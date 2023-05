Zbiorniki rafinerii w Rosji stanęły w płomieniach. Według rosyjskich mediów to ataki dronów doprowadziły do pożarów w zakładach. Niektórzy sugerują, że akcje stanowią przygotowania do ukraińskiej kontrofensywy.

Rafineria (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock Wojna w Ukrainie. Najnowsze informacje: Rosjanie przygotowują się do obrony Mariupola [REACJA] Do pierwszego ataku dronem miało dojść w środę wieczorem w Nowoszachtińsku. Rosyjski niezależny dziennik "Kommersant" poinformował, że dron miał uderzyć w rafinerię, jeden z największych zakładów tego typu na południu Rosji. "Pożar, który powstał w wyniku eksplozji, został natychmiast ugaszony" - poinformował w mediach społecznościowych gubernator obwodu rostowskiego Wasilij Gołubiew. Telegram Telegram Kolejny incydent miał miejsce w nocy na terenie rafinerii Ilski w Kraju Krasnodarskim w pobliżu portu Noworosyjsk nad Morzem Czarnym. Region ten graniczy z okupowanym przez Rosję od 2014 roku Krymem. Doniesienia potwierdził gubernator tego regionu Wieniamin Kondratjew, nie podał jednak dokładnych powodów wybuchu pożaru. Rosyjska agencja informacyjna TASS, którą cytuje Reuters, twierdzi, że był to atak drona. Z wstępnych ustaleń wynika, że nikt nie został ranny. Z ogniem walczyło około 200 strażaków. Pożar został już ugaszony. Władze zapewniły, że mieszkańcom Ilski nic nie zagraża. W nocy z wtorku na środę spłonąć miał również zbiornik zawierający produkty ropopochodne we wsi Volna w rejonie tiemriukskim. Agencja TASS podaje, że przyczyną pożaru również był atak drona. Przeczytaj więcej na ten temat: Seria eksplozji w Rosji. To przygotowania Ukraińców do kontrofensywy? Co z ukraińską kontrofensywą? Osłabianie rosyjskiej logistyki może być częścią przygotowań do zapowiadanej już wcześniej ukraińskiej kontrofensywy. Już w poniedziałek minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow zapewniał, że "przygotowania do tej akcji są już na ostatniej prostej". Można powiedzieć, że wszystko jest gotowe, a później to już zależy od decyzji i oceny sytuacji na polu bitwy ze strony sztabu generalnego; naczelny dowódca i jego zespół będą wiedzieć jak, gdzie i kiedy - podkreślił Reznikow. Zaznaczył, że do powodzenia kontrofensywy potrzebne są trzy czynniki: uzbrojenie, przygotowani i wyszkoleni obrońcy, którzy znają swój plan oraz zagwarantowanie ofensywie "wszelkich potrzebnych rzeczy". Szef resortu obrony Ukrainy zapewnił, że wierzy w sukces ukraińskiej kontrofensywy. Jestem przekonany, że zrobiono dużo, żeby była pomyślna - powiedział minister. Najnowsza analiza: ISW: Atak dronów na Kreml zapewne zainscenizowany