22:00

Jest porozumienie państw Unii Europejskiej w sprawie 10. pakietu sankcji wobec Rosji. Polska wyraziła zgodę na przyjęcie tego pakietu - przekazał Stały Przedstawiciel Polski przy UE Andrzej Sadoś. Jak dodał, zgoda jest warunkowa i uzależniona od kilku punktów.

20:04

Bank Światowy poinformował w piątek, że przeznacza 2,5 mld dolarów w postaci grantów na dodatkową pomoc dla Ukrainy, aby wesprzeć budżet kraju i zapewnić Ukraińcom dostęp do podstawowych usług.

"Środki, dostarczone przez Agencję USA ds. Międzynarodowego Rozwoju (USAID), zostaną przekazane rządowi Ukrainy po stosownej weryfikacji wydatków przez Bank Światowy" - przekazano w komunikacie.

19:58

Tragiczne dni i godziny próby zjednoczyły Polaków i Ukraińców; wszyscy pracowali, by pomagać Ukrainie. Polacy stanęli na wysokości zadania i zachowali się jak trzeba wobec sąsiadów w potrzebie - mówili prezydent Andrzej Duda i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w Polsat News.

We wspólnym wywiadzie telewizyjnym prezydenci Polski i Ukrainy odnieśli się do wypadającej w piątek rocznicy rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Chciałbym powiedzieć, że jestem szczęśliwy, że w tych trudnych chwilach, godzinach, dniach i miesiącach mamy takich sąsiadów. Ukraińcy są związani z Polakami nie tylko szczęśliwymi dniami, ale także i w godzinach próby, i w tragicznych dniach, które nas zjednoczyły - powiedział Zełenski. Chcę podziękować za to narodowi polskiemu, jak również rządowi, premierowi... wszyscy pracowali, by pomagać Ukrainie - podkreślił.

To szczęście, że Ukraina ma obok siebie nie tylko Rosję, ale także innych sąsiadów, którzy okazali się prawdziwymi przyjaciółmi - dodał Zełenski. Za te słowa podziękował mu prezydent Duda. Tak samo jestem wdzięczny Polakom za to, że stanęli na wysokości zadania, jak to mówimy, zachowali się jak trzeba wobec sąsiadów, którzy znaleźli się w potrzebie - podkreślił prezydent Duda.

19:15

To tylko kwestia czasu, zanim Władimir Putin stanie przed sądem za zbrodnie wojenne - twierdzi wysłanniczka prezydenta Joe Bidena do spraw globalnego wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych Beth Van Schaack.

Zapytana, jak prawdopodobne jest, że Putin stanie przed sądem, Van Schaack powiedziała: Cóż, Augusto Pinochet, Slobodan Miloszević, Hissene Habre z Czadu - myślę, że żaden z tych ludzi nie myślał, że kiedykolwiek zobaczy wnętrze sali sądowej, a każdy z nich to zrobił. Musimy zatem toczyć długotrwałą grę.

Van Schaack powiedziała, że globalna koalicja państw i międzynarodowych prawników współdziała w celu skonstruowania sprawy przeciwko Rosji, która ma doprowadzić do ukarania jej najwyższych decydentów.

18:48

Państwa G7 podejmą kroki przeciw państwom wspierającym materialnie "rosyjską wojnę" - poinformowali przywódcy krajów grupy w komunikacie wydanym po piątkowym, wirtualnym szczycie. Zobowiązali się do "zintensyfikowania dyplomatycznego, finansowego i militarnego wsparcia dla Ukrainy".

Wzywamy kraje trzecie i inne międzynarodowe podmioty, które starają się ominąć lub podważyć nasze sankcje, by przestały dostarczać materialną pomoc na rzecz rosyjskiej wojny lub liczyły się z poważnymi kosztami - głosi oświadczenie, wydane po wirtualnym szczycie grupy, któremu przewodniczył szef japońskiego rządu Fumio Kishida.

W spotkaniu wziął udział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

18:44

Rosja może napaść na jeszcze jeden kraj - odtrzxegł w piątek na konferencji prasowej prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Niestety tak; uważam, że to jest możliwe - stwierdził Zełenski, odpowiadając na pytanie o to, czy według niego możliwy jest rosyjski atak na inny kraj, w tym należący do NATO.

Putin musi pokazać sukces i zwycięstwa. Do sukcesu na polu walki w Ukrainie nie dojdzie. Do zmasowanego rewanżu nie dojdzie. (...) Wszyscy zdają sobie sprawę, że sukces może być tam, gdzie jest słaby punkt - wyjaśniał prezydent.

18:23

Niedawny incydent z udziałem rosyjskiego statku szpiegowskiego na wodach belgijskich Morza Północnego, to tylko "wierzchołek góry lodowej" - twierdzą belgijscy eksperci, cytowani przez dziennik "De Tijd". Wskazują oni, że każdego miesiąca pojawia się kilka informacji o podejrzanych obiektach oraz dziwnych pojemnikach przy wiatrakach.

Rosyjski statek szpiegowski został zauważony u wybrzeży Belgii w połowie listopada ubiegłego roku - poinformował w tym tygodniu gabinet ministra sprawiedliwości Vincenta Van Quickenborne’a. "Nasze służby wywiadowcze biorą pod uwagę, że statek miał na celu mapowanie wrażliwej infrastruktury" - przekazano mediom.

Informacja o tym, iż rosyjskie statki mapowały kable internetowe, gazociągi oraz farmy wiatrowe u wybrzeży Holandii przekazały wcześniej holenderskie służby wywiadowcze AIVD i MIVD. W ich ocenie może to oznaczać przygotowania do sabotażu infrastruktury energetycznej kraju.

17:44

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski został zapytany na konferencji o to, który dzień wojny był dla niego najgorszy.

Na pewno Bucza. To, co zobaczyłem, kiedy ją wyzwoliliśmy. Było to bardzo straszne. Zobaczyliśmy, ze diabeł nie jest gdzieś tam, on jest tu, na Ziemi - powiedział.

17:24

Szef MSZ Ukrainy Dmytro Kułeba oświadczył, podczas wystąpienia w Radzie Bezpieczeństwa ONZ w rocznicę agresji Rosji, że wszelkie propozycje pokojowe muszą być zgodne z wytycznymi, zawartymi w rezolucji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych.

Ukraina oprze się (rosyjskiej agresji) - tak jak opierała się do tej pory - i Ukraina wygra. Putin przegra znacznie szybciej niż sądzi - powiedział Kułeba.

W czwartek Zgromadzenie Ogólne NZ przyjęło rezolucję: "Zasady Karty Narodów Zjednoczonych leżące u podstaw wszechstronnego, sprawiedliwego i trwałego pokoju na Ukrainie".

Rezolucja wzywa Rosję do bezwarunkowego wycofania z uznanego przez prawo międzynarodowe terytorium Ukrainy swoich oddziałów wojskowych i zaprzestania działań wojennych.

17:14

Jestem pewien, że Ukraina zwycięży; bardzo chcę, by doszło do wygranej w tym roku - oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas konferencji prasowej w rocznicę rosyjskiej napaści na jego kraj.

Szef państwa oświadczył, że do wygranej dojdzie, kiedy Ukraińscy i wszyscy partnerzy "odrobią swoją pracę domową".

Mamy wszystko: motywację, pewność, przyjaciół - podkreślił.

17:01

Najtrudniejszy dla mnie był moment wybuchu wojny, bo jak każdy do końca łudziłem się, że do niej nie dojdzie, a także moment, gdy zadzwonił w nocy prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, iż atakowana jest elektrownia atomowa - mówił prezydent Andrzej Duda pytany o trudne momenty związane z wojną w Ukrainie.

Prezydent Andrzej Duda został zapytany na konferencji prasowej po piątkowym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego o najtrudniejsze momenty, związane z wojną rosyjsko-ukraińską. Pierwszy taki bardzo trudny moment to był moment dokładnie rok temu, kiedy nad ranem poinformowano mnie, że rozpoczął się rosyjski atak na Ukrainę - odparł.

Wiedzieliśmy o tym, że prawdopodobnie się rozpocznie, kiedy wracaliśmy z Ukrainy w nocy z 23 na 24 lutego zeszłego roku. Wracaliśmy wtedy samochodem, cały czas będąc w kontakcie z przedstawicielami naszych służb. Dostawaliśmy informacje, żeby przyspieszać, bo ten atak może nastąpić w każdej chwili. On rzeczywiście nastąpił nad ranem i to był bardzo trudny moment, bo gdzieś człowiek w głębi serca wierzy, że do wojny nie dojdzie - podkreślił Duda.

Jak dodał, wiadomo było bowiem, że "to nie są jacyś separatyści, że to nie jest lokalny konflikt, że wielkie mocarstwo, jakim jest Rosja, które dysponuje bronią nuklearną po prostu brutalnie napadło wolny suwerenny kraj w naszym sąsiedztwie". Nie ukrywam, że dla mnie jako prezydenta RP to był moment bardzo trudny i bardzo trudny czas się też dla mnie zaczął - zaznaczył.

16:48

Rozmawiałem z prezydentem USA Joe Bidenem o rozpoczęciu wspólnej produkcji militarnej np. amunicji, wiec można powiedzieć, że rozmowa na ten temat, na tym najwyższym prezydenckim poziomie ze Stanami Zjednoczonymi została rozpoczęta - powiedział prezydent Andrzej Duda po posiedzeniu RBN.

16:44

Analizujemy możliwość przekazania Ukrainie samolotów bojowych czwartej generacji, takich jak F-16, a także nowszych maszyn; jednak w tej kwestii nie zapadły jeszcze żadne wiążące decyzje - poinformowała w rozmowie z dziennikiem "Washington Post" podsekretarz stanu USA Victoria Nuland.

Rozmowy (w sprawie przekazania samolotów) prowadzimy zarówno tu w kraju, w kontekście (zapewnienia Ukrainie) możliwości obrony powietrznej w perspektywie długookresowej, jak też (bezpośrednio) z Kijowem. W Europie są państwa zainteresowane dostarczeniem takich samolotów (Ukrainie). Jak stwierdził nasz prezydent, jest to wybór, którego te kraje powinny dokonać samodzielnie. Cały ten proces ma jednak dynamiczny charakter i zależy od zapotrzebowania zgłaszanego przez Ukrainę - oznajmiła w czwartek Nuland podczas audycji "Washington Post Live".



16:24

Prezydent Gruzji Salome Zurabiszwili wyraziła ubolewanie z powodu postawy rządu jej kraju wobec inwazji Rosji na Ukrainę. Jak oceniła, rząd "odizolował się i odseparował od wspólnoty demokratycznej" zajmując "jakoby neutralne" stanowisko.

Jest to szczególnie niezrozumiałe ze strony kraju, który wiele razy przeżył tę samą ciężką próbę, który wie dobrze, co oznacza pogwałcenie suwerenności i niepodległości - powiedziała Zurabiszwili.

Prezydent Gruzji mówiła o tym na spotkaniu z zagranicznymi dyplomatami w przypadającą w piątek rocznicą napaści rosyjskiej na Ukrainę - relacjonuje portal Civil.ge.



16:00

Minister finansów USA Janet Yellen poinformowała w piątek, w rocznicę rosyjskiej napaści na Ukrainę, że jej resort nakłada nowe, "znaczące" sankcje na Rosję. Restrykcje będą wymierzone w konkretne osoby, firmy i instytucje finansowe. Kolejne sankcje zapowiedział też Departament Stanu.

Yellen ogłosiła wprowadzenie restrykcji w wywiadzie dla telewizji MSNBC, udzielonym podczas spotkania ministrów finansów krajów G20 w Bengaluru w Indiach. Nie podała żadnych dodatkowych szczegółów. Zapewniła jednak, że sankcje nakładane na Moskwę są trudne do ominięcia, a Stany Zjednoczone widzą ich efekty.

Minister wezwała kraje G20, by "podwoiły wysiłki na rzecz wsparcia Ukrainy i ograniczenia zdolności Rosji do prowadzenia wojny".



15:05

Zdecydowaliśmy o przekazaniu Ukrainie do 10 czołgów Leopard 2 - poinformowali premier Szwecji Ulf Kristersson oraz minister obrony Pal Jonson. Dostawa ma zostać zrealizowana "najszybciej jak to możliwe" w koordynacji z Niemcami.

Zaprezentowany na konferencji prasowej w bazie wojskowej w Boden, na północy kraju, 11. pakiet wsparcia Ukrainy obejmuje również części do systemów obrony przeciwlotniczych HAWK oraz IRIS-T.

14:58

Nieznani sprawcy uszkodzili linię kolejową w rejonie (powiecie) bakczysarajskim na południu okupowanego Krymu, co doprowadziło tam do wstrzymania ruchu pociągów - powiadomił w piątek portal Centrum Narodowego Sprzeciwu, utworzony przez Siły Operacji Specjalnych armii Ukrainy.

Rosjanie początkowo w ogóle nie informowali o tym zdarzeniu. Później próbowali tłumaczyć, że zniszczenia zostały jakoby spowodowane przejazdem ciężkiego sprzętu. Zdjęcia uszkodzonych torów jednak dowodzą, że okupacyjna administracja po raz kolejny kłamie - czytamy na łamach rządowego serwisu.

Na przełomie stycznia i lutego ukraińskie media informowały, że na półwyspie działa ruch oporu Atesz, w którego działalność angażują się miejscowi Tatarzy. Kilka tygodni temu krymscy partyzanci mieli m.in. przeprowadzić skuteczny zamach na dwóch oficerów rosyjskiej Gwardii Narodowej (Rosgwardii).

14:56

Hiszpańskie władze nie wykluczają możliwości przekazania myśliwców Ukrainie, która od roku odpiera rosyjską inwazję - poinformował premier Hiszpanii Pedro Sanchez.

Szef rządu, który przebywa od czwartku w Kijowie, sprecyzował, że jego gabinet “bada możliwość" dostarczenia siłom ukraińskim samolotów bojowych. Zastrzegł jednak, że decyzja w tej sprawie nie może zostać podjęta samodzielnie przez rząd Hiszpanii.

Analizujemy tę kwestię. Żadne decyzje jeszcze nie zapadły. Jeśli zostaną podjęte to w porozumieniu z państwami UE oraz NATO - powiedział Sanchez.

13:32

Mateusz Morawiecki w Kijowie: Polska przekazuje 4 pierwsze czołgi Leopard 2 A4, wkrótce dostarczymy kolejne.

Przyjechałem tu dziś nie tylko ze słowem wsparcia, ale również wiedząc, że trzeba na tę barbarzyńską agresję odpowiedzieć siłą - mówił w Kijowie szef polskiego rządu i podkreślił, że Polska była tym krajem, które z sukcesem budowało koalicję na rzecz przekazania Ukrainie czołgów Leopard. Dzisiaj także chce, jako pierwsze europejskie państwo, symboliczne przekazać tobie, Wołodymyrze cztery pierwsze polskie Leopardy 2 A4 - powiedział.

Jak zapewniał Morawiecki, czołgi Leopard "na pewno będą znakomicie stawały w waszym szyku na polu walki, będą się świetnie sprawdzały". Przekażemy również wkrótce kolejne - zapowiedział. Nakłaniamy naszych partnerów z Unii Europejskiej, z NATO, żeby robili to samo - dodał.

13:27

Dzisiaj możemy poinformować o pierwszych czołgach, której otrzymaliśmy z Polski. Te czołgi są już na Ukrainie. Będą wzmacniać naszą obronę - poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski na wspólnej konferencji w Kijowie z premierem Mateuszem Morawieckim w rocznicę rosyjskiej agresji.

Prezydent Ukrainy podkreślił, że obecność Mateusza Morawieckiego w Kijowie to "bardzo potężny symbol jedności Ukrainy i Polski, naszej wspólnej niezłomności, naszej solidarności". Polska była z nami jeszcze przed rozpoczęciem i po rozpoczęciu tej pełnoskalowej inwazji i będzie z nami - jestem pewien - do naszego wspólnego zwycięstwa - oświadczył.

Polska jest jednym z najważniejszych sojuszników Ukrainy, która udziela pomocy i dziękuję za to panu premierowi, dziękuję społeczeństwu polskiemu za to wsparcie - mówił Zełenski. Liderzy zawsze mogą to robić, gdy mają poparcie w narodzie i jestem wdzięczny całemu narodowi polskiemu, bo to jest i broń, i wsparcie gospodarcze, wsparcie polityczne i wsparcie humanitarne, wsparcie naszych ludzi. Wszystko to wzmacnia obronność Ukrainy - dodał Zełenski.

13:02

Rosyjskie straty w wojnie z Ukrainą w ostatniej dobie to: 970 żołnierzy, 11 czołgów, 11 systemów artyleryjskich, 4 drony