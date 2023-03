"Do końca wiosny Rosji zabraknie narzędzi militarnych, pozwalających osiągnąć cele w Ukrainie" - ocenił szef ukraińskiego wywiadu wojskowego generał Kyryło Budanow w wywiadzie dla dziennika "USA Today". "Na terenach okupowanych Rosja masowo werbuje ukraińskie dzieci jako szpiegów" - poinformowała zastępczyni prokuratora generalnego Ukrainy Wiktoria Łytwynowa na konferencji "Zjednoczeni dla sprawiedliwości" we Lwowie. Władimir Putin wierzył, że po inwazji na Ukrainę NATO się rozpadanie, a kraje zachodnie będą błagać Rosję, by nie wyrządzała im krzywdy - wynika z wyciekłych dokumentów rosyjskiej Federalnej Służby Bezpieczeństwa, o których pisze brytyjski "The Sun". Niedziela jest 375. dniem rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Najważniejsze informacje znajdziecie w naszej relacji minuta po minucie z 05.03.2023 r.

Minister obrony Federacji Rosyjskiej podczas spotkania z żołnierzami w nieznanym miejscu w Ukrainie na zdjęciu z 4 marca br. / RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS SERVICE / HANDOUT / PAP/EPA 18:24 Najlepiej zaproponować pewne projekty, a nie oczekiwać na konkretne oferty dla Polski - tak były prezydent Ukrainy mówi o potencjalnej roli polskich przedsiębiorstw w odbudowie tego kraju po wojnie. Wiktor Juszczenko był pytany o to przez dziennikarza RMF FM podczas LSE SU Polish Economic Forum. W Londynie odbyła się największa zagraniczna konferencja o Polsce. Zobacz również: Polskie firmy istotne w odbudowie Ukrainy? Juszczenko odpowiada 17:59 Trzy osoby - małżeństwo i mężczyzna - zginęły we wsi Budarky i w mieście Kupiańsk w obwodzie charkowskim na północnym-wschodzie Ukrainy na skutek rosyjskich ostrzałów - poinformowały prokuratura i władze obwodowe. Siły rosyjskie przeprowadziły ostrzał artyleryjski Budarek, trafiając w samochód osobowy. Dwoje jadących nim cywilów zginęło na miejscu w wyniku doznanych obrażeń - podała prokuratura obwodowa, zamieszczając zdjęcia zniszczonego pojazdu. W nocy z soboty na niedzielę w wyniku rosyjskiego ostrzału zginął 65-letni mężczyzna w mieście Kupiańsk - poinformował szef władz obwodowych Ołeh Syniehubow. Telegram 17:47 Władimir Putin wierzył, że po inwazji na Ukrainę NATO się rozpadanie, a kraje zachodnie będą błagać Rosję, by nie wyrządzała im krzywdy - wynika z wyciekłych dokumentów rosyjskiej Federalnej Służby Bezpieczeństwa, o których pisze brytyjski "The Sun". 17:21 Stany Zjednoczone współpracują z Kijowem, aby ustalić, ile czasu potrzeba na wyszkolenie ukraińskich pilotów w obsłudze myśliwców F-16 - podaje na swojej stronie stacja CNN. Zobacz również: Ukraińscy piloci w USA. Chodzi o szkolenie na F-16 16:52 Na terenach okupowanych Rosja masowo werbuje ukraińskie dzieci jako szpiegów - poinformowała zastępczyni prokuratora generalnego Ukrainy Wiktoria Łytwynowa na konferencji "Zjednoczeni dla sprawiedliwości" we Lwowie. 16:31 Rosyjskie firmy muszą samodzielnie kupować systemy obrony powietrznej, by chronić się przed ukraińskimi dronami. Powód? Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej nie ma na to środków, koncentruje się bowiem na ochronie ważnych obiektów państwowych i wojskowych. Zobacz również: Przekaz dla rosyjskich firm: Sami kupujcie obronę przeciwlotniczą 16:17 Polska jest dobrze kojarzona przez państwa Afryki, dokonała postępu i jest gotowa dzielić się swoimi doświadczeniami - mówił w Katarze prezydent Andrzej Duda. Jak podkreślał, mamy też swoją rolę w obliczu rosyjskiej agresji na Ukrainę, a mówienie prawdy o tym "jest naszym ogromnie ważnym zadaniem". 15:41 Do końca wiosny Rosji zabraknie narzędzi militarnych, pozwalających osiągnąć cele w Ukrainie - ocenił szef ukraińskiego wywiadu wojskowego generał Kyryło Budanow w wywiadzie dla dziennika "USA Today". 15:32 Zniszczony w rejonie Marjinki w obwodzie donieckim rosyjski czołg T-72B, zmodernizowany w 2022 roku. To pierwsza tego typu strata Rosjan w Ukrainie. 15:22 Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej twierdzi, że siły rosyjskie zaatakowały centrum dowodzenia ukraińskiego pułku Azow w obwodzie zaporoskim. 15:11 Szpitale na okupowanych przez wojska rosyjskie terenach Ukrainy są pełne rannych, zajmują się nimi tylko lekarze z Rosji, by ukryć dane o liczbie zmarłych - poinformowała wiceminister obrony Ukrainy Hanna Malar. 14:59 Niemcy są jednym z krajów, gdzie związani z Kremlem oligarchowie posiadają znaczące aktywa. Środki te powinny być rejestrowane i zamrażane zgodnie z sankcjami UE, jednak w rzeczywistości dzieje się tak tylko w nielicznych przypadkach. Egzekwowanie sankcji wobec rosyjskich oligarchów i instytucji postępuje w Niemczech powoli - twierdzi portal RTL/ntv. 14:44 Już 16 221 ukraińskich dzieci zostało porwanych i wywiezionych do Rosji - poinformowała Daria Gerasimczuk, doradca prezydenta Ukrainy ds. praw dzieci. Musimy jak najszybciej sprowadzić te dzieci z powrotem. Potrzebujemy pomocy społeczności międzynarodowej - apelowała. 14:30 Agresja Rosji na Ukrainę to cios dla światowej gospodarki, który hamuje tempo wzrostu gospodarczego i podnosi ceny wielu produktów; jej skutki gospodarcze są odczuwalne nie tylko w Europie, ale także w Afryce, Azji i na Bliskim Wschodzie, w szczególności w krajach najsłabiej rozwiniętych - mówił w Katarze prezydent Andrzej Duda. Zobacz również: Andrzej Duda w Katarze: Rosyjska agresja to wojna neokolonialna 14:16 W podkijowskiej Buczy odbyły się w sobotę uroczystości upamiętniające ośmiu mieszkańców, którzy 4 marca 2022 roku, podczas okupacji rosyjskiej, zostali zabici przez wojskowych Rosji - podał niezależny rosyjski portal Meduza. 13:57 Rosyjska agresja na Ukrainę to wojna neokolonialna. Imperium napadło na sąsiedni kraj, aby mu zabrać jego ziemię i ukryte w niej bogactwa i czerpać z nich zyski; imperium porywa ludzi, w tym dzieci - powiedział w Katarze prezydent Andrzej Duda. 13:38 "Działania Rosji, które obecnie media nazywają wojną hybrydową, są bardzo głęboko zakorzenione w taktyce rosyjskich służb specjalnych" - podkreślił pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP Stanisław Żaryn. 13:23 Aż 72 procent Francuzów uważa, że rosyjscy sportowcy, wykluczeni z międzynarodowych zawodów po inwazji na Ukrainę, powinni mieć możliwość startu w igrzyskach olimpijskich w Paryżu - wynika z sondażu opinii publicznej. Zobacz również: Francuzi za startem Rosjan w igrzyskach. Sondaż 13:01 29-letnia wolontariuszka zginęła pod Bachmutem w obwodzie donieckim podczas ewakuacji rannych - podał portal Ukraińska Prawda. Jana Rychlicka zgłosiła się jako ochotniczka do armii. Zginęła, gdy karetka pogotowia, którą jechała, trafiła pod ostrzał. Jak informuje portal, dziewczyna pracowała przed wojną w firmie ubezpieczeniowej. Po inwazji rosyjskiej na Ukrainę została wolontariuszką, a potem jako ochotniczka zgłosiła się do armii. W Bachmucie była sanitariuszką w punkcie stabilizacyjnym, gdzie ranni trafiają wprost z pola walki i są przygotowywani do drogi do placówki medycznej. "Jana nazywana była na froncie 'aniołem żołnierzy'" - napisał dziennikarz z Winnicy Wadym Pawłow. 12:43 W wyniku rosyjskiego ostrzału wsi Poniatowka w obwodzie chersońskim zginęła kobieta i dwoje dzieci - poinformował szef kancelarii prezydenta Ukrainy Andrij Jermak. 12:29 Siły Zbrojne Ukrainy ostrzelały przy użyciu HIMARS-ów okupowaną Wołnowachę w obwodzie donieckim - przekazał przedstawiciel tzw. Donieckiej Republiki Ludowej Konstantin Zinczenko. Według niego zbombardowany został dom kultury. Ukraińskie media twierdzą, że uderzono w ośrodek dla dowództwa wojskowego. 11:30 Rosyjska armia ponosi dotkliwe straty w bitwie o Bachmut. Każdego dnia ginie tam lub odnosi rany do 500 rosyjskich żołnierzy - powiedział minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow w wywiadzie dla niemieckiego "Bild am Sonntag". Dla Moskwy żołnierze to tylko mięso armatnie - stwierdził Reznikow. Jego zdaniem Bachmut jest dla Rosjan "symbolicznym miejscem" i dlatego za wszelką cenę chcą zdobyć to miasto. Utrata Bachmutu nie będzie miała jednak znaczenia dla dalszych walk - powiedział szef ukraińskiego resortu obrony. Agencja dpa pisze, że władze w Kijowie liczą się już z zajęciem Bachmutu przez siły rosyjskie, ale chcą go bronić jak najdłużej, by zwiększyć straty agresora. 10:59 Wykorzystywanie przez rosyjskie wojska na Ukrainie saperek do walki wręcz dowodzi niskiego poziomu zaawansowania technicznego prowadzonej przez nie walki - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony. Jak poinformowano w codziennej aktualizacji wywiadowczej, pod koniec lutego zmobilizowani rosyjscy rezerwiści opisywali, że otrzymali rozkaz szturmu na ukraiński betonowy punkt umocnienia uzbrojeni jedynie w "broń palną i łopaty". "Łopaty" to najprawdopodobniej saperki wykorzystywane do walki wręcz. Śmiercionośność standardowej saperki MPL-50 jest szczególnie mitologizowana w Rosji. Niewiele się zmieniło od czasu jej zaprojektowania w 1869 roku, a jej używanie nadal jako broni podkreśla brutalną i mało zaawansowaną technicznie walkę, która stała się charakterystyczna dla większości wojny. Jeden z rezerwistów opisał, że nie był "ani fizycznie, ani psychicznie" przygotowany do działań. 10:10 Andrij Jermak opublikował zdjęcie ruin miasta Marjinka w obwodzie donieckim. "Marjinka przestała istnieć. Tak wyglądają skutki działalności terrorystycznej Rosji. Mało czym się różnią od Państwa Islamskiego" - napisał szef kancelarii prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w serwisie Telegram. Telegram Jermak podkreślił, że przed rosyjską inwazją miasto "żyło i kwitło". "Jaka ma być zapłata od Rosjan za Marjinkę i inne miasta Ukrainy, za zbrodnie i zabójstwa? Trybunał" - dodał szef kancelarii prezydenta. Wymienił także: jak najściślejsze sankcje i izolowanie Rosji, a także "reparację, demilitaryzację i krach reżimu". 09:19 Na okupowanych terenach obwodu ługańskiego nastolatkowie urodzeni w 2006 roku są rejestrowani do służby wojskowej - podała lojalna wobec Kijowa administracja. Separatyści poszukują także osób, które uchylają się od poboru. 09:12 Ministerstwo obrony Rosji uruchomiło specjalną infolinię w sprawie prowadzenia "specjalnej operacji wojskowej" (jak Moskwa nazywa inwazję na Ukrainę). 08:44 Kupiańsk w obwodzie charkowskim został ostrzelany. Uszkodzonych zostało pięć budynków mieszkalnych, wybuchły pożary. Zginął 65-letni mężczyzna - poinformował gubernator obwodu Ołeh Synehubow. 07:32 Do 13 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych rosyjskiego ostrzału Zaporoża, podczas którego pocisk rakietowy spadł na dom mieszkalny. Wcześniej informowano o 11 ofiarach. Ratownicy poinformowali w niedzielę, że wydobyli kolejne dwa ciała spod gruzów. Wśród 13 zabitych jest ośmiomiesięczne dziecko. Uratowało się 11 osób - podała agencja Ukrinform. Rosjanie przeprowadzili ostrzał obiektów cywilnych w Zaporożu w nocy ze środy na czwartek. W pięciokondygnacyjny dom mieszkalny trafił pocisk rakietowy S-300. Zniszczone zostały trzy piętra w jednym z pionów budynku, z 10 mieszkaniami. Od czwartku trwała operacja poszukiwawczo-ratunkowa. 07:13 Dyrektor Międzynarodowej Agencji Energii (MAE) Fatih Birol ocenił, że Kreml przegrał samodzielnie zainicjowaną bitwę energetyczną i zawyrokował, że rola Rosji w międzynarodowych kwestiach dot. handlu i dystrybucji energii będzie w przyszłości znacznie mniejsza. Rosja przegrała bitwę energetyczną - powiedział Birol w rozmowie z francuskim dziennikiem "Libération". Rola Rosji w międzynarodowych kwestiach energetycznych będzie w przyszłości znacznie mniejsza - dodał. Szef MAE przypominał, że od początku wojny przeciwko Ukrainie eksport rosyjskiej ropy i gazu spadł o 40 proc. 06:51 Analitycy Instytutu Badań nad Wojną stwierdzili, że wojska rosyjskie nie będą w stanie otoczyć Bachmutu w obwodzie donieckim w najbliższym czasie. Według nich, choć Rosjanie zapewnili sobie przewagę pozycyjną, to nie zmusili Ukraińców do odwrotu z miasta. Według ISW, rosyjskie natarcie na Bachmut w ostatnich dniach było dość powolne i nie daje powodów, by sądzić, że wojska rosyjskie będą w stanie otoczyć donieckie miasto w najbliższej przyszłości. 06:33 Gubernator obwodu ługańskiej Serhij Hajdaj przekazał, że Rosjanie skoncentrowali "całe wysiłki" w regionie w kierunku Kreminnej. Pod ostrzałem jest także Biłohoriwka. Hajdaj określił sytuację jako "skomplikowaną". 06:00 Rosja nie przejęła kontroli nad Bachmutem w obwodzie donieckim, ukraińskie wojska nie wycofują się masowo - przekazał CNN rzecznik Wschodniego Zgrupowania Sił Zbrojnych Ukrainy Serhij Czerewaty. Walki toczą się bardziej na peryferiach, a samo miasto jest kontrolowane przez Ukraińskie Siły Obronne: Siły Zbrojne Ukrainy, straż graniczną i Gwardię Narodową - podkreślił. Pytany o wycofanie części jednostek, stwierdził, że to "kontrolowana, planowa rotacja pozycji" w Bachmucie. Adam Zygiel, Cezary Faber