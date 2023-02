Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski może przyjechać do Warszawy. "Ostatnio w Rzeszowie rozmawialiśmy na ten temat" - ujawnił w RMF FM i Radiu RMF24 prezydent Andrzej Duda. Jak przyznał w rozmowie 7 pytań o 7:07, Zełenskiemu bardzo spodobał się ten pomysł.

Andrzej Duda / Jakub Szymczuk / PAP/EPA

W pierwszą rocznicę rosyjskiej inwazji na Ukrainę, Andrzej Duda pytany był, czy druga rocznica będzie obchodzona w pokoju. "Niestety odpowiedź brzmi: tego nie wie nikt. Myślę, że nie wie tego także Wołodymyr Zełenski, chociaż uczestniczy bezpośrednio we wszystkich decyzjach wojennych, które są podejmowane po stronie ukraińskiej" - podkreślił polski prezydent. Jak dodał, "nie umiemy na sto procent przewidzieć dalszego scenariusza tej wojny". "Ukraina musi zwyciężyć" - zaznaczył.

"Ukraina miała paść w 72 godziny, tymczasem mija rok, a Ukraina się broni i to broni się w sposób zdecydowany. Rosjanie nigdy nie zdobyli Kijowa, ani żadnego wielkiego ukraińskiego miasta. To jest pokaz nieprawdopodobnego bohaterstwa armii" - mówił Duda.

"Ukraińcy bronią się dzisiaj przy ogromnym wsparciu Zachodu, Państw NATO, Stanów Zjednoczonych, także naszym ogromnym wsparciu" - podkreślił.

Duda: Ogromnie podziwiam Zełenskiego

Prezydent zwrócił uwagę nie niezwykłą postawę ukraińskiego prezydenta. "Zełenski zachowuję tę siłę, to jest niesamowite, podziwiam go ogromnie. Jest z wykształcenia prawnikiem, później wykonywał zawód aktora, a jednak jest niezwykle odpowiedzialnym politykiem i świetnym prezydentem" - mówił gość rozmowy. "Pewnie niejeden przywódca by uciekał, on miał propozycje, żeby się ewakuować, ale powiedział, że nie potrzebuje podwózki, tylko potrzebuje broni" - dodał.

Duda wielokrotnie spotykał się z Zełenskim. Czy jest szansa, by ukraiński prezydent przyjechał do Polski?

"Były spotkania w Warszawie, ale przed wojną. Ostatnia wizyta Wołodymyra Zełenskiego to była rocznica Konstytucji 3 maja" - mówił Duda. Jak ujawnił, Zełenski mógłby po raz pierwszy w czasie wojny przyjechać do Warszawy. "Ostatnio w Rzeszowie rozmawialiśmy na ten temat" - powiedział. "Wołodymyrowi ten pomysł się bardzo spodobał i zaczęliśmy wspólnie rozmawiać na temat ustalenia tej wizyty" - mówił Duda.

Zełenski został zaproszony do Polski wraz z małżonką. Jak jednak zaznaczył Duda, "to zależy od rozwoju sytuacji, na ile sytuacja na Ukrainie będzie się obracała w dobrym kierunku, jeśli uda się zatrzymać rosyjską ofensywę, mam nadzieję, że będzie taka możliwość, trochę więcej takiego uspokojenia. Że możliwość odbycia tej wizyty tuż za granicą w Polsce będzie możliwe" - mówił prezydent.

Zapis rozmowy:

Michał Zieliński, Radio RMF24: Panie prezydencie, wielu Polaków w domach zadaje sobie pytanie, czy drugą rocznicę wybuchu wojny w Ukrainie będziemy obchodzić już w pokoju? Pokoju możliwym do przyjęcia dla Ukrainy? Jakie są na to szanse

Prezydent Andrzej Duda: To jest pytanie zadawane ostatnio miliony razy. Niestety odpowiedź brzmi: nie wie tego nikt. Myślę, że nie wie tego nawet Wołodymyr Zełenski, chociaż uczestniczy bezpośrednio we wszystkich decyzjach wojennych, które są podejmowane po stronie ukraińskiej. Natomiast nie wiemy, co się stanie. Nie wiemy, co zrobi Władimir Putin. Nie wiemy, co zrobią Rosjanie. Nie umiemy przewidzieć dalszego scenariusza tej wojny. Oczywiście tych scenariuszy przewidywanych przez różnych ekspertów politycznych i wojskowych jest wiele. Dla mnie pewne jest jedno, dla naszego bezpieczeństwa, dla bezpieczeństwa Europy, dla bezpieczeństwa świata - Ukraina musi zwyciężyć.

Toczą się najkrwawsze walki od początku wojny, o tym mówią obie strony, giną tysiące ludzi. Jak się trzyma ukraińska armia?

Przede wszystkim jest to, co widzimy od samego początku, o czym dokładnie rok temu zapewniał mnie Wołodymyr Zełenski. Kiedy żegnaliśmy się w pałacu prezydenckim w Kijowie 23 lutego po południu, już była szarówka, ja wsiadałem do samochodu, żeby jechać do Polski. Wszyscy wiedzieliśmy, że dosłownie za chwilę nastąpi rosyjski atak. Wołodymyr Zełenski powiedział mi, że jeśli Putin myśli, że Ukraina się podda i że spokojnie zajmie Ukrainę, to jest w błędzie. Ukraina będzie broniła się do ostatniego momentu, że ludzie są zdeterminowani i mają 8 lat doświadczenia wojennego, od 2014 roku. To się dzieje i to widać, że Ukraińcy pokazali doświadczenie wojenne walcząc z Rosjanami w sposób niebywały i zdumiewając tym cały świat. Ukraina miała paść w 72 godziny, tym czasem mija rok i Ukraina się broni. Broni się w sposób zdecydowany. Rosjanie nigdy nie zdobyli Kijowa, nie zdobyli żadnego rzeczywiście wielkiego ukraińskiego miasta w tej wojnie. Zdobyli Mariupol, po długich, długich, krwawych walkach. To pokaz nieprawdopodobnego bohaterstwa armii, która jest zdecydowanie mniejsza od rosyjskiej. To olbrzymia dysproporcja potencjału pomiędzy Rosją i Ukrainą. Zarówno jeżeli chodzi o zasoby militarne, jak i o zasoby ludzkie. A jednak Ukraina cały czas się broni. To jest w 90 proc. absolutna determinacja obrońców Ukrainy. Ludzi, którzy chcą żyć w uczciwym, demokratycznym, wolnym, niepodległym, suwerennym kraju. Chcą sami o sobie decydować, o swojej przyszłości, o tym, gdzie będą przynależeli, kto będzie ich sojusznikiem i po prostu się bronią. Oczywiście bronią się dzisiaj przy ogromnym infrastrukturalnym, militarnym i politycznym wspólnoty Zachodu, państw NATO, Stanów Zjednoczonych i naszym. Po Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych jesteśmy trzecim krajem, które daje ogromne wsparcie Ukrainie. Dzięki temu wsparciu mogą przetrwać i mogą się obrobić, i tego wsparcia potrzebują więcej. Wierzę, że jeśli to wsparcie otrzymają, to po prostu pokonają Rosjan.

Rok temu w Kijowie, 23 lutego, kiedy żegnał się Pan z Wołodymyrem Zełenskim, usłyszał Pan od niego, że możecie się widzieć ostatni raz. Zapewniał go Pan, że zobaczycie się jeszcze wiele razy, dodawał pan otuchy i tak się stało. Jesteście w częstym kontakcie. Czy Wołodymyr Załenski cały czas zachowuje tę siłę, którą musi przekazać narodowi?

Tak, zachowuję tę siłę, To jest niesamowite, ja podziwiam go ogromnie. Nie był człowiekiem wcześniej przygotowanym do polityki. Z wykształcenia jest prawnikiem, później wykonywał zawód aktora, a jest niezwykle odpowiedzialnym politykiem i, nie waham się tego powiedzieć, świetnym prezydentem. Pierwszą rzeczą, którą zauważyłem u niego, która zrobiła na mnie duże wrażenie zaraz po tym, kiedy zaczął pełnić urząd i trochę już w niego wszedł, czyli zdobył już pierwsze doświadczenia było to, że zaczął realizować swój program. Reformowania Ukrainy, sprowadzania Ukrainy na tory normalnego, demokratycznego państwa. Ja mówię tutaj o ograniczaniu wpływów oligarchii. On rzeczywiście zaczął te wpływy ograniczać. Patrzyłem na to z podziwem.

