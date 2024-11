Według informacji "The New York Times" pociski dalekiego zasięgu mogą zostać użyte przez siły ukraińskie do walki z Rosjanami i Koreańczykami z Północy w obwodzie kurskim.

Radosław Sikorski komentuje decyzję USA

Decyzję Joe Bidena skomentował już szef polskiej dyplomacji. Radosław Sikorski we wpisie na platformie X podkreślił, że zniesienie ograniczeń jest odpowiedzią Stanów Zjednoczonych na dołączenie sił północnokoreańskich do wojny oraz na zmasowane naloty rosyjskich rakiet na Ukrainę.

"Prezydent Biden odpowiedział w języku, który W.Putin rozumie - zdjęciem ograniczeń na użycie przez Ukrainę zachodnich rakiet. Ofiara agresji ma prawo się bronić. Siła odstrasza, słabość prowokuje" - napisał Sikorski.