Trwają zacięte walki w okolicach Bachmutu w obwodzie donieckim. We wszystkich regionach Ukrainy uruchomiono dzisiaj alarmy przeciwlotnicze – władze obawiają się bowiem kolejnych ataków na infrastrukturę krytyczną. Premier Denys Szmyhal przekazał, że jeśli Rosja będzie kontynuowała swoje masowe ostrzały rakietowe, to gospodarka Ukrainy może się skurczyć w tym roku o połowę. Podczas międzynarodowej konferencji darczyńców w Paryżu uzgodniono przekazanie 1 mld euro na pomoc dla Ukrainy. Najważniejsze informacje związane z 293. dniem rosyjskiej agresji na Ukrainę znajdziecie w naszej relacji z 13.12.2022 r.

Zniszczenia w Mariupolu / Sergei Ilnitsky / PAP/EPA

20:28

Rosja może przeprowadzić dużą ofensywę na przełomie stycznia i lutego - powiedział minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba.

Nie twierdzę, że to na pewno się stanie, ale biorąc pod uwagę mobilizację, ogłoszony pobór do wojska, szkolenie nowych rekrutów i przemieszczanie ciężkiej broni po całym kraju, to zdecydowanie mają nadzieję, że będą w stanie przebić się przez naszą obronę i wedrzeć się głębiej w Ukrainę - przekazał.

20:02

Ukraina bardzo potrzebuje dodatkowych haubic kalibru 155 mm, ponieważ w wojnie dużą rolę odgrywa artyleria - oświadczył szef dyplomacji ukraińskiej Dmytro Kułeba. Jego zdaniem Rosja liczy na odnowienie swoich zdolności bojowych, by znowu zaatakować w styczniu lub lutym.

Bardzo ważna potrzeba, którą chcę podkreślić, to dodatkowa artyleria kalibru 155 mm i amunicja do niej. Ta wojna w dużej mierze jest wojną artyleryjską i Ukraina potrzebuje więcej dział, by móc zatrzymać atak Rosji i kontynuować kontrofensywę - powiedział minister spraw zagranicznych Ukrainy we wtorek podczas briefingu dla mediów zagranicznych. Cytuje go agencja Interfax-Ukraina.

Kułeba dziękował sojusznikom za dostarczoną i obiecaną pomoc wojskową. Zaznaczył, że priorytetowe znaczenie mają systemy obrony powietrznej, amunicja, czołgi i pojazdy opancerzone.

19:57

Francja zamierza odegrać decydującą rolę w odbudowie Ukrainy ze zniszczeń wojennych - zapowiedział we wtorek minister gospodarki i finansów Bruno Le Maire po podpisaniu kilku umów przez francuskie firmy ze stroną ukraińską na marginesie konferencji "Solidarni z narodem ukraińskim" w Paryżu.

Francuskie firmy podpisały umowy o wartości około 100 mln euro na dostawę m.in. 150 kilometrów torów, a także pływających mostów i nasion.



19:15

Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego Ukrainy Ołeksij Daniłow uważa, że w tej chwili nie należy spodziewać się ataku ze strony Białorusi.

Zdajemy sobie sprawę z tego, co się tam dzieje. Rzeczywiście, dzisiaj odbyły się tam ćwiczenia. Poinformowano nas, że się tam odbędą. I nie jest to dla nas rzecz nagła. Jesteśmy gotowi na każdy rozwój wydarzeń - powiedział Daniłow.

Zaznaczył, że Białorusini nie chcą powtarzać losu Rosjan i iść na wojnę.

18:40

Stany Zjednoczone przygotowują się do wysłania baterii rakiet Patriot na Ukrainę - poinformowała telewizja CNN oraz agencja Reutera.

Plan musi najpierw zaakceptować sekretarz obrony Lloyd Austin, zanim zostanie podpisany przez prezydenta Joe Bidena. Jak podają media: taka zgoda najprawdopodobniej będzie.

18:27

Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej zapewni stałą obecność swoich ekspertów we wszystkich elektrowniach jądrowych Ukrainy - uzgodnił dyrektor generalny agencji Rafael Grossi i premier Ukrainy Denys Szmyhal.

18:05

Ukraińska gospodarka może skurczyć się nawet o 50 proc., jeśli Rosja będzie kontynuowała masowe ataki rakietowe na ukraińską infrastrukturę - poinformował premier Denys Szmyhal podczas forum w Paryżu.

Redukcja ukraińskiej gospodarki jest przewidywana na poziomie 35-40 proc. Jeśli terrorystyczna działalność Rosji przeciwko naszej infrastrukturze będzie kontynuowana, to możemy stracić kolejne 10 pkt proc., czyli do 50 proc. naszego PKB - powiedział.

17:35

Rząd Kanady przekaże władzom Ukrainy 115 mln CAD na naprawę zniszczonej w wyniku rosyjskich ataków sieci elektrycznej w Kijowie - poinformowała we wtorek kanadyjska wicepremier Chrystia Freeland.

Pieniądze będą pochodzić z kanadyjskich ceł pobranych od towarów importowanych z Rosji i Białorusi. W marcu Kanada odebrała Rosji i Białorusi klauzulę najwyższego uprzywilejowania i w związku z tym na towary z tych krajów nakładane są cła w wysokości 35 proc.

Putin i jego poplecznicy są zbrodniarzami wojennymi, próbują użyć zimna jako broni, by złamać ducha wyjątkowych ludzi, jakimi są Ukraińcy - powiedziała cytowana w komunikacie Freeland, uczestnicząca w konferencji "Standing with the Ukrainian People", która odbywa się w Paryżu.

17:20

Generał porucznik Królewskiej Marynarki Wojennej Wielkiej Brytanii Robert Magowan przyznał, że na początku 2022 roku wysłano 350 żołnierzy, którzy pomogli w ewakuacji ambasady Wysp do Polski - wynika z artykułu Magowana opublikowanego w "The Times".

W kwietniu wojskowi z kolei wrócili do Kijowa, by zapewnić bezpieczeństwo wznawiającej tam pracę brytyjskiej misji dyplomatycznej.

16:51

Ukraińscy śledczy odnotowali 154 przypadki przemocy seksualnej ze strony rosyjskiego wojska - poinformowała prokuratura generalna.

Na przykład w obwodzie chersońskim Rosjanie przez 4 miesiące gwałcili kobietę.

Wykryto także ponad 30 przypadków torturowania miejsc intymnych prądem.

16:06

Rosja od 10 października przeprowadziła sześć olbrzymich ataków na ukraińską infrastrukturę krytyczną; ataki te są zbrodnią wojenną i ludobójstwem - oświadczył we wtorek na briefingu prasowym minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba.

Zdaniem Kułeby Rosjanie uciekają się do takich sposobów walki, ponieważ nie są w stanie poradzić sobie z kontrofensywą ukraińskiej armii.

Dodał, że prezydent Rosji Władimir Putin wierzy, że bez ciepła i światła Ukraińcy się poddadzą, jednak - jak uważa Kułeba - rosyjskie ataki na infrastrukturę krytyczną sprawią jedynie, że jego rodacy staną się bardziej odporni na zagrożenia. Z kolei Rosjanie zostaną "największymi barbarzyńcami XXI wieku" - oświadczył minister.

Szef dyplomacji stwierdził ponadto, że celem Rosji jest nadal przejęcie całej Ukrainy.

15:57

Ogłoszenie przez Białoruś niespodziewanej kontroli gotowości bojowej wojska dla nas nic nie zmienia - powiadomił we wtorek rzecznik Państwowej Służby Granicznej Ukrainy Andrij Demczenko. Jak dodał sytuacja na granicy z Białorusią jest monitorowana.

Wojskowy podkreślił, że nie należy panikować. Dla nas to nic nie zmienia. Już wcześniej ostrzegaliśmy, że Białoruś i Rosja mogą przygotowywać się do zwiększania napięcia, co stale obserwujemy, przez manewry, rozmieszczanie sił Regionalnego Zgrupowania Wojsk, a teraz i przez sprawdzian gotowości bojowej - dodał.

We wtorek rano białoruskie ministerstwo obrony powiadomiło o rozpoczęciu niezapowiadanego sprawdzianu gotowości bojowej, zarządzonego przez Alaksandra Łukaszenkę.