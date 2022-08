"Podczas forum Platformy Krymskiej zdecydowanie wzywano Rosję do zwrócenia Krymu Ukrainie; głos dotyczący okupacji Krymu wybrzmiał bardzo mocno. Ukraina ma prawo wrócić do uznanych międzynarodowo granic" - powiedział w Kijowie Andrzej Duda. Polski prezydent przebywa z wizytą w Kijowie, gdzie spotkał się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Uczestniczył też w spotkaniu Platformy Krymskiej.

Prezydent Andrzej Duda / SERGEY DOLZHENKO / PAP/EPA

Andrzej Duda ocenił podczas rozmowy z dziennikarzami, że był to bardzo owocny szczyt. Uczestniczyli w nim m.in. przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel, szefowa KE Ursula von der Leyen, szef NATO Jens Stoltenberg, premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson czy kanclerz Niemiec Olaf Scholz.

Co na pewno jest bardzo ważne: bardzo mocny głos, jeśli mówimy o kwestii napaści rosyjskiej na Ukrainę, o tej agresji, z którą mamy do czynienia od pół roku, od 24 lutego tego roku. To wszyscy podkreślali, że tak naprawdę rozpoczęła się ona w 2014 roku, gdy Rosja zaatakowała Ukrainę po raz pierwszy, gdy zaczęła okupację okręgu donieckiego, ługańskiego, a przede wszystkim - okupację Krymu - powiedział Andrzej Duda.



Prezydent relacjonował, że głos dotyczący okupacji Krymu "wybrzmiał bardzo mocno w połączeniu z jednoznacznym absolutnie powtarzającym się cały czas wezwaniem Rosji do opuszczenia Krymu, do zwrócenia Krymu Ukrainie". Wszyscy mówili, że będzie można mówić o zakończeniu rosyjskiej agresji na Ukrainę wtedy, gdy Krym zostanie Ukrainie zwrócony, gdy Ukraina wróci do swoich granic uznanych przez wspólnotę międzynarodową - podkreślił.



Według prezydenta, szczyt "pokazuje, że ta rosyjska agresja na Ukrainę niewątpliwie w istocie dla Rosji paradoksalnie jest jej porażką". Jak wskazywał, jeszcze przed agresją Rosji 24 lutego część polityków "niejednoznacznie" wypowiadała się na temat Krymu, "można było nawet rozumieć, że są takie głosy, które mówią: no, Rosja zajęła, ale może tę wojnę należy zakończyć, że to po prostu zostanie uznane międzynarodowo, nawet w sposób milczący, że Rosja po prostu zajmuje to terytorium".



Dziś ten głos jest absolutnie jednoznacznie na "nie". Zdecydowanie wszyscy mówią: Rosja ma zwrócić Krym Ukrainie, to jest ukraińska ziemia, to jest ta część Ukrainy, która znajduje się w uznanych międzynarodowo granicach Ukrainy, a Ukraina ma wrócić do swoich uznanych międzynarodowo granic - powiedział prezydent.

"Będziemy dalej wspierali Ukrainę na wiele sposobów"

Prezydent Duda podczas konferencji został zapytany o zwiększanie przez Polskę pomocy wojskowej dla Ukrainy. My Ukrainę wspieramy cały czas. W miarę swoich możliwości - odpowiedział. Będziemy dalej wspierali Ukrainę na wiele sposobów - zapowiedział.



Jak wskazał, pomoc, której udziela Polska, to nie tylko pomoc wojskowa, ale także humanitarna realizowana przez polski rząd, ale także realizowana przez Polaków.



Dyskutujemy w tej chwili o tym, w jakiej części odbudowy Ukrainy mogłaby uczestniczyć Polska - powiedział prezydent i podkreślił, że polskie firmy także są zainteresowane kooperacją na Ukrainie. Pamiętajmy, że to nie jest tylko pomoc - to są także interesy. Chcemy robić takie interesy, które będą opłacalne i dla Polski, dla polskich firm, i dla Ukrainy, dla ukraińskich firm - dodał.

Będzie nowy traktat polsko-ukraiński

Podczas rozmowy z dziennikarzami prezydent Duda potwierdził, że trwają prace nad nowym traktatem polsko-ukraińskim. Można powiedzieć, że jego draft jest gotowy i omawiany. To jest taki traktat, który przenosi nas w nową rzeczywistość przyjaźni polsko-ukraińskiej, chciałbym powiedzieć - braterstwa polsko-ukraińskiego - zaznaczył.



Ocenił, że nowe rozwiązania mają "służyć temu, aby pokazać nowe, zacieśnione zasady współpracy, intensyfikujące tę współpracę". Dodał, że ma nadzieję, że dokument zostanie niedługo dopracowany.



Ten traktat, który był i jest do tej pory, on zrealizował swoje zadanie, to jest najważniejsze, on zbudował w bardzo trudnych warunkach, także w tych warunkach historycznych, przyjaźń między Polakami i Ukraińcami. Wierzę, że będziemy ją umieli budować dalej tak, żeby ona była rzeczywistym braterstwem pomiędzy naszymi narodami - powiedział prezydent.



Zapewnił jednocześnie, że nieustannie apeluje do wspólnoty międzynarodowej o wsparcie dla Ukrainy - także o wsparcie militarne. Żeby Ukraina mogła przetrwać, musi to wsparcie mieć - zaznaczył Andrzej Duda.



Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch informował w poniedziałek, że Polska i Ukraina pracują nad nowym traktatem, który jeszcze bardziej wzmocni nasze wzajemne stosunki.