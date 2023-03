"Najlepiej zaproponować pewne projekty, a nie oczekiwać na konkretne oferty dla Polski" - tak były prezydent Ukrainy mówi o potencjalnej roli polskich przedsiębiorstw w odbudowie tego kraju po wojnie. Wiktor Juszczenko był pytany o to przez dziennikarza RMF FM podczas LSE SU Polish Economic Forum. W Londynie odbyła się największa zagraniczna konferencja o Polsce.

Były prezydent Ukrainy Wiktor Juszczenko / Adam Warżawa / PAP

Potrzebna jest inicjatywa. Jestem przekonany, że Polska powinna przedstawić listę przedsięwzięć, zadań, które można byłoby wykonać w perspektywie 3, 5, czy 7 lat - tak na pytanie o ewentualną pozycję polskich firm w procesie odbudowy Ukrainy odpowiada były prezydent tego kraju.

Wiktor Juszczenko dodał, że Warszawa powinna być proaktywna w tym zakresie. Lepiej jest proponować, niż czekać na oferty płynące do Polski - podkreśla.

Cytat Polska doskonale zna specyfikę, potrzeby i potencjał ukraińskiego rynku. Wyjście z inicjatywą przez Warszawę to coś, co mógłbym doradzić - Wiktor Juszczenko podczas LSE SU Polish Economic Forum w Londynie.

"Pytanie agresora o zgodę na eksport ukraińskiego zboża jest upokarzające"

Juszczenko przypominał, że jeszcze dwa lata temu, w 2021 roku Ukraina wyprodukowała 100 mln ton zboża.

Jeśli weźmiesz książkę sprzed stu lat, to przeczytasz w niej, że już wtedy byliśmy nazywani "spichlerzem Europy". W tym czasie byliśmy zbożowym eksporterem numer jeden w Europie i na piątym miejscu na świecie. Naszym zadaniem jest odbudowanie tej pozycji - zaznaczał.

Podczas konferencji dla mediów Wiktor Juszczenko odniósł się też do eksportu zboża z Ukrainy przez Morze Czarne.

Morze Czarne terytorialnie nie należy ani do Rosji, ani do Ukrainy, ani do Turcji. To są wody międzynarodowe. Trzeba stworzyć takie prawo, które będzie podstawą dla międzynarodowych umów zbożowych. Nie będziemy pytać Putina, czy na to pozwoli, czy nie. Będziemy nad tym pracować z naszymi partnerami, w tym z NATO - odpowiedział Juszczenko na pytanie dziennikarki DGP.

Wydaje mi się, że pytanie agresora o zgodę na eksport zboża ukraińskiego jest upokarzające - podkreślał przywódca pomarańczowej rewolucji.

Polish Economic Forum to największa konferencja zagraniczna o Polsce. Po raz 12. została zorganizowana przez studenckie stowarzyszenie LSE SU Polish Business Society. RMF FM, jako jedyna rozgłośnia radiowa, było partnerem medialnym wydarzenia.

London School of Economics (LSE) to jedna z najbardziej prestiżowych uczelni wyższych na świecie.