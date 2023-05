Ustalenie strategii prewencji raka żołądka w Europie to jeden z celów projektu "Towards gastric cancer screening implementation in the European Union" (TOGAS). Uczestniczy w nim Katedra i Klinika Gastroenterologii i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Uczelnia poinformowała w komunikacie, że projekt realizuje konsorcjum czołowych ośrodków związanych z rakiem żołądka i prowadzeniem programów profilaktycznych. Badania potrwają trzy lata i mają ogromne znaczenie nie tylko epidemiologiczne, ale również praktyczne, ponieważ staną się podstawą do implementacji badań przesiewowych w kierunku raka żołądka w Europie. "W naszym ośrodku zbadanych zostanie tysiąc osób i będą to pacjenci rekrutowani z populacji. Zbadamy poziom przeciwciał przeciw Helicobacter pylori w surowicy krwi u osób w wieku 31-35 lat. U tych, u których zostaną stwierdzone przeciwciała, zostanie przeprowadzony ureazowy test oddechowy, który jest nieinwazyjnym badaniem diagnozującym infekcję Helicobacter" - powiedziała cytowana w komunikacie dr hab. Katarzyna Neubauer, prof. UMW, kierownik Katedry i Kliniki Gastroenterologii i Hepatologii UMW. Rocznie na raka żołądka umiera w Polsce ok. 4 tys. osób. Zakażenie Helicobacter jest znanym czynnikiem ryzyka raka żołądka (Helicobacter to onkogen). Leczenie zakażenia, czyli eliminacja tego czynnika redukuje ryzyko zachorowania na raka żołądka, co w jednoznaczny sposób pokazano w badaniach w krajach azjatyckich. W Europie takich badań i działań profilaktycznych dotychczas nie prowadzono. Jednym z celów projektu TOGAS jest ustalenie strategii prewencji raka żołądka w Europie. Prewencja miałaby polegać na diagnostyce zakażenia Helicobacter pylori i terapii zakażenia. Rak żołądka, podobnie jak inne nowotwory układu pokarmowego, nie daje wczesnych objawów. Obecność objawów wskazuje zazwyczaj na zaawansowanie choroby. Podstawą leczenia raka żołądka jest leczenie chirurgiczne. Zobacz również: Budowa Alei Wielkiej Wyspy: Uwaga na zmiany w komunikacji zbiorowej

