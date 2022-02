"Putin nie wejdzie do Kijowa, będzie chciał go otoczyć, odciąć dostawy jedzenia i prądu i zmusić do ustępstw" – przewiduje gen. Mieczysław Bieniek w rozmowie z RMF FM. "Atak wojsk rosyjskich koncentruje się na Kijowe. I to stolica Ukrainy jest obecnie 'centre of gravity' rosyjskich działań" – uważa gen. Mieczysław Bieniek. Ale jego zdaniem atak frontalny na Kijów oznaczałby samobójstwo rosyjskiej armii. „Każda aleja, każdy budynek to są zasadzki przeciwpancerne, snajperzy, zapory minowe i determinacja mieszkańców” – wylicza generał.

