Rosyjscy żołnierze biorący udział w wojnie z Ukrainą będą mogli za darmo przechowywać nasienie w bankach spermy - pisze na swoich stronach portal stacji CNN, powołując się na państwową agencję TASS.

W wojnie z Ukrainą - według zachodnich ekspertów - zginęło już ponad 100 tys. rosyjskich żołnierzy / Aleksey Nikolskyi/SPUTNIK Russia / PAP/EPA

Rodziny osób powołanych do służby wojskowej w ramach częściowej mobilizacji otrzymają bezpłatny dostęp do leczenia bezpłodności i przechowywania biomateriałów w kriobanku - powiedział Igor Trunow, prezes Rosyjskiego Związku Prawników, reprezentujący grupę rodzin Rosjan zmobilizowanych na wojnę z Ukrainą.

Według Trunowa, ministerstwo zdrowia odpowiedziało na prośbę "w sprawie utworzenia bezpłatnego kriobanku materiału genetycznego i zmian w obowiązkowym systemie ubezpieczeń zdrowotnych" dla obywateli Federacji Rosyjskiej "biorących udział w Specjalnej Operacji Wojskowej" (jak określana jest wojna z Ukrainą).

Szef Rosyjskiego Związku Prawników wyjaśnił, że z budżetu państwa finansowana będzie "konserwacja i przechowywania komórek płciowych (nasienia) dla obywateli zmobilizowanych do Specjalnej Operacji Wojskowej w latach 2022-2024".

Jak przypomina CNN, w listopadzie amerykański dowódca wojskowy oszacował liczbę rosyjskich żołnierzy zabitych lub rannych w wojnie na Ukrainie na ponad 100 tys. (z podobną liczbą strat po stronie ukraińskiej).

Według rosyjskich prognoz do lata 2023 r. straty wśród niedawno zmobilizowanych 300 tys. poborowych, z których ok. 50 tys. rzucono już na front bez przygotowania, mogą wynieść ok. 100 tys. zabitych.