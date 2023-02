Lokalne władze informowały, że na początku marca rosyjskie bombowce zrzuciły na Borodziankę ładunki o wadze 500 kg. W wyniku ataku zniszczono około dziesięciu bloków mieszkalnych. Ich mieszkańcy mieli wówczas ukrywać się w piwnicach.

Choć bomby na bloki mieszkalne w Borodziance spadły 2 marca, rosyjscy żołnierze nie dopuszczali nikogo do zawalonych budynków. Akcja poszukiwawcza mogła ruszyć dopiero, kiedy okupanci opuścili miasto.

Wnętrze ostrzelanego biura w Borodziance Mateusz Chłystun / RMF FM

Borodzianka to pierwsze miasto w naszym kraju, w którym Rosjanie zbombardowali ludność cywilną - stwierdził Rudniczenko.

Jak opowiadał w kwietniu portalowi Obozrevatel p.o. szefa borodziańskiej rady miejskiej Heorhij Jerko, Rosjanie rozstrzeliwali mieszkańców, ostrzeliwali budynki mieszkalne.

Pierwszego uderzenia lotniczego doznała właśnie nasza miejscowość. Zrzucono bomby na ośmiopiętrowe budynki. I te osoby, które znajdowały się w piwnicach, zostały pochowane żywcem. Od razu próbowaliśmy ich odkopać. Ogłoszono alarm przeciwlotniczy. Później znowu poszły kolumny, czołgi, transportery opancerzone - i strzelali do ludzi, próbujących dotrzeć do poszkodowanych. Zwracaliśmy się do nich pisemnie - nie pozwolili odkopywać - opowiadał Jerko .

Borodzianka. Pod gruzami tego wieżowca mogą być ciała mieszkańców Mateusz Chłystun / RMF FM

Po wyzwoleniu miasteczka ówczesny minister spraw wewnętrznych Ukrainy Denys Monastyrski (zginął w katastrofie śmigłowca w Browarach 18 stycznia tego roku) podkreślił, że to, co się działo w Borodziance, "to kolejny dowód na rosyjskie zbrodnie przeciwko ludzkości ".

Miejscowi opowiadają, jak samoloty przylatywały w pierwszych dniach wojny i wystrzeliwały rakiety w ich domy z niskich wysokości - relacjonował wtedy Monastyrski. Podkreślał też, że ratownicy potrzebowali tygodnia na rozbiórkę tylko jednego zniszczonego wieżowca. W tym czasie Rosjanie ostrzeliwali ich i sprzęt ratowniczy.

Ratownicy wrócili następnego dnia i wznowili odkopywanie. I udało się uratować tych ludzi, którzy byli pod tymi blokadami... Jednak ratownicy zostali ponownie ostrzelani i potem nie mieli dostępu do tego miejsca - mówił wtedy minister.

Prokurator generalna Ukrainy Iryna Wenediktowa informowała na początku kwietnia, że na celowniku wojsk rosyjskich w tym mieście była tylko ludność cywilna, gdyż w Borodziance nie ma obiektów wojskowych. Wróg zdradziecko ostrzeliwał infrastrukturę mieszkalną wieczorami, kiedy w domach było najwięcej ludzi - stwierdziła Wenediktowa.

Tak wygląda wjazd do Borodzianki - miasta zniszczonego przez Rosję Mateusz Chłystun / RMF FM

Zaraz po wyzwoleniu miasta Borodziankę odwiedził również reporter RMF FM Mateusz Chłystun . W tumanach kurzu przerzucanego gruzu stoi kilkadziesiąt osób. Wpatrują się w gruzowisko - relacjonował na naszej antenie.

Rozpacz i żal. Ludzie zginęli. Mieszkali tu sobie i nagle coś przyleciało, a ich nie ma. Wielki żal... - mówili Chłystunowi ratownicy, którzy wydobywali ciała spod gruzów zawalonych budynków.

Mariupol

Wnętrze zbombardowanego Teatru Dramatycznego w Mariupolu / Sergei Ilnitsky / PAP/EPA

16 marca na budynek Teatru Dramatycznego w Mariupolu wojska rosyjskie zrzuciły potężną bombę. Na placu przed budynkiem znajdowały się napisy "dzieci", które miały informować, że w teatrze przebywa ludność cywilna. Ukrywały się tam przed ostrzałami setki osób, w tym matki z dziećmi. Według różnych szacunków zginęło od 600 do 800 osób.