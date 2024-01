Walki w Ukrainie mogą trwać jeszcze co najmniej dwa lata, a w 2025 roku Kijów może podjąć kolejną próbę przeprowadzenia kontrofensywy - pisze portal telewizji CNN, powołując się na źródła wśród przedstawicieli zachodnich wywiadów i armii. Minister obrony Niemiec Boris Pistorius powiedział dziennikowi "Tagesspiegel", że Rosja może pewnego dnia zaatakować kraj NATO. Jego zdaniem obecnie taki atak nie jest prawdopodobny, natomiast będzie możliwy za 5-8 lat. W magazynie ropy naftowej w mieście Klińce w rosyjskim obwodzie briańskim wybuchł pożar po tym, jak z zestrzelonego przez rosyjskie wojsko ukraińskiego drona spadł ładunek wybuchowy - poinformował gubernator obwodu Aleksandr Bogomaz. Piątek jest 695. dniem rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie. Informacje dotyczące wydarzeń za naszą wschodnią granicą zbieramy w naszej relacji na żywo z 19.01.2024.

19:39

Zwycięstwo Rosji nad Ukrainą oznaczałoby koniec bezpieczeństwa europejskiego - oświadczył prezydent Emmanuel Macron na spotkaniu z żołnierzami w bazie marynarki wojennej w Cherbourgu.

Prezydent rozpoczął przemówienie w Cherbourgu od gratulacji dla rządów za podwojenie w ciągu pięciu lat budżetu sił zbrojnych. Namnażanie się kryzysów, czasem równoczesnych, utwierdziło nas w tym wyborze - oznajmił Emmanuel Macron. Podkreślił konieczność zdecydowanego wsparcia dla Kijowa w walce przeciwko Rosji.

Francja jest krytykowana za niewielkie wydatki na broń dla Ukrainy. W tym tygodniu zarówno prezydent, jak i minister sił zbrojnych Sebastien Lecornu zapowiedzieli m.in. dostawy 40 rakiet SCALP i 50 bomb AASM miesięcznie oraz 78 dział Caesar w 2024 r.

Francja jest w trakcie finalizowania ważnej umowy o bezpieczeństwie z Ukrainą, takiej jak zawarta 12 stycznia między Wielką Brytanią a Ukrainą na ponad 10 lat - przekazał prezydent.

19:01

Rosyjskie władze zaproponowały wprowadzenie obowiązkowej rejestracji konsularnej Rosjan mieszkających za granicą.

18:53

18:30

Do 95 proc. komponentów, z których składa się produkowane w Rosji uzbrojenie, pochodzi z Zachodu. Czas na rzetelną kontrolę schematów unikania sankcji i zamknięcie dróg dostaw - zaapelował minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba.

18:16

Wyrok 20 lat więzienia za szpiegostwo na rzecz Rosji i korupcję wymierzył sąd w Rzymie oficerowi włoskiej marynarki wojennej Walterowi Biotowi - podała agencja ANSA. Wojskowy został aresztowany na parkingu w stolicy Włoch w marcu 2021 roku w chwili, gdy przekazywał tajne dokumenty urzędnikom rosyjskiej ambasady.

Prokurator domagał się kary 18 lat pozbawienia wolności.

To kolejny wyrok dla 57-letniego Waltera Biota, który był kapitanem fregaty. W marcu zeszłego roku trybunał wojskowy skazał go na 30 lat więzienia. W tamtym procesie prokurator wnioskował o karę dożywocia.

17:40

"Niedawne ataki na Ukrainę, podczas których Rosja prawdopodobnie użyła rakiet przekazanych przez Koreę Północną, otworzyły przed Pjongjangiem nowe możliwości sprzedaży broni" - pisze amerykański dziennik "Wall Street Journal".

"WSJ" twierdzi, że użycie rakiet w warunkach bojowych stało się w rzeczywistości "kampanią reklamową" kompleksu wojskowo-przemysłowego Korei Północnej i może przyciągnąć potencjalnych nowych nabywców, którzy - podobnie jak sama Korea Północna - są pozbawieni dostępu do legalnego rynku broni ze względu na sankcje.

17:13

Rosyjscy działacze na rzecz praw człowieka poinformowali, że w obwodzie archangielskim i Petersburgu służby zaczęły dzwonić do osób transpłciowych i wzywać je na przesłuchania. Siły bezpieczeństwa domagają się informacji, w jaki sposób otrzymały zaświadczenia o zmianie płci.

16:50

Utworzymy bałtycką linię obrony, by bronić wschodniej flanki NATO - oświadczył minister obrony Łotwy Andris Sprūds po spotkaniu ze swoimi odpowiednikami z Litwy i Estonii, Arvydasem Anušauskasem i Hanno Pevkurą.

Łotewski minister zapowiedział w serwisie X (dawniej Twitter), że kraje bałtyckie będą kontynuować wsparcie dla Ukrainy w zakresie szkoleń, sprzętu oraz w ramach koalicji dronów, IT i na rzecz rozminowywania.

16:34

Donald Trump naciska na republikańskich polityków w Kongresie, by odrzucili negocjowaną w Senacie ustawę, łączącą restrykcyjne reformy imigracyjne oraz środki na fundusze dla Ukrainy, Izraela i Tajwanu - podają amerykańskie media.

W czwartek były prezydent publicznie wezwał kongresmenów, by nie akceptowali porozumienia, jeśli nie otrzymają wszystkiego, czego żądają.

16:13

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przeprowadził rozmowę telefoniczną z premierem Albanii Edim Ramą. Ukraiński przywódca podziękował za wsparcie - zarówno polityczne, jak i wojskowe.

Telegram

16:05

50-letnia kobieta zginęła we własnym mieszkaniu w Chersoniu na południu Ukrainy, gdzie Rosjanie znów ostrzelali cywilne domy - poinformował po południu szef obwodowej administracji wojskowej Ołeksandr Prokudin.

"Rosjanie uderzyli w budynki mieszkalne w rejonie (dzielnicy - przyp. red.) dnieprowskim Chersonia. W ostrzale mieszkania zginęła 50-letnia kobieta; odłamki raniły także 16-letniego chłopaka. Został przewieziony do szpitala, gdzie udzielana jest mu pomoc" - napisał na Telegramie gubernator.

Telegram

Ołeksandr Prokudin informował w godzinach porannych, że w ciągu ostatniej doby przeciwnik dokonał 67 ostrzałów obwodu chersońskiego, a na sam Chersoń spadło 11 pocisków. Trzy osoby zostały ranne.

Chersoń, który jest położony na prawym (zachodnim) brzegu Dniepru, każdego dnia atakowany jest przez wojska Rosji z przeciwnego brzegu rzeki. Okupanci ostrzeliwują miasto z powietrza i z artylerii. Zachodnia część obwodu chersońskiego, w tym Chersoń, kontrolowana jest przez stronę ukraińską od listopada 2022 roku.

15:57

Zatrzymany w Estonii pod zarzutem działalności szpiegowskiej politolog profesor Uniwersytetu w Tartu Wiaczesław Morozow, który ma obywatelstwo Rosji, współpracował w Szwecji z Uniwersytetem w Uppsali - poinformowała gazeta "Expressen".

Wiaczesław Morozow uczestniczył w projektach naukowych Instytutu Studiów Rosyjskich oraz Eurazjatyckich (IRES) na Uniwersytecie w Uppsali, kilkukrotnie gościł na uczelni, choć nie prowadził stałych zajęć.

15:49

Największa w Rosji fabryka prochu strzelniczego do broni palnej i amunicji artyleryjskiej, działająca w Kotowsku pod Tambowem, została ponownie zaatakowana przez dron - podał portal dziennika "The Moscow Times". Atak nie wyrządził szkód; dron spadł obok zakładów.

W nocy z czwartku na piątek dron zaatakował budynek warsztatów, w których odbywa się mieszanie produktów. Bezzałogowiec spadł obok budynku. Nie wyrządził żadnych szkód, ale ze względów bezpieczeństwa wszyscy pracownicy zostali ewakuowani.

Był to trzeci tego rodzaju incydent od listopada 2023 roku. 11 listopada dron uderzył w jeden z budynków fabryki i wywołał pożar, który objął 300 metrów kwadratowych. Kilka dni później, 15 listopada, kolejny dron spadł na dach warsztatów i częściowo go uszkodził. Wybuchł pożar, który szybko ugaszono. W tym czasie w warsztacie nie było ludzi.

W czerwcu 2023 roku w fabryce doszło do eksplozji, w której zginęło pięć osób. Władze obwodu tambowskiego poinformowały, że nastąpiło to "z winy człowieka" i zapewniły, że nie był to akt terroryzmu ani sabotażu. Do ataków dronów dochodzi w Rosji od miesięcy w czasie, gdy wojska rosyjskie kontynuują agresję na Ukrainę. Nie jest jasne, za którymi incydentami z użyciem dronów stoją ukraińskie siły zbrojne.

W Kotowsku powstaje ponad 200 typów produktów, w tym proch do nabojów, granatów ręcznych, amunicji artyleryjskiej i moździerzy. Fabryka działa od ponad stu lat. W 2016 roku w zakładach doszło do eksplozji, w których zginęło pięć osób

15:40

Rosyjskie ataki na wschodzie Ukrainy są przyczynkiem do zakrojonej na szeroką skalę ofensywy, którą Kreml planuje przeprowadzić tego lata - pisze "Financial Times", powołując się na anonimowych ukraińskich urzędników i ustalenia amerykańskiego wywiadu. Rosjanie mają ambitne plany - mogą spróbować zająć Charków, a nawet Kijów.

15:32

Zakłócenia systemu GPS, obserwowane w drugiej połowie grudnia ubiegłego roku, a następnie w styczniu w Polsce i Szwecji, mogły być spowodowane ćwiczeniami z użyciem środków walki radioelektronicznej, prowadzonymi w obwodzie królewieckim w Rosji - powiadomił w najnowszej analizie amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

15:25

Atlantyk staje przed wyzwaniem, a istnieją możliwości, które demonstrują nasi potencjalni przeciwnicy w związku z ich nielegalną inwazją na Ukrainę - powiedział RMF FM wiceadmirał Douglas Perry, Dowódca Sił Połączonych NATO w Norfolk, a zarazem Dowódca 2 Floty Sił Morskich USA. Zapewnia, że siły NATO są w stałej gotowości.

Z wysokim rangą amerykańskim dowódcą w bazie w Norfolk rozmawiał amerykański korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.

15:01

W rafinerii ropy naftowej w Riazaniu, trzecim co do wielkości tego typu zakładzie w Rosji, wybuchł pożar - podał dziennik "Komsomolskaja Prawda", cytując służby ratunkowe.

Agencja RIA Nowosti podała, że pożar w rafinerii kontrolowanej przez Rosnieft został ugaszony i nikt nie odniósł obrażeń.

14:53

W przyszłym tygodniu przedstawimy propozycję w spawie środków dotyczących handlu produktami rolnymi z Ukrainą, która będzie "w dużym stopniu" odpowiedzią na niektóre obawy państw członkowskich - poinformował dziennikarzy w Brukseli rzecznik prasowy KE Olof Gill.

Na posiedzeniu ministrów ds. rolnictwa i rybołówstwa w przyszłym tygodniu (w Brukseli - przyp. red.) odbędzie się dyskusja o Ukrainie. Naszą intencją jest w przyszłym tygodniu przedstawienie propozycji w sprawie środków handlowych dotyczących Ukrainy. (...) Mogę powiedzieć, że propozycja powinna w dużym stopniu odpowiedzieć na niektóre obawy (państw członkowskich - przyp. red.) - powiedział Olof Gill.

14:45

Fińskie władze oświadczyły, że nieznane jest miejsce pobytu 160 osób, które w ubiegłym roku złożyły wniosek o azyl na wschodniej granicy Finlandii.

Finlandia zamknęła wschodnią granicę z Rosją pod koniec 2023 roku w związku z rosnącą liczbą migrantów przybywających z takich krajów, jak Syria i Somalia. Helsinki oskarżyły Moskwę o kierowanie migrantów na granicę, czemu Kreml jednak zaprzeczył.

14:37

Finlandia nie widzi żadnego bezpośredniego zagrożenia militarnego ze strony Rosji - oświadczył premier tego kraju Petteri Orpo na konferencji prasowej z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen i premierem Szwecji Ulfem Kristerssonem.

14:29

Władimir Putin podpisał dekret prezydencki o wyasygnowaniu środków na poszukiwanie i "ochronę prawną" zagranicznych nieruchomości należących do Rosji, w tym w okresie sowieckim i carskim - podał niezależny portal dziennika "The Moscow Times".

Według "The Moscow Times", kwestiami tymi będzie zajmować się kremlowski urząd ds. administracyjno-gospodarczych i Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

14:20

Rosyjska prokuratura zwróciła się do sądu o wyrok 28 lat pozbawienia wolności dla Darii Trepowej, kobiety oskarżonej o zabicie znanego rosyjskiego blogera wojskowego-propagandysty Władena Tatarskiego - podała agencja RIA Nowosti.

Właden Tatarski zginął 2 kwietnia 2023 roku w wyniku eksplozji w jednej z knajp w Petersburgu.

14:13

Uporządkowanie relacji z Ukrainą to jedno z wiodących wyzwań tego roku - powiedział w Poznaniu wiceminister rolnictwa Stefan Krajewski.

Jedno z ważniejszych wyzwań tego roku to uporządkowanie relacji z Ukrainą, doprowadzenie do tego, żeby pomoc kierowana w stronę Ukrainy była właściwa, ale nie kosztem polskich rolników, polskich przedsiębiorców. O tym rozmawiamy zarówno z KE, jak i ze stroną ukraińską - powiedział.

14:05

Kreml wyraził ubolewanie z powodu decyzji Argentyny o nieprzystąpieniu do grupy państw rozwijających się BRICS i ma nadzieję, że Buenos Aires ponownie rozważy tę kwestię.

Obecna minister spraw zagranicznych Argentyny Diana Mondino poinformowała w listopadzie ubiegłego roku, że jej kraj nie przystąpi do BRICS. Zamiast tego prezydent Javier Milei zdecydował się na pogłębienie relacji ze Stanami Zjednoczonymi.

13:56

Rosyjski Korpus Ochotniczy, partyzancka formacja walcząca po stronie Ukrainy, powiadomiła, że w czwartek przeprowadziła zasadzkę na żołnierzy regularnej rosyjskiej armii w obwodzie briańskim. Media lojalne wobec Kremla przekazały doniesienia o ofiarach śmiertelnych wśród wojskowych.

13:47

Unia Europejska rozpoczęła dyskusję na temat nowego pakietu sankcji wobec Rosji, który ma zostać zatwierdzony do 24 lutego - poinformowała agencja Bloomberga.

13:39

Francuski ambasador w Rosji Pierre Levy został wezwany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej - poinformowała agencja RIA Nowosti.

W czwartek rosyjski MSZ poinformował, że wezwie francuskiego ambasadora w związku z zarzutami o udział francuskich najemników w wojnie po stronie Kijowa.

13:30

Zdecydowana większość Finów jest gotowa walczyć w obronie innego kraju NATO, tj. wypełnić zobowiązania artykułu 5 Traktatu Północnoatlantyckiego - wynika z badania Rady ds. Informacji Obronnych.

13:16

Minister obrony Niemiec Boris Pistorius powiedział dziennikowi "Tagesspiegel", że Rosja może pewnego dnia zaatakować kraj NATO. Jego zdaniem obecnie taki atak nie jest prawdopodobny, natomiast będzie możliwy za 5-8 lat.

Prawie codziennie słyszymy groźby ze strony Kremla, ostatnio ponownie wobec naszych przyjaciół w krajach bałtyckich - stwierdził Boris Pistorius. Musimy więc liczyć się z tym, że pewnego dnia Władimir Putin zaatakuje nawet kraj NATO - dodał.

Jednak w tej chwili nie sądzę, by rosyjski atak był prawdopodobny. Nasi eksperci szacują, że jest to możliwe w okresie od pięciu do ośmiu lat - powiedział.

Zdaniem szefa niemieckiego resortu obrony, pewne jest, że "mamy do czynienia z sytuacją zagrożenia militarnego w Europie, która nie istniała od 30 lat".

12:49

"Ukraina ma problem z uzyskaniem przewagi na polu boju, przeszła na większym odcinku frontu do defensywy, ale są również problemy ze wsparciem dla Ukrainy ze strony państw zachodnich, oraz narastający problemy wewnętrzne" - mówił w Rozmowie w południe w RMF FM i Radiu RMF24 Adam Eberhardt, tłumacząc, że nad Kijowem zbierają się czarne chmury.

12:04

Grupa hakerów powiązana z główną agencją wywiadowczą Ukrainy wykradła plany 500 rosyjskich obiektów wojskowych. Hakerzy z organizacji "Blackjack" pozyskali 1,2 terabajta danych.

11:38

Nad Morzem Azowskim zauważono rosyjski samolot wczesnego ostrzegania A-50, podobny do maszyny zestrzelonej przez naszą armię przed pięcioma dniami - powiadomił rzecznik Sił Powietrznych Ukrainy, pułkownik Jurij Ihnat.

Utrata samolotu wczesnego ostrzegania i kontroli powietrznej A-50 prawdopodobnie zmusi Rosję do ograniczenia misji rozpoznawczych nad Ukrainą - oceniło w środę brytyjskie ministerstwo obrony. Resort wówczas szacował wtedy, że rosyjska armia posiada jeszcze osiem takich maszyn.

Rosyjski samolot wczesnego ostrzegania A-50 na zdjęciu ilustracyjnym / Sergei Ilnitsky / PAP/EPA

11:31

Zamrożone pieniądze rosyjskich oligarchów zaliczką dla Ukraińców - brytyjski minister spraw zagranicznych David Cameron wezwał do wypracowania międzynarodowego porozumienia w sprawie przekazania tych pieniędzy Kijowowi.

10:39

Władze obwodu charkowskiego na północnym wschodzie Ukrainy informują, że w ubiegłym roku odnotowano tam duży wzrost liczby przypadków wścieklizny wśród dzikich zwierząt. Było to spowodowane rosyjską inwazją, ponieważ przeprowadzenie szczepień okazało się niemożliwe w warunkach wojny.

Większość terenów na północy i wschodzie Charkowszczyzny została wyzwolona przez ukraińskie wojska podczas kontrofensywy we wrześniu 2022 roku. W okolicach Kupiańska od miesięcy trwają intensywne walki z agresorem. Miejscowości położone nieopodal granicy z Rosją, a także m.in. Charków, są często ostrzeliwane przez siły rosyjskie.

07:35

W magazynie ropy naftowej w mieście Klińce w obwodzie briańskim na zachodzie Rosji wybuchł pożar po tym, jak z zestrzelonego przez rosyjskie wojsko ukraińskiego dronu spadł ładunek wybuchowy - poinformował gubernator obwodu Aleksandr Bogomaz.

Obwód briański graniczy z Ukrainą.

Według gubernatora Bogomaza, którego cytuje agencja Reutera, dron atakował "obiekty znajdujące się w mieście". Poinformowano, że nie ma poszkodowanych, a pożar objął zbiorniki z ropą i obwałowanie wokół nich. Trwa gaszenie pożaru.