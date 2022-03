Co najmniej 50 ciał wydobyto spod gruzów wojskowych koszar w Mikołajowie po rosyjskim bombardowaniu. Wciąż trwa tam akcja ratunkowa. Podobnie jak na gruzach zniszczonego w minionych dniach teatru w Mariupolu, w którym ukrywało się ponad tysiąc cywilów. Z kolei ukraińskie wojsko poinformowało, że w sobotę zestrzeliło trzy rosyjskie śmigłowce. Najnowsze informacje, filmy i zdjęcia dotyczące rosyjskiej inwazji na Ukrainę zbieramy w naszej relacji.

04:55

Minister spraw zagranicznych Chin Wang Yi powiedział, że Chiny stoją po właściwiej stronie historii w ukraińskim kryzysie.

Chiny nigdy nie zaakceptują zewnętrznego przymusu i nacisku i sprzeciwiają się każdym bezzasadnym oskarżeniom i podejrzeniom wobec siebie - powiedział Wang Yi.

Był to komentarz szefa chińskiego MSZ wobec ostrzeżenia prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena dotyczącego konsekwencji dla Chin za wspieranie rosyjskiej inwazji w Ukrainie.

04:44

Portal Ukrinform opublikował na Twitterze zdjęcie zniszczonego rosyjskiego sprzętu wojskowego opatrzone komentarzem rosyjskie wojsko nadal się okalecza, aby nie iść na wojnę z Ukrainą.

04:20

Kijów Independent: Rada miasta ponad 100-tysięcznego Berdiańska podała, że Rosjanie zatrzymali konwój humanitarny zmierzający z Zaporoża do Berdiańska. Konów miał zabrać uciekających mieszkańców Mariupola, został jednak zatrzymany 3 km od miasta w obwodzie zaporoskim.

03:57

Portal Euromaidan Press poinformował, że niemiecki koncern handlowy Metro obecny w 30 państwach zagroził Ukrainie odcięciem scentralizowanych dostaw towarów w związku z ukraińską presją o zaprzestanie działalności biznesu w Rosji.

03:30

Rada Bezpieczeństwa Narodowego Ukrainy podjęła decyzję o zawieszeniu szeregu partii i struktur politycznych, powiązanych z Rosją, m.in.: Opozycyjnej Platformy - Za Życie, Partii Szarija, Naszych, Bloku Opozycyjnego, Lewej Opozycji - powiedział w nocy z soboty na niedzielę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.



Chcę przypomnieć wszystkim politykom z dowolnego obozu: czas wojny bardzo dobrze pokazuje, kto stara się przedkładać własne ambicje, własną partię czy karierę ponad interesy państwa, interesy ludu. Kto ukrywa się gdzieś z tyłu, ale udaje, że jest jedynym, któremu zależy na obronie. Wszelkie działania polityków zmierzające do rozłamu lub współpracy z Rosją nie powiodą się - powiedział Zełenski.

03:03

Im większy jest terror ze strony Rosji wobec Ukrainy, tym gorsze będą dla niej konsekwencje - powiedział ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski w nocy z soboty na niedzielę w wideo na Facebooku.

Cytat Blokada Mariupola przejdzie do historii odpowiedzialności za zbrodnie wojenne. Robienie pokojowemu miastu tego, co zrobili Rosjanie, to terror, który będzie pamiętany przez wieki. A im więcej Ukraińców opowiada o tym światu, tym więcej znajdujemy poparcia. Im bardziej Rosja używa terroru wobec Ukrainy, tym gorsze będą dla niej konsekwencje - mówił ukraiński prezydent.

Zełenski zaznaczył, że nie jest możliwe dostarczenie pomocy humanitarnej do miast regionu Chersonia. Wojska rosyjskie zablokowały ruch naszej kolumny. Czemu? Ich cel się nie zmienił - cały czas starają się pokazać w swojej propagandzie, że Ukraina pozostawiła swoich obywateli bez środków do życia. To tak, jakby Rosja ciągle ich przed czymś ratowała - powiedział.

Dodał, że w miejscach szczególnie zaciekłych walk front jest po prostu zaśmiecony trupami rosyjskich żołnierzy. A te ciała nie są zabierane.

02:44

W rosyjskiej, państwowej telewizji, przedstawiciel ministerstwa obrony Rosji powiedział, że Pentagon nie chwali "sukcesów" rosyjskich sił zbrojnych w Ukrainie z powodu zawodowej zazdrości.

02:21

Były premier Wielkiej Brytanii, David Cameron, po ponad 20 godzinach, dojechał z pomocą humanitarną na granicę polsko-ukraińską.

02:05

Z domu dziecka w Sumach ewakuowano ponad 70 dzieci.

01:49

Ukraina zawsze szukała pokojowego rozwiązania. Tym bardziej interesuje nas teraz pokój. Ponieważ liczymy każdego zabitego. Bo liczy się dla nas każda zniszczona rodzina, każdy zniszczony dom. Bo jesteśmy Ukraińcami, a dla nas człowiek bezcenny - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w swoim najnowszym przemówieniu.

01:26

Ukraina wciąż skutecznie broni swojej przestrzeni powietrznej, a niepowodzenie Rosji w przejęciu nad nią kontroli znacząco stępiło postępy całej jej operacji na Ukrainie - oceniło w sobotę wieczorem brytyjskie ministerstwo obrony.

Cytat Siły Powietrzne Ukrainy i siły obrony przeciwlotniczej nadal skutecznie bronią ukraińskiej przestrzeni powietrznej. Rosji nie udało się przejąć kontroli nad przestrzenią powietrzną i w celu uderzenia w cele na Ukrainie w dużej mierze polega ona na broni dystansowej, wystrzeliwanej ze względnie bezpiecznej rosyjskiej przestrzeni powietrznej. Zdobycie kontroli nad przestrzenią powietrzną było jednym z głównych celów Rosji w pierwszych dniach konfliktu, a niepowodzenia w tym względzie znacząco stępiły jej postępy operacyjne - napisano w codziennej aktualizacji wywiadowczej.

01:19

Ukrinform: W Kamionce Bużańskiej, w obwodzie lwowskim, zapalił się liczący ponad sto lat ratusz.

01:15

Niezależny, białoruski portal Nexta: Białoruscy żołnierze idą w stronę granicy ukraińsko-białoruskiej i będą się starali ją przekroczyć.

Doradca ministra spraw wewnętrznych Wadym Denisenko nazwał alarmującym sygnałem fakt opuszczenia Ukrainy przez białoruskich dyplomatów.

01:11

Nagranie z Mariupola, oblężonego przez Rosjan:

01:00

W ciągu kilku dni ukraińscy żołnierze odepchnęli wojska rosyjskie na 70 kilometrów od Kijowa - poinformował w sobotę rzecznik ministerstwa obrony Ukrainy Ołeksandr Motuzianyk.

Cytat W tej chwili nie mamy żadnych znaczących zmian w sytuacji operacyjnej. Wróg został zatrzymany prawie we wszystkich kierunkach, z których nacierał - cytuje Motuzianyka "Ukraińska Prawda".

Rzecznik podkreślił, że w niektórych rejonach napór Rosjan został odparty, a w ciągu ostatnich kilku dni rosyjska armia została odepchnięta od stolicy o około 70 km.

Według Motuzianyka rosyjscy żołnierze są zdemoralizowani, brakuje im personelu, skomplikowanej logistyki, nie orientują się w terenie.

00:52

Na Twitterze opublikowano nagranie, na którym widać skutek rosyjskiego ostrzału Charkowa:

00:35

Kijów Independent: Według ONZ od początku wywołanej przez Rosję wojny w Ukrainie zginęło co najmniej 847 cywilów, w tym 64 dzieci.

00:19

Brytyjskie ministerstwo obrony opublikowało najnowsze informacje wywiadowcze:

23:45

Ukraińska armia zestrzeliła w sobotę trzy rosyjskie śmigłowce - podało dowództwo Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Ukrainy.

Cytat W sobotę 19 marca wróg znacznie zmniejszył swoją obecność na ukraińskim niebie. Nasza obrona przeciwlotnicza zestrzeliła dziś trzy śmigłowce rosyjskich faszystów, ale dzienny plan usuwania rasistów powietrznych nie został zrealizowany! - podał sztab, cytowany przez "Ukraińską Prawdę".

W komunikacie dowództwa sił powietrznych dodano, że nowoczesne systemy obrony przeciwlotniczej, które Ukraina ma nadzieję dostać do sojuszników, przyczynią się do realizacji "dziennego planu niszczenia wroga".

Dziś siły powietrzne z powodzeniem biją okupantów bronią z lat 80., a rasiści używają przeciwko nam najnowszej broni - pocisków hipersonicznych i samolotów, które znacznie przewyższają nasze możliwości liczebnie i bojowo. Sytuacja może się zmienić radykalnie, kiedy będziemy używali nowoczesnego sprzętu od partnerów i zamkniemy niebo przed rasistowskim terroryzmem - napisano w komunikacie.

23:22

Obiecaliście, że będzie pomoc, udzielcie nam tej pomocy - powiedział policjant z oblężonego Mariupola zwracając się do prezydentów Francji i Stanów Zjednoczonych.

22:59

6623 osoby udało się w sobotę ewakuować korytarzami humanitarnymi z ukraińskich miast, atakowanych przez wojska rosyjskie - poinformował wiceszef biura prezydenta Ukrainy Kyryło Tymoszenko.

To znacznie mniej, niż udało się ewakuować w piątek, gdy korytarzami humanitarnymi oblężone miasta opuściło ponad 9 tys. osób.

W sobotę 4128 osób opuściło oblężony Mariupol.