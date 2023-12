Według najnowszych informacji w ukraińskim ataku na rosyjski okręt desantowy Nowoczerkask, do którego doszło w środę 26 grudnia, zginęło 74 członków jego załogi. Rośnie liczba ofiar zmasowanego ataku powietrznego Rosji na Ukrainę. Zginęło co najmniej 30 osób, a ponad 160 zostało rannych. Są też ogromne zniszczenia m.in. w Kijowie, Charkowie, Dnieprze czy Lwowie. Zachód potępił ostrzał Ukrainy. Wielu przywódców opublikowało specjalne oświadczenia. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało Kreml do "zaprzestania zbrodniczych działań", a brytyjski minister obrony zapowiedział wysłanie Ukrainie setek rakiet przeciwlotniczych. Piątek był 674. dniem rosyjskiej agresji na Ukrainę. Najważniejsze informacje zebraliśmy w naszej relacji z 29.12.2023 r.