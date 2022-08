Amerykański wywiad ostrzega przed intensywnymi atakami Rosjan na Ukrainie, a departament stanu USA wzywa swoich obywateli do opuszczenia tego kraju. W środę na Ukrainie święto - Dzień Niepodległości. Tymczasem we wtorek odbyły się uroczystości związane ze świętem. W Kijowie był prezydent Polski Andrzej Duda. "Ukraina odzyska zaanektowany Krym sięgając po wszystkie sposoby, które uzna za właściwe" - powiedział Wołodymyr Zełenski w trakcie konferencji prasowej po spotkaniu Platformy Krymskiej. Dodał, że w tej sprawie nie będzie się konsultować z innymi krajami. Wtorek to 181. dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Najważniejsze informacje znajdziecie w naszej relacji.

Wołodymyr Zełenski podczas konferencji prasowej

23:34

Brytyjski premier Boris Johnson, składając życzenia Ukraińcom z okazji przypadającego w środę święta niepodległości podkreślił, że nie wątpi w ich zwycięstwo w wojnie z Rosją oraz zapewnił, że Wielka Brytania będzie ich wspierać tak długo, jak to konieczne.

"Cieszę się, że mogę złożyć gratulacje z okazji 31. rocznicy ogłoszenia przez Ukrainę niepodległości i przypomnieć ten niesamowity dzień w 1991 roku, kiedy Ukraińcy świętowali na ulicach, że ich kraj odrodził się jako suwerenne państwo" - oświadczył Johnson w zamieszczonym we wtorek wieczorem na Twitterze nagraniu wideo. Ale jak zaznaczył, niestety dzisiaj niepodległość Ukrainy znów jest zagrożona, a jej mieszkańcy muszą walczyć o zachowanie prawa do decydowania o własnym losie we własnym kraju.

22:45

Wizyta misji Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA), która ma pomóc ustabilizować sytuację w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony w tym miejscu oraz zmniejszyć ryzyko poważnej awarii jądrowej w Europie, może odbyć się w najbliższych dniach - powiedział dyrektor generalny agencji Rafael Mariano Grossi.

"Władze Ukrainy poinformowała MAEA, że wznowiony w ostatnich dniach przez Rosję ostrzał spowodował kolejne uszkodzenia w Zaporoskiej Elektrowni Atomowej. Po raz kolejny podkreślono poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa jądrowego oraz konieczność udania się tam misji eksperckiej" - powiedział Grossi w oświadczeniu zamieszczonym na stronie internetowej MAEA.

22:18

Wzywamy Rosję do natychmiastowego i bezwarunkowego wycofania wszystkich swoich sił zbrojnych i sprzętu wojskowego z całego terytorium Ukrainy w jej granicach uznanych przez społeczność międzynarodową - oświadczyli uczestnicy Platformy Krymskiej; ich oświadczenie zamieściło na swej stronie biuro prezydenta Ukrainy.

"Jesteśmy do głębi zaniepokojeni nasilaniem się represji ze strony rosyjskich władz okupacyjnych, w tym naruszaniem praw rdzennych Tatarów Krymskich, co poważnie zagraża ich możliwościom pełnego korzystania z praw człowieka, zachowania i rozwoju ich kultury, edukacji i tożsamości" - czytamy w oświadczeniu.

22:00

W rocznicę podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow, która jest obchodzona jako Europejski Dzień Pamięci Ofiar Stalinizmu i Nazizmu, Centrum Lemkina Instytutu Pileckiego przedstawiło relacje dotyczące dokonywanych przez Rosję zbrodni wojennych popełnianych na Ukrainie.

"Wojna i Pamięć" to performatywne czytanie świadectw wojennych z Ukrainy oraz relacje wideo rejestrowane często bezpośrednio na terenach doświadczonych rosyjskimi zbrodniami. Towarzyszyły im wiersze Zbigniewa Herberta oraz muzyka na żywo w wykonaniu kontrabasisty Ksawerego Wójcińskiego. Scenografię do spektaklu przygotowała Marta Baczewska-Ologele.

21:48

Musimy zdawać sobie sprawę, że w środę możliwe są obrzydliwe prowokacje Rosji i brutalne ataki - ostrzegł prezydent Wołodymyr Zełenski. 24 sierpnia na Ukrainie obchodzony jest Dzień Niepodległości.

"Jutro jest dzień ważny dla nas wszystkich. I właśnie dlatego ten dzień, niestety, jest ważny dla naszego wroga. Musimy zdawać sobie sprawę, że jutro możliwe są obrzydliwe rosyjskie prowokacje i brutalne ataki" - powiedział Zełenski w wystąpieniu opublikowanym w Telegramie we wtorek wieczorem. Zaapelował o przestrzeganie godziny policyjnej i alarmów przeciwlotniczych.

21:38

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz poinformował, że jego kraj planuje dostarczyć Ukrainie kolejną broń o wartości ponad 500 mln euro. Zapowiedź Scholza przekazała agencja Reutera, powołując się na anonimowe źródło, będące uczestnikiem konferencji online na temat Ukrainy, która odbyła się w Toronto.

Rozmówca agencji powiedział, że Niemcy planują dostarczyć Ukrainie trzy dodatkowe systemy obrony powietrznej Iris-T, 12 wozów zabezpieczenia technicznego, 20 wyrzutni rakietowych, amunicję precyzyjną i systemy antydronowe.

21:27

Ukraina nie jest gotowa do rozmów z Rosją, bo jest to pułapka - oświadczył Wołodymyr Zełenski. Prezydent Ukrainy zaapelował również do wspólnoty międzynarodowej, by zmusiła Rosję do opuszczenia terenu Zaporoskiej Elektrowni Atomowej w Enerhodarze na południu jego kraju. "Mińska 3, 5 i 7 nie będzie" - oznajmił Zełenski podczas konferencji Platforma Krymska, odnosząc się do przedwojennego międzynarodowego formatu uregulowania konfliktu w Donbasie, tzw. porozumień mińskich.

"My słyszeliśmy aluzję i sygnały, że trzeba przejść do kwestii zakończenia wojny i zacząć rozmowy z Rosją. Ale nie jesteśmy gotowi do przerwania ognia. Wyjaśniliśmy, że Mińska 3, 5 ani 7 nie będzie. Nie będziemy grać w te gry, bo to jest pułapka" - cytuje Zełenskiego agencja Ukrinform.

20:57

"Za zabójstwem córki Aleksandra Dugina, Darii, może stać rosyjski wywiad wojskowy (znany jako GRU), działający co najmniej z cichym przyzwoleniem prezydenta Władimira Putina" - powiedział brytyjskiemu dziennikowi "Sun" rosyjski historyk Jurij Felsztyński.

Jego zdaniem, GRU ma "poważne ideologiczne nieporozumienia" z Duginem, który jest "zbyt ekstremalny nawet dla Rosji". "Pozoruje, że jest przywódcą, wierzy w swoje znaczenie. Być może dążył do wyższej pozycji, a niektórzy ludzie nie chcieli, by ją otrzymał. Dugin jest bardzo kontrowersyjną osobą z wieloma wrogami. Niektórzy ludzie mogli postrzegać go jako rywala, który dążył do wyższej pozycji" - mówi mieszkający w USA Felsztyński w rozmowie z "Sun".

20:19

W mieście Dniepr Rosjanie mieli zniszczyć prywatny dom. Taką informację podał burmistrz - Boris Filatow.

20:05

19:25

Jeśli trwające negocjacje się powiodą to Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) w ciągu najbliższych dni wyśle misje do okupowanej przez oddziały rosyjskie Zaporoskiej Elektrowni Atomowej.

19:18

Ukraina nie atakuje ludności cywilnej na terytorium innego państwa i na swoich ziemiach, okupowanych przez Rosję - oświadczył Wołodymyr Zełenski. Występując podczas sesji Platformy Krymskiej prezydent zapowiedział, że Ukraina odzyska Krym, bo jest to jej terytorium i sama zdecyduje, jak to zrobić.

Ukraina nie prowadzi żadnych ataków na ludność cywilną, która znajduje się czy to na terenie innego państwa, czy - na terytorium Ukrainy, będącym pod tymczasową okupacją - oświadczył we wtorek Zełenski na konferencji prasowej podczas Platformy Krymskiej.

Zełenski, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina, zaznaczył, że ukraińscy wojskowi wiedzą, co robią oraz gdzie na terytoriach okupowanych znajdują się obiekty wojskowe.



19:08

"Podczas forum Platformy Krymskiej zdecydowanie wzywano Rosję do zwrócenia Krymu Ukrainie; głos dotyczący okupacji Krymu wybrzmiał bardzo mocno. Ukraina ma prawo wrócić do uznanych międzynarodowo granic" - powiedział w Kijowie Andrzej Duda.

18:50

Zdaniem Associated Press Stany Zjednoczone wkrótce ogłoszą nawy pakiet pomocy dla Ukrainy. Będzie on wart 3 miliardy dolarów.

18:42

Norwegia planuje utrzymać wysoki poziom wydobycia gazu do końca dekady. Ma to związek z faktem, że państwa europejskie chcą do końca dekady zrezygnować z importu rosyjskiego gazu.

Spodziewamy się, że uda nam się utrzymać poziom produkcji, na którym jesteśmy teraz do 2030 roku - stwierdził w wywiadzie dla Reutera norweski minister energetyki.

18:00

Ukraina odzyska zaanektowany Krym sięgając po wszystkie sposoby, które uzna za właściwe - powiedział Wołodymyr Zełenski podczas konferencji prasowej po spotkaniu Platformy Krymskiej. Dodał, że w tej sprawie nie będzie się konsultować z innymi krajami.

17:35

Z obelisku zespołu memorialnego Wieczna Chwała w Łucku na zachodniej Ukrainie usuwana jest radziecka gwiazda - powiadomił we wtorek portal Suspilne, opisując prace demontażowe.

Gwiazda waży 300 kg i była umieszczona na wysokości 36 metrów. Jak podały władze miejskie, początkowo gwiazdę próbowano spiłować w całości, jednak konieczne okazało się demontowanie jej po kawałku.

17:01

Prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier złożył życzenia prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu z okazji przypadającego 24 sierpnia Dnia Niepodległości Ukrainy. Podziwiam odwagę i determinację, z jaką Pan, siły zbrojne i cała ludność przeciwstawiacie się brutalnej rosyjskiej wojnie agresji - podkreślił.

16:53

Ukraina otrzymała już od sojuszników ponad 14 mld dolarów pomocy, a do końca roku liczy na kolejne od 12 do 16 mld USD - powiedział premier Ukrainy Denys Szmyhal, cytowany we wtorek przez agencję Interfax-Ukraina.

Równolegle prowadzimy rozmowy z MFW o możliwości przyjęcia nowego szerokiego programu. Dzięki udanym rozmowom rządu z wierzycielami zagranicznymi udało się oszczędzić dla budżetu i obywateli 5 mld dolarów. Ukraina uzyskała odroczenie spłaty długów zewnętrznych co najmniej do 2024 r. - poinformował Szmyhal we wtorek podczas posiedzenia rządu.

16:41

Wielka Brytania nigdy nie uzna aneksji Krymu, ani żadnego innego terytorium Ukrainy, przez Rosję i będzie udzielać wsparcia Kijowowi dopóki Moskwa nie zakończy wojny - zapewnił we wtorek premier Boris Johnson, przemawiając podczas forum Platformy Krymskiej.

Szef brytyjskiego rządu określił zajęcie Krymu w 2014 r. jako "bezpośrednią zapowiedź" dzisiejszej wojny i przyznał, że "nie wszyscy zdawali sobie sprawę z całego ogromu tego, co się wtedy działo". Zaznaczył, że rosyjski prezydent Władimir Putin dokonał wówczas pierwszej od 1945 r. zmiany granic w Europie przy użyciu siły - i to mimo że Rosja wielokrotnie uznawała Krym za część Ukrainy.

Złamał tym samym liczne umowy międzynarodowe, z Kartą Narodów Zjednoczonych, Aktem Końcowym Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (KBWE) z Helsinek i traktatem o przyjaźni między Rosją a Ukrainą na czele.

16:35

Walka o Krym jest częścią walki o wyzwolenie Ukrainy - powiedział premier Włoch Mario Draghi w wystąpieniu wideo na forum szczytu Platformy Krymskiej, zorganizowanym w Kijowie. Zapewnił, że Włochy będą dalej wspierać Ukrainę.

Szef rządu, który w lipcu złożył dymisję i kontynuuje pracę do czasu powołania nowego gabinetu po wrześniowych wyborach, oświadczył: Włochy zawsze potępiały nielegalną aneksję Krymu przez Rosję i stopniową militaryzację półwyspu.

Jesteśmy głęboko zaniepokojeni pogorszeniem się sytuacji z prawami człowieka na półwyspie i stoimy u boku wspólnoty Tatarów z Krymu, przeciwko przemocy i niesprawiedliwości, z powodu których cierpi - dodał.

16:10

W związku z inwazją Rosji na Ukrainę Kanada objęła sankcjami kolejne 62 osoby i jedno przedsiębiorstwo sektora zbrojeniowego - poinformował w oświadczeniu premier Justin Trudeau.

Wśród osób objętych sankcjami są wysocy rangą urzędnicy rządowi, członkowie ich rodzin oraz wysocy przedstawiciele podmiotów sektora zbrojeniowego, objętych sankcjami wcześniej. Są wśród nich gubernatorzy i szefowie regionów - powiedział Trudeau, cytowany przez agencję Reutera.

15:55

Włochy odebrały wysokie odznaczenia państwowe kolejnym 10 rosyjskim urzędnikom i oligarchom, w tym dwóm wiceministrom spraw zagranicznych. W Dzienniku Ustaw opublikowano trzy dekrety prezydenta Sergio Mattarelli. To rezultat napaści Rosji na Ukrainę.

Szef państwa podjął decyzję o odebraniu odznaczeń na wniosek ministra spraw zagranicznych Luigiego Di Maio.



15:49

Prezydent Francji Emmanuel Macron wezwał we wtorek społeczność międzynarodową do działania "bez słabości, bez ducha kompromisu" wobec Rosji w swoim przekazie wideo podczas szczytu Platformy Krymskiej, zorganizowanym w Kijowie.

Nie możemy (...) okazać żadnej słabości, żadnego ducha kompromisu, ponieważ chodzi o naszą wolność, wolność wszystkich i pokój we wszystkich częściach globu - oświadczył.

Europejczycy są gotowi wspierać walkę Ukrainy w dłuższej perspektywie - zapewnił Macron prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełeńskiego.

15:10

"Niemcy są postrzegane jako słabe ogniwo w UE ze względu na presję ze strony Kremla. Poprzez ograniczenie dostaw gazu, którego Berlin tak bardzo potrzebuje, Moskwa ma nadzieję na rozbicie jednolitego frontu Europejczyków" - pisze we wtorek dziennik "Le Figaro".

"Rosja w obecnych warunkach będzie się zachowywać w sposób najbardziej dla niej opłacalny i efektywny" - powiedział francuskiemu dziennikowi szef grupy ekspertów Rady Polityki Zagranicznej i Obrony Rosji Fiodor Łukjanow.

"Będzie oczywiście starać się wykorzystać zależność energetyczną Niemiec od niej. Jak mogłoby być inaczej?" - dodaje Łukjanow.



15:03

Jesienią Ukraina powinna otrzymać zachodnie systemy obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej, co pomoże nam "zamknąć" przestrzeń powietrzną nad naszym krajem - poinformował we wtorek wiceszef biura (kancelarii) prezydenta Ukrainy Andrij Sybiha w rozmowie z portalem RBK-Ukraina.

Prezydent (Wołodymyr Zełenski) otwarcie mówi swoim zagranicznym partnerom o konieczności "zamknięcia" ukraińskiego nieba. (...) Patrzymy na to z pewnym optymizmem, ponieważ widzimy konkretną perspektywę i ramy czasowe dostaw tej wyjątkowo potrzebnej broni - powiadomił Sybiha.



14:29

Wojna na Ukrainie i sankcje wobec Rosji były wśród tematów debaty liderów włoskich partii politycznych, zorganizowanej w ramach spotkania katolickiego ruchu Komunia i Wyzwolenie (Comunione e Liberazione) w Rimini. Dyskusja odbyła się w związku z wyborami parlamentarnymi 25 września.

Przywódca prawicowej Ligi Matteo Salvini oświadczył: W sprawie Ukrainy Liga zrobi to, co robią demokratyczne i zachodnie państwa. Bez względu na to, jak skończą się wybory, pozycja międzynarodowa Włoch nie zmieni się.

14:17

W czasach, gdy Rosja prowadzi wojnę z Ukrainą, potrzebna jest zmiana polityki Zachodu. Nie ma powrotu do "business as usual", jeśli chodzi o relacje z Rosją - powiedział w Kijowie prezydent Andrzej Duda. Podkreślił też, że wszystkie ukraińskie ziemie zajęte przez Rosję muszą zostać wyzwolone.

Prezydent Andrzej Duda składa we wtorek wizytę w Kijowie na zaproszenie prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Duda spotkał się z Zełenskim, później zabrał głos podczas spotkania Platformy Krymskiej.

Krym to Ukraina. Tak jak Gdańsk czy Lublin jest częścią Polski tak Krym był, jest i będzie częścią Ukrainy - powiedział prezydent Duda, rozpoczynając swoje wystąpienie. Jak zauważył, to "rzecz oczywista", która w ostatnich latach była "zbyt mało oczywista".

14:11

W aresztach w Rosji i na okupowanym Krymie przebywa obecnie 14 krymskich dziennikarzy, spośród których większość stanowią dziennikarze obywatelscy - oznajmiła we wtorek przewodnicząca ukraińskiego centrum obrony praw człowieka Zmina, Tetiana Peczonczyk, cytowana przez agencję Ukrinform.

13:52

W Moskwie policja sporządziła protokół o wykroczeniu administracyjnym wobec opozycyjnego radnego Konstantina Jankauskasa, dotyczący "dyskredytacji" armii rosyjskiej. Jankauskas w internecie zacytował modlitwę papieża Franciszka o pokój na Ukrainie.

13:41

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski otworzył kolejny szczyt Platformy Krymskiej mówiąc, że przywróci zaanektowany region Ukrainie. Aby przezwyciężyć terror, konieczne jest pokonanie rosyjskiej agresji. Konieczne jest wyzwolenie Krymu. To wydarzenie przyniesie reanimację światowego porządku i prawa - przekazał.

13:15

"W okupowanej przez Rosjan części obwodu zaporoskiego na południu Ukrainy najeźdźcy wstrzymali wypłacanie świadczeń socjalnych emerytom i rencistom, uzależniając to od przyjęcia przez mieszkańców rosyjskich paszportów" - poinformował we wtorek rządowy ukraiński portal Centrum Narodowego Sprzeciwu.

Jak podkreślono na łamach serwisu, postępowanie agresora jest zbrodnią wojenną w rozumieniu prawa międzynarodowego.

"Rosjanie sztucznie wywołują klęskę głodu, aby przyspieszyć tempo wydawania paszportów, ponieważ zdecydowana większość (cywilów) nie chce przyjmować tej makulatury dobrowolnie" - oznajmiły ukraińskie władze.



12:34

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w Kijowie: chciałem otworzyć tutaj Aleję Odwagi, gdzie będzie zawsze na tej alei nazwisko pana prezydenta Andrzeja Dudy - jako symbol odwagi, przyjaźni i wsparcia dla Ukrainy, wtedy, gdy naprawdę jej tak bardzo potrzebujemy.

12:24

Mer Kijowa Witalij Kliczko domaga się, by Europa wprowadziła zakaz wjazdu dla Rosjan. "Ukraińcy umierają, a Rosjanie cieszą się życiem w Europie! Muszą być sankcje, zakazy wjazdu, żeby to już nie było możliwe" - mówi Kliczko niemieckiej gazecie "Bild". "Żelazna kurtyna musi wrócić" - podkreślał.

Kraje takie jak Polska, Łotwa, Finlandia i Dania nalegają na wstrzymanie wydawania wiz rosyjskim podróżnym. Decyzja na szczeblu unijnym ma zapaść pod koniec sierpnia.

Estonia poszła nawet dalej, wprowadzając zakaz wizowy dla Rosjan, nie czekając na decyzję Unii Europejskiej - przypomina "Bild".

12:19

Rosyjska Federalna Służba Bezpieczeństwa może zorganizować w swoim kraju zamachy terrorystyczne z wieloma ofiarami wśród cywilów; operacja ta służyłaby zwiększeniu społecznego poparcia dla wojny z Ukrainą - ostrzegł sekretarz ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ołeksij Daniłow.

Jak dodał, niedawne zabójstwo Darii Duginej, córki ideologa kremlowskiego imperializmu i zwolennika agresji na sąsiedni kraj Aleksandra Dugina, było zaledwie początkiem serii zamachów.

Doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego Mychajło Podolak zapewnił w niedzielę, że Kijów nie ma nic wspólnego z tym zamachem, bowiem Ukraina "nie jest państwem terrorystycznym".

12:04

Leczenie szefa okupantów w Chersoniu Wołodymyra Saldo odbywa się w tajemnicy. Tylko wąskie grono lekarzy wie o jego stanie - podaje kanał Baza. Były ukraiński polityk, który w pewnym momencie inwazji rozpoczął kolaborowanie z Rosjanami, przebywa w szpitalu w Moskwie po tym, jak został otruty.

10:58

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział na uroczystości z okazji dnia flagi państwowej, że flaga Ukrainy znów powiewać będzie nad anektowanym w 2014 roku przez Rosję Krymem i terenami, które znalazły się pod rosyjską okupacją w czasie obecnej wojny.

"Błękitno-żółta flaga Ukrainy znów będzie powiewać tam, gdzie ma prawo być - we wszystkich tymczasowo okupowanych miastach i wsiach Ukrainy" - mówił Zełenski. Wymienił Melitopol, Berdiańsk i Chersoń, miasta na południu kraju zajęte przez Rosję w pierwszych tygodniach inwazji, a także Zaporoską Elektrownię Atomową.

Wymienił także miasta Krymu: Jałtę, Kercz, Dżankoj i Symferopol, dodając, że w tych miejscach wraz z ukraińską flagą powinna znajdować się także flaga Tatarów krymskich.

Zełenski zapewnił, że naród ukraiński nie zamieni swych barw narodowych na żadne inne. "Nigdy nie uznamy innych barw na naszej ziemi i w naszym niebie!" - oświadczył.

Uroczystość, która odbyła się w centrum Kijowa, poprzedza obchodzony 24 sierpnia Dzień Niepodległości Ukrainy.

10:48

Od początku inwazji Rosji na Ukrainę ukraińskie służby rozbiły 102 wrogie grupy dywersyjne i zwiadowcze; zatrzymano 1669 osób podejrzanych o współpracę z wrogiem - poinformował ukraiński wiceminister spraw wewnętrznych Jewhen Jenin

09:49

Oddziały rosyjskie wwiozły na teren Zaporoskiej Elektrowni Atomowej kolejne dwa transportery opancerzone i sześć ciężarówek - poinformowała spółka Enerhoatom, operator ukraińskich siłowni jądrowych.

Pojazdy te trafiły do strefy remontowej. Rosjanie zwiększyli też liczbę wojskowych na terenie elektrowni. Enerhoatom opublikował zdjęcie wjeżdżających rosyjskich pojazdów opancerzonych, pomalowanych jaskrawoczerwoną farbą.

09:33

Rosyjscy wojskowi, którzy w samozwańczej Ługańskiej Republice Ludowej (ŁRL) przeprowadzają przymusową mobilizację na wojnę z Ukrainą, niszczą paszporty mieszkańców siłą wcielanych do armii - poinformował lojalny wobec Kijowa szef władz obwodu ługańskiego Serhij Hajdaj.

W minionych tygodniach lojalne wobec Kijowa władze Ługańszczyzny informowały, że na terenie samozwańczej ŁRL, a także na zajętych wiosną i wczesnym latem terytoriach obwodu ługańskiego trwa przymusowa mobilizacja na wojnę z Ukrainą. Do walki posyłani są wszyscy mężczyźni do 65. roku życia, w tym górnicy, cieszący się dotąd statusem chronionej grupy zawodowej, oraz osoby z grup inwalidzkich.

W poniedziałek Hajdaj oznajmił, że agresorzy uprowadzają na Ługańszczyźnie nieletnich w wieku 14-18 lat, a następnie stawiają ich bliskim ultimatum: do wojska muszą pójść albo schwytani nastolatkowie, albo ktoś z opiekujących się nimi mężczyzn, np. ojciec lub brat.

09:00

Rosyjska Federalna Służba Bezpieczeństwa poinformowała, że według jej ustaleń za zamachem na Darię Duginę, córkę myśliciela Aleksandra Dugina, stoi obywatelka Ukrainy Natalia Wowk, a sama operacja została zorganizowana przez ukraińskie służby specjalne. Dziennikarze i internauci odkryli, że nazwisko Wowk od kilku miesięcy figurowało np. w założonej przez prorosyjskich programistów bazie ukraińskich wojskowych. Mimo to kobieta bez problemu przekroczyła granicę. W sprawie mnożą się pytania.

08:48

Rosja zaczęła prace przy budowie mostu pontonowego przez Dniepr w Chersoniu, obok uszkodzonego mostu Antonowskiego, co zwiększy przepustowość w porównaniu z obecną przeprawą promową - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.

08:32

Prezydent Andrzej Duda przybył do Kijowa na zaproszenie prezydenta Ukrainy.

07:27

Rosyjskie władze okupacyjne w obwodzie zaporoskim niezgodnie z prawdą uznają wjeżdżających tam Ukraińców za "ubiegających się o azyl", co oznacza, że nie wprost ogłosiły "niepodległość" od Ukrainy - podał amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

Tymczasem ukraińscy partyzanci w dalszym ciągu atakują rosyjskie wojsko na okupowanych terenach Ukrainy. ISW przytacza doniesienia o ataku cywilów na rosyjskiego żołnierza w Melitopolu na południu kraju w nocy z 21 na 22 sierpnia. Ukraińskie Centrum Ruchu Oporu ogłosiło, że partyzanci zaatakowali rosyjskiego żołnierza, który napastował niepełnoletnią dziewczynę.

07:14

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał ustawę o obowiązkowych schronach w każdym nowym obiekcie budowlanym - podała agencja Ukrinform.

05:02

Blisko 1000 dzieci zostało zabitych lub rannych w wojnie na Ukrainie - poinformowała dyrektor wykonawcza UNICEF Catherine Russell. Jest to średnio ponad pięć dziennie.

Jej zdaniem prawdziwa liczba ofiar śmiertelnych może być nawet wyższa.

UNICEF szacuje, że jedna na 10 szkół na Ukrainie została uszkodzona lub zniszczona. Eskalacja działań wojennych zdewastowała system edukacji. Rodziny nie czują się bezpiecznie wysyłając dzieci do szkół.

04:55

Ukraina po 23-letniej przerwie przywróciła połączenie kolejowe z sąsiednią Mołdawią, nową linią może przewozić 10 milionów ton towarów rocznie, powiedział prezydent Wołodymyr Zełenski.

Minister infrastruktury Ołeksandr Kubrakow napisał na Facebooku, że linia zapewni alternatywną trasę z czarnomorskiego portu Odessa i może być wykorzystana do transportu zboża. Mołdawia graniczy z Rumunią, członkiem Unii Europejskiej.

04:50

Posiadamy informacje, że Rosja planuje zwiększenie intensywności ataków przeciwko budynkom państwowym i infrastrukturze cywilnej na Ukrainie - przekazał amerykańskim mediom przedstawiciel administracji USA. Alert wydała też ambasada USA w Kijowie, zachęcając swoich obywateli do opuszczenia tego kraju.

Informacje te mają opierać się na danych amerykańskiego wywiadu.