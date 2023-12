Jak zaznaczył, Władimir Putin testuje ukraińską obronę i zdecydowanie Zachodu "w nadziei, że wyrwie zwycięstwo ze szczęk klęski". "Ale się myli. Osłabienie przez Ukrainę rosyjskiej Floty Czarnomorskiej dowiodło, że kraj ten nadal walczy o zwycięstwo" - podkreślił.

Dodał, że nadszedł czas, by "wolny świat zjednoczył się i zdwoił wysiłki, by Ukraina dostała to, czego potrzebuje".

Rosyjska rakieta nad Polską

W czasie, gdy Rosjanie prowadzili zmasowany atak powietrzny na ukraińskie miasta, nad terytorium Polski z Ukrainy wleciała rosyjska rakieta. Poinformowało o tym Wojsko Polskie.

Gen. Wiesław Kukuła po spotkaniu Biura Bezpieczeństwa Narodowego, w którym brali udział m.in. gen. Maciej Klisz, prezydent Andrzej Duda i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak Kamysz, powiedział, że rakieta później opuściła terytorium Polski. Mamy na to potwierdzenie radarowe narodowe i sojusznicze - podkreślił.