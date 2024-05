Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie otrzyma blisko 6,7 mln zł dofinansowania z funduszy UE na odbudowę oranżerii.

Uroczyste przekazanie dotacji / Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego / Materiały prasowe

Promesę gwarantującą wsparcie inwestycji oraz nagrodę samorządu Platynowy Medal "Polonia Minor" - przyznaną z okazji 660. rocznicy założenia UJ przekazali marszałek Witold Kozłowski, wicemarszałek Łukasz Smółka, wicemarszałek Józef Gawron i prof. Jan Tadeusz Duda, przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego.

Budynek oranżerii na terenie ogrodu botanicznego UJ zostanie rozbudowany. Zyska m.in. pomieszczenia techniczne i gospodarcze, w tym zimownik, w którym przechowuje się kolekcje roślin z ciepłych krajów w okresie zimowym. Powstaną także udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami: pochylnia i platforma dla osób poruszających się na wózku. Przebudowana zostanie istniejąca część murowana: stara kotłownia wraz z instalacją wewnętrzną poza budynkiem.

Całość odbudowy zaprojektowano pod kątem optymalnego zabezpieczenia i utrzymania najcenniejszych kolekcji roślinnych Ogrodu Botanicznego UJ.

Dzięki tej inwestycji Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego będzie już nie tylko najstarszym tego typu miejscem w Polsce, ale również najnowocześniejszym. Odtworzona, rozbudowana oranżeria zapewni egzotycznym roślinom lepszą ochronę, a dodatkowe prace i działania przewidziane w ramach realizacji projektu sprawią, że zwiedzanie ogrodu będzie jeszcze łatwiejsze i ciekawsze dla wszystkich gości - podkreślił marszałek Małopolski Witold Kozłowski.

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Jacek Popiel dziękując za wsparcie finansowe podkreślił, że zostanie ono doskonale wykorzystane.

Ogród jest odwiedzany przez wszystkich, od przedszkolaków do seniorów. Inwestowanie w to miejsce to nie tylko obowiązek Uniwersytetu czy samorządu województwa, ale każdej instytucji, która ma środki finansowe. To jest przykład, jak dobro uniwersyteckie jest wykorzystywane praktycznie przez całe społeczeństwo - zaznaczył prof. Jacek Popiel, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Odbudowa obiektu była planowana od wielu lat. Oranżeria będzie tych samych gabarytów, co palmiarnia powstała w 1882 roku. Wysokość budynku od najniższego poziomu gruntu do linii szczytowej wyniesie 11,6 m, wraz z iglicą - niemal 15 m. Obiekt na parterze zaprojektowano w konstrukcji stalowej z przeszkleniami w systemie fasadowym. Zwieńczony będzie szklanym dachem mansardowym.

Wartość inwestycji to blisko 9,7 mln zł, z czego dofinansowanie UE to blisko 6,7 mln zł.