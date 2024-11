"Ukraina powinna móc użyć broni, którą jej dostarczyliśmy - nie tylko po to, by zatrzymać strzały, ale także po to, by móc trafić łuczników" – powiedział szef dyplomacji Unii Europejskiej Josep Borrell. Dodał, że liczy na to, że państwa członkowskie wyrażą na to zgodę, a rozmowy na ten temat będą jeszcze prowadzone.

Szef dyplomacji Unii Europejskiej Josep Borrell / EPA/OLIVIER HOSLET / PAP/EPA Jak podała agencja Reutera, administracja prezydenta Joe Bidena zniosła ograniczenia, które uniemożliwiały Ukrainie wykorzystanie dostarczonej przez USA broni dalekiego zasięgu do uderzeń głęboko w terytorium Rosji. Nagła zmiana decyzji USA ma być podyktowana wprowadzeniem do walk na ukraińskim froncie wojsk Korei Północnej. Reuters informuje, że Ukraina już w najbliższych dniach planuje przeprowadzenie pierwszych ataków dalekiego zasięgu przy użyciu pocisków ATACMS o zasięgu około 300 km. Biały Dom nie potwierdził jeszcze doniesień Reutera. Jednak jeśli okażą się prawdą, to będzie to najistotniejsza zmiana w polityce Stanów Zjednoczonych od początku wojny. Nie wiadomo też, czy nowy prezydent USA Donald Trump nie cofnie wydanej zgody. Zobacz również: Ukraina może uderzać w głąb Rosji. USA, Francja i Wielka Brytania wydały zgodę Teraz do sprawy odniósł się Josep Borrell szef dyplomacji UE, który wyraził nadzieję, że państwa członkowskie UE również zgodzą się na użycie dostarczonej Ukrainie broni do uderzeń na terytorium Rosji. Po raz kolejny powtarzam, że Ukraina powinna móc użyć broni, którą jej dostarczyliśmy - nie tylko po to, by zatrzymać strzały, ale także po to, by móc trafić łuczników. (...) Wciąż wierzę, że to jest to, co należy zrobić. Jestem pewien, że omówimy to jeszcze raz. Mam nadzieję, że państwa członkowskie się na to zgodzą — powiedział Borrell przed spotkaniem z ministrami spraw zagranicznych krajów UE w Brukseli. Borrell zauważył, że na każdą próbę przeprowadzenia rozmów pokojowych Rosja odpowiada zmasowanymi atakami na infrastrukturę cywilną, a zwłaszcza energetyczną w Ukrainie. Szef dyplomacji dodatkowo stwierdził, że nie wygląda na to, by Putin chciał negocjować. W ocenie Borella Unia musi przestać debatować i zacząć działać, a na zadane przez Rosję ataki należy odpowiedzieć "językiem siły". Dodał, że Unia musi być zjednoczona, a tak nie jest. Zauważa, że państwa członkowskie debatują miesiącami bez podjęcia decyzji. Szef MSZ Włoch odpowiada Szef MSZ Włoch, wicepremier Antonio Tajani oświadczył, że według włoskiego rządu broni dalekiego zasięgu można używać wyłącznie na terytorium ukraińskim. Opowiadamy się za konferencją pokojową z udziałem Rosjan, Chińczyków, przedstawicieli Indii i Brazylii. Chciałbym, aby Pekin mógł odegrać pozytywną rolę, by przekonać Moskwę, iż należy zakończyć tę bezsensowną wojnę - powiedział Tajani w Brukseli. Przyznał, że obecność żołnierzy Korei Północnej jest niepokojąca. Jednak w jego ocenie do porozumienia Rosji z Ukrainą kluczowe są Chiny, które mogą doprowadzić do rozmów pokojowych. Minister spraw zagranicznych Włoch dodał także, że w sprawie broni dalekiego zasięgu słuszna będzie jednolita, spójna decyzja przez wszystkie kraje NATO. Wielka Brytania pozwoli na atak? Ukraińcy mają do dyspozycji brytyjskie pociski dalekiego zasięgu typu Storm Shadow i używali już ich wielokrotnie do ostrzału okupowanego Krymu, który uważany jest przez Kijów za ukraiński, ale nie robili tego poza granicami swojego kraju. By mogli użyć w tym zakresie brytyjskich pocisków, potrzebna jest nie tylko zgoda Londynu, ale także Waszyngtonu. Jak informuje nasz korespondent Bogdan Frymorgen, same pociski Storm Shadow są tylko bardzo kosztownymi cudami nowoczesnej technologii, ale to nie wystarczy, by były skuteczne. Potrzebne są identyfikacja celów i system naprowadzania - a to leży w gestii Amerykanów. Jeśli na to pozwolą, decyzja Londynu o użyciu Storm Shadow na terytorium Rosji będzie tylko formalnością. Zobacz również: "Królestwo za konia". Wiemy, jak brzmiał głos króla Ryszarda III Jak na razie Londyn nie wydał jednak żadnej decyzji w tej sprawie. W reakcji na doniesienia napływające z Waszyngtonu brytyjski premier Kier Starmer powiedział jedynie, że należy zintensyfikować pomoc Zachodu dla obrońców. Zobacz również: Londyn pozwoli Ukraińcom atakować Rosję rakietami Storm Shadows?

Polka zamordowana w Brukseli. Zginęły także jej dzieci

Rosyjski atak na Odessę, jest wielu zabitych

Prezydent Duda: To może być przełomowy moment w tej wojnie