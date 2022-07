Zmasowany ostrzał rosyjskiej artylerii Słowiańska, miasta w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy. Nie żyją dwie osoby, kilka zostało rannych. To prawdopodobnie kolejne miasto, które będą próbowali zdobyć najeźdźcy.

Charków / Mykola Kalyeniak / PAP

Rosjanie masowo atakują artylerią Słowiańsk. Centralny plac targowy w tym mieście w obwodzie donieckim stanął w płomieniach. Dwie osoby zginęły, a siedem zostało rannych - poinformował mer Słowiańska Wadym Lach.

Jak powiedział mer, Słowiańsk był ostrzeliwany z bliskiej odległości bowiem w rezultacie rosyjskiej ofensywy stało się miastem frontowym. Wezwał wszystkich mieszkańców do pozostawania w schronach.



Słowiańsk jest wymieniany przez ekspertów i przedstawicieli ukraińskich władz jako miasto będące kolejnym celem rosyjskiego natarcia w Donbasie.



Gubernator obwodu donieckiego Pawło Kyryłenko wezwał wszystkich mieszkańców Słowiańska do niezwłocznej ewakuacji.



W poniedziałek wojska ukraińskie wycofały się z Lisiczańska, miasta w obwodzie ługańskim, nieustannie ostrzeliwanego przez rosyjską artylerię. Był to ostatni ukraiński punkt oporu w tym obwodzie.