dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Charków – jak informują lokalne władze - jest pod kontrolą Ukrainy. Ria Novosti twierdzi, że na Białoruś dotarła ukraińska delegacja, która z Rosją ma rozmawiać o sytuacji na Ukrainie. Wszystkie najważniejsze wydarzenia związane z wojną na Ukrainie znajdziesz w naszej relacji minuta po minucie. [28.02.2022]

W czwartek nad ranem rozpoczęła się rosyjska inwazja na Ukrainę / PAP/Abaca /

na Białoruś dotarła ukraińska delegacja, która z Rosją ma rozmawiać o sytuacji na Ukrainie.

w nocy z niedzielę na poniedziałek w budynek mieszkalny centrum Czernihowa uderzyła rakieta

Rosja ostrzeliwuje korytarze humanitarne, którymi ewakuowane są kobiety i dzieci

Rosjanie w cztery dni stracili 29 samolotów, 191 czołgów i 5,3 tys. ludzi

hakerzy włamali się na stronę Kremla i upublicznili bazę telefonów

Charków jest pod kontrolą Ukrainy

Ponad 400 rosyjskich najemników z tzw. grupy Wagnera "poluje" na prezydenta Ukrainy Wołodymyr Zełenski

od początku rosyjskiej inwazji zginęło na Ukrainie 352 cywilów, w tym 14 dzieci. Rannych zostało także 1684 cywilów, w tym 116 dzieci.

09:45 Delegacja ukraińska przybyła na granicę z Białorusią

Delegacja Ukrainy przybyła na granicę ukraińsko-białoruską, gdzie ma rozmawiać z przedstawicielami Rosji - poinformowała w komunikatorze Telegram Rada Najwyższa (parlament) Ukrainy.



W składzie delegacji są, według przekazanej informacji, m.in. minister obrony Ołeksij Reznikow, doradca prezydenta Mychajło Podolak i wiceminister spraw zagranicznych Mykoła Toczycki.



"Najważniejsza kwestia w rozmowach to niezwłoczne przerwanie ognia i wyprowadzenie wojsk (rosyjskich - PAP) z terytorium Ukrainy" - podano.

09:32 Ukraińcy zatrzymują rosyjskie czołgi

W mediach społecznościowych cały czas pojawiają się filmy, na których widać jak zwykli obywatele Ukrainy, nieuzbrojeni cywile próbują powstrzymać rosyjskich żołnierzy.

Tutaj: Mieszkańcy miasta w obwodzie zaporoskim zablokowali drogę rosyjskiemu czołgowi T-90A

Ukraińcy przekazują sobie także takie tweety z przymrużeniem oka.

W sieci niezwykle popularny stał się post opisujący, jak dwóch rosyjskich żołnierzy w Szewczenkowie w obwodzie charkowskim po tym, jak zgasł samochód, zgłosili się na lokalny posterunek policji ukraińskiej. I zapytali, czy mogliby dostać trochę paliwa.

09:20 Delegacja ukraińska leci na Białoruś śmigłowcem

Delegacja ukraińska udała się na rozmowy na Białoruś śmigłowcem, a rozmowy zaczną się około godz. 10 czasu polskiego - poinformowała deputowana ukraińskiej partii Sługa Narodu Jewhenia Krawczuk w ukraińskiej telewizji, cytowana przez agencję Interfax-Ukraina.



W niedzielę poinformowano, że rozmowy ukraińsko-rosyjskie odbędą się na granicy ukraińsko-białoruskiej nad rzeką Prypeć.

09:15 Będzie debata na temat członkostwa Ukrainy w UE

Odbędzie się debata na temat członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej - zapowiedział w poniedziałek przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel w rozmowie z francuską stacją telewizyjną BFM.



"To jest debata, która odbędzie się w każdym wypadku" - oświadczył Michel, dodając, że Wspólnota ma już umowę stowarzyszeniową z Ukrainą, którą można jeszcze wzmocnić.



W niedzielę, również przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zadeklarowała, że "Ukraina jest jednym z nas i chcemy, aby znalazła się w Unii Europejskiej".







08:55 "Straty rosyjskiego wojska

Rosyjska armia przez cztery pierwsze dni inwazji na Ukrainę straciła m.in. 191 czołgów, 29 samolotów, 29 śmigłowców, trzy bezzałogowe statki powietrzne i pięć systemów obrony przeciwlotniczej - poinformowała w poniedziałek na Facebooku wiceminister obrony Ukrainy Anna Malar.

Straty w ludziach po stronie rosyjskiej wyniosły 5300 osób.





08:45 Hakerzy włamali się na stronę Kremla

Ukraińscy hakerzy włamali się na stronę internetową Kremla i upublicznili całą bazę danych telefonicznych - powiedział na antenie telewizji Ukraina-24 doradca ministra spraw wewnętrznych Wadym Denysenko.



08:30 Rubel traci

Trzęsienie ziemi na rosyjskim rynku walutowym. Kurs rosyjskiego rubla spadł w poniedziałek do rekordowo niskiego poziomu po ogłoszeniu przez państwa zachodnie nowych sankcji wymierzonych w Rosję.

Na rynku azjatyckim kurs rubla spadł do 119,50 w stosunku do dolara, co oznacza spadek o 30 proc. w porównaniu z piątkowym zamknięciem notowań. Później kurs wzrósł do poziomu około 110 rubli za dolara

08:05 Charków jest pod kontrolą sił ukraińskich

Charków jest pod kontrolą Ukrainy - podaje portal Suspilne, powołując się na informacje przekazane przez władze obwodu charkowskiego.



"Całą noc odpieraliśmy atak, niszczyliśmy kolumny, jeszcze zanim mogły zająć pozycje do ostrzału artyleryjskiego. Miasto jest pod kontrolą. Bardzo dużo grup dywersyjnych" - poinformował szef administracji obwodowej Ołeh Syniehubow.



Jak podał, cały rosyjski sprzęt, który zdołał wjechać do miasta w niedzielę, został zniszczony. W jednej ze szkół zablokowano i zlikwidowano 20 dywersantów. Ponadto poinformował o przypadku poddania się "siedmiu rosyjskich żołnierzy jednemu żołnierzowi ukraińskiemu".



Są ofiary wśród dzieci. W mieście wciąż utrzymuje się ryzyko ataków ze strony grup dywersyjnych - informują ukraińskie służby.

08:00 Mieszkańcy ukraińskich wiosek pomagają jak mogą:

07:55 Władze Kijowa: W poniedziałek sklepy z żywnością będą otwarte

W poniedziałek o godz. 8 rano (7 w Polsce) otworzą się sklepy spożywcze. Będzie też działać komunikacja miejska, w tym metro, ale w ograniczonym zakresie - poinformowały władze miasta. W Kijowie od godz. 17 w sobotę obowiązywała godzina policyjna.



Godzina policyjna będzie obowiązywać od godz. 22 do 7 we wtorek.

07:27 Dziś rozmowy pokojowe ws. Ukrainy?

Ukraińska delegacja dotarła na Białoruś, gdzie ruszyć mają w poniedziałek rozmowy pokojowe z Rosją - twierdzi agencja Ria Novosti. Białoruski resort spraw wewnętrznych publikuje zdjęcie stołu przy którym zasiąść mają uczestnicy rozmów



07:20 Dzieci - ofiary inwazji Rosji na Ukrainę. "Pokaż to Putinowi"

Co najmniej 116 dzieci straciło życie w przeciągu pięciu dni rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Co najmniej, ponieważ informacje o zabitych i rannych w wojennym chaosie docierają z opóźnieniem. O ofiarach wśród dzieci informował w sobotę szpital w Kijowie, a w niedzielę - władze obwodu sumskiego. W Ochtyrce w tym regionie ostrzelane zostało przedszkole.

07:30 RELACJA NASZEGO WYSŁANNIKA MATEUSZA CHŁYSTUNA

Mieszkańcy ukraińskich miast cały czas przygotowują się na odparcie ewentualnego ataku wojsk rosyjskich. Wiele kobiet i dzieci - w obawie o życie - decyduje się jednak na ucieczkę z kraju - informuje nasz dziennikarz, który jest na Ukrainie Mateusz Chłystun.



07:01

Ponad 400 rosyjskich najemników ma działać w Kijowie z rozkazu Kremla. Ich celem ma być zamordowanie prezydenta Wołodymyra Zełenskiego oraz przygotowanie gruntu pod przejęcie kontroli przez Moskwę - taką informację przekazuje w poniedziałek brytyjski "The Times".



Mają to być najemnicy z tzw. Grupy Wagnera. To prywatna firma wojskowa, powiązana z rosyjskim wywiadem wojskowym. Nazwa organizacji pochodzi od pseudonimu jej założyciela i głównodowodzącego Dmitrija Utkina ps. "Wagner".





07:00 Rejon w Charkowie po bombardowaniu ostatniej nocy:

06:50 Noc we Lwowie minęła spokojnie. RELACJA WYSŁANNIKA RMF FM

We Lwowie o poranku jest wyjątkowo cicho. Na ulicach jest niewiele osób - informuje w poniedziałek rano specjalny wysłannik RMF FM Krzysztof Zasada. Ruch samochodów też jest niewielki. Niektóre samorządy zdecydowały o tymczasowym zamknięciu szkół i przedszkoli. Ten spokój jest jednak pozorny.



Ukraińcy z legii cudzoziemskiej mogą walczyć w kraju

Francuska legia cudzoziemska pozwoli wchodzącym w skład swojej jednostki Ukraińcom w pełnym rynsztunku bojowym udać się na Ukrainę, by bronić swojej ojczyzny - podało Centrum Zwalczania Dezinformacji przy Radzie Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony (RBNiO) Ukrainy.





06:30 BBC: W walkach na Ukrainie uczestniczy 100 tys. rosyjskich żołnierzy

W walkach na Ukrainie uczestniczy blisko 100 tys. żołnierzy rosyjskich, a w rezerwie jest około 50 tys. kolejnych - poinformowała BBC, powołując się na wysokiego rangą urzędnika ministerstwa obrony USA. Według tego źródła Rosjanom nie udało się zająć żadnego dużego miasta na Ukrainie, a siły rosyjskie znajdują się obecnie około 30 km od Kijowa - pisze BBC.



Według Pentagonu Rosjanie mają największy problem z uzupełnieniem dostaw paliwa przy ataku na Charków, ale również Kijów.



W sumie Rosja wystrzeliła w różne cele na Ukrainie ok. 320 rakiet, przeważnie balistycznych małego zasięgu.

06:16 Rosyjski samolot naruszył przestrzeń powietrzną Kanady

Rosyjski samolot linii Aeroflot naruszył w niedzielę przestrzeń powietrzną Kanady, mimo wprowadzonego wcześniej zakazu przelotów dla wszystkich rosyjskich przewoźników - poinformowało kanadyjskie ministerstwo transportu.

06:00 Dotychczasowy bilans rosyjskiej inwazji

352 ukraińskich cywilów zginęło przez cztery dni rosyjskiej inwazji. Ponad 1600 zostało rannych. 14 zabitych i 116 rannych to dzieci - takie informacje w poniedziałek przekazują ukraińskie służby.





05:55 "Zniszczyliśmy kolumny wrogich wojsk, Rosjanie są zmęczeni i zniechęceni"

W niedzielę zniszczyliśmy kolejne kolumny wrogich wojsk, Rosjanie są zmęczeni i zniechęceni - powiedział dowódca obrony Kijowa, generał pułkownik Aleksander Syrski, cytowany w poniedziałkowym komunikacie wojsk lądowych Sił Zbrojnych Ukrainy.



"Dziś wróg ponownie próbował przebić się przez obronę Kijowa. Kolejne kolumny rosyjskich wojsk starały się wedrzeć na przedmieścia ukraińskiej stolicy" - zaznaczył. "Sytuacja w stolicy naszej ojczyzny niezmiennie znajduje się pod naszą kontrolą" - dodał ukraiński wojskowy.





05:51 Budynek mieszkalny w Czernihowie uderzony przez rakietę

05:30 Rosjanie planowali podbić Ukrainę w 2 dni? Mieli już gotowy artykuł

05:10 Ukraińcy blokujący rosyjskie czołgi

05:00 Protesty przeciwko wojnie w USA

W niedzielę przed Białym Domem odbył się protest przeciwników rosyjskiej inwazji na Ukrainę