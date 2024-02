22:18

Jak poinformowała agencja Reutera, w Charkowie doszło do rosyjskiego ataku dronów na infrastrukturę. W mieście słychać było odgłosy eksplozji.

22:05

Ludzie w schronie na stacji metra, podczas alarmu przeciwlotniczego w Kijowie:

21:50

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Polski odpowiedziało na kłamstwa Władimira Putina wygłoszone podczas wywiadu dla amerykańskiego dziennikarza Tuckera Carlsona. Niektóre dotyczą Ukrainy.

21:33

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski mianował szefem Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych gen. Anatolija Barhyłewycza. Zastąpił on na tym stanowisku gen. Serhija Szaptałę.

20:47

Minister obrony Ukrainy Rustem Umierow przedstawił w piątek nowego naczelnego dowódcę Sił Zbrojnych generała Ołeksandra Syrskiego na spotkaniu w Kijowie z generalnym inspektorem Bundeswehry generałem Carstenem Breuerem.

20:21

Według Fesenki zwalniając Załużnego ze stanowiska, Zełenski uczynił go swym potencjalnym rywalem w przyszłych wyborach. Ekspert sądzi, że wokół generała zacznie się tworzyć szeroka koalicja.

Zhurec zwraca uwagę, że winą za wszelkie niepowodzenia na froncie, choć wynikają m.in. z czynników takich jak niedostatek amunicji czy zmęczenie żołnierzy, może być obarczany Syrski, co z kolai otwiera drogę do krytyki przetasowań jako "nieracjonalnych i niesłusznych".

20:18

Ukraiński analityk Wołodymyr Fesenko uważa, że zwolnienie bardzo popularnego Załużnego osłabi notowania prezydenta. Popularność generała bardzo wzrosła w ciągu dwóch pierwszych lat wojny. Grudniowy sondaż wykazał, że cieszy się on znacznie większym zaufaniem niż prezydent.

"Jest wiele niezadowolonych osób, a poziom emocji stał się dość wysoki. Teoretycznie są możliwe protesty, chociaż najprawdopodobniej do nich nie dojdzie, zważywszy na wojnę" - ocenił Fesenko.

W przyszłym tygodniu wypadałby na Ukrainie termin wyborów prezydenckich, ale ze względu na działania militarne nie wiadomo, kiedy się odbędą.

20:16

Chociaż Załużny i jego następca Ołeksandr Syrski mają takie samo podejście do prowadzenia wojny, to nie ujawniono jeszcze pełnego składu nowej ekipy, w związku z czym mogą nastąpić krótkoterminowe zakłócenia w kierowaniu wojskiem - ocenia ekspert.

To poczucie niepewności pojawia się w momencie, gdy siły rosyjskie zacieśniają pętlę wokół obleganego miasta Awdijiwka, a na innych odcinkach wschodniego frontu nasilają działania ofensywne.

Ukraina ma także problemy ze zmobilizowaniem cywilów do sił zbrojnych, co ma kluczowe znaczenie dla wzmocnienia wojska wobec niepowodzenia ubiegłorocznej kontrofensywy.

20:13

Zwolnienie popularnego głównodowodzącego Sił Zbrojnych Ukrainy Wałerija Załużnego niesie ze sobą poważne ryzyko polityczne i wojskowe dla prezydenta Wołodymyra Zełenskiego - pisze w piątek agencja Reutera.

"To ryzykowna decyzja, przede wszystkim dlatego, że do zmian, które mają nastąpić, dochodzi w skrajnie skomplikowanych okolicznościach, co może utrudnić kierowanie oddziałami" - oznajmił szef ukraińskiego serwisu Defence Express Serhij Zhurec.

19:10

Trzy osoby zginęły, a cztery zostały ranne w rosyjskim ataku bombowym w obwodzie sumskim w północno-wschodniej Ukrainie - poinformował na Telegramie ukraiński minister spraw wewnętrznych Ihor Kłymenko.

"Trzech zabitych i czterech rannych: skutki rosyjskiego ataku w obwodzie sumskim" - napisał Kłymenko i dodał, że ofiary znajdowały się w "warsztacie firmy rolniczej", który został zbombardowany przez Rosjan.

19:00

Szef stowarzyszenia Komitet-2024 zwrócił się do Komitetu Śledczego Rosji z wnioskiem o wszczęcie sprawy przeciw Władimirowi Putinowi za słowa, w których zarzucił Polsce, iż zmusiła Hitlera do wywołania II wojny światowej. Według działacza Putin dopuścił się rehabilitacji nazizmu.

17:41

Szef MSZ Radosław Sikorski podkreślił w piątek, że rosyjski dyktator Władimir Putin nie pierwszy raz obwinił napadniętą 17 września 1939 r. przez ZSRR Polskę o wybuch II Wojny Światowej. Minister odniósł się do wywiadu, którego Putin udzielił amerykańskiemu komentatorowi Tuckerowi Carlsonowi.

16:20

W najbliższym otoczeniu byłego premiera Katalonii Carlesa Puigdemonta działała agentka Rosyjskiej Służby Wywiadu Zagranicznego (SVR) Elena Wawiłowa, wynika z prowadzonego w Hiszpanii śledztwa “Voloh". Służy ono wykryciu powiązań pomiędzy Kremlem a katalońskimi separatystami - donosi dziennik "El Debate".

15:49

Ambasador RP we Włoszech Anna Maria Anders w tekście opublikowanym przez dziennik "La Repubblica" napisała, że nieustające wsparcie dla Ukrainy i jej przyjęcie do UE to jedyna gwarancja trwałego pokoju w Europie.

15:08

Prezydent Rosji Władimir Putin powiedział podczas rozmowy z amerykańskim dziennikarzem Tuckerem Carlsonem, że Moskwa "broniła Serbii podczas wojen lat 90. ubiegłego wieku". Prawda jest taka, że Rosja nałożyła wówczas sankcje na Serbię podobnie jak kraje zachodnie, a także zbroiła sąsiednią Chorwację - stwierdziła telewizja Nova.

15:06

Dymisja Wałerija Załużnego z funkcji naczelnego dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy nie zmieni przebiegu wojny - stwierdził rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Nowym szefem ukraińskiej armii został gen. Ołeksandr Syrski.

15:01

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) zdemaskowała kolejnego agenta rosyjskich służb specjalnych; zbierał on informacje wywiadowcze na temat Sił Obronnych w pobliżu Morza Czarnego w Mykołajowie. SBU uniemożliwiła przekazanie okupantom informacji, które planowali wykorzystać do ukierunkowanych nalotów w regionie.

14:59

Jako "całkowicie niedorzeczne" określił brytyjski premier Rishi Sunak twierdzenia wygłaszane przez rosyjskiego prezydenta Władimira Putina w wywiadzie udzielonym amerykańskiemu dziennikarzowi Tuckerowi Carlsonowi, w tym to, jakoby inwazja na Ukrainę była spowodowana rozszerzeniem NATO.

14:42

Dania powinna przyśpieszyć inwestycje wojskowe, gdyż nowe dane wywiadowcze wskazują, że Rosja może zaatakować któryś z krajów NATO w ciągu 3-5 lat - oświadczył minister obrony Danii Troels Lund Poulsen w dzienniku "Jyllands-Posten".

14:34

Według badania Munich Security Index 2024 (Monachijski Indeks Bezpieczeństwa 2024) Niemcy są coraz mniej skłonni do wspierania Ukrainy, mimo że zdają sobie sprawę z zagrożenia rosyjskim atakiem.

14:27

W wywiadzie z prezydentem Rosji Władimirem Putinem nie dostrzegliśmy niczego nowego. Powtarzał stare kłamstwa, wypaczenia i manipulacje, wykazując się dużą dozą wrogości wobec Zachodu - powiedziała w Brukseli rzeczniczka Komisji Europejskiej Nabila Massrali.

13:57

Za atakami dronów na dwie rafinerie w Kraju Krasnodarskim w Rosji ostatniej nocy stoi Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) - poinformowało źródło w tej formacji, cytowane przez agencję Interfax-Ukraina.

"Ataki SBU na rosyjskie rafinerie trwają. Tym razem bezzałogowce SBU uderzyły od razu w dwie rafinerie w Kraju Krasnodarskim: nie tylko w Ilską, ale także w Afipską" - przekazał rozmówca agencji.

13:34

Europa Zachodnia nie może ignorować obaw dotyczących bezpieczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej, szczególnie w obliczu możliwości rozpoczęcia negocjacji w sprawie zakończenia wojny na Ukrainie - ostrzega portal Politico.

13:27

Siły rosyjskie przeprowadziły 815 ataków chemicznych od początku wojny przeciw Ukrainie, czyli od 24 lutego 2022 r. - poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

13:12

Rosnąca liczba niewyjaśnionych eksplozji w zakładach produkujących na potrzeby rosyjskiego wojska jest zapewne spowodowana nieostrożnością oraz przemęczeniem załóg, które pracują w zwiększonym wymiarze czasowym - oceniło brytyjskie ministerstwo obrony.

12:29

"Życie i zdrowie personelu wojskowego zawsze było i jest główną wartością ukraińskiej armii" - zapewnił gen. Ołeksandr Syrski, nowy naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy. Dotychczasowy szef wojsk lądowych objął to stanowisko po gen. Wałeriju Załużnym, który został odwołany przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.

12:24

Na pokładzie rosyjskiego samolotu wojskowego Ił-76, który rozbił się 24 stycznia w obwodzie biełgorodzkim, nie było ukraińskich jeńców wojennych - oświadczył sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Ołeksij Daniłow.

Niczego takiego tam nie było, oni mieli przygotowaną całą historię. I dlatego zaczekajmy. Gdyby coś takiego było, to (szef MSZ Rosji Siergiej) Ławrow krzyczałby o tym w ONZ i wszystko by pokazali. Oni jednak nie mają czego pokazać, ponieważ gdyby tak było naprawdę, to mielibyśmy zupełnie inny obrazek - ocenił Daniłow.

10:21

19-letni ukraiński żołnierz Ołeksandr, dowódca amerykańskiego bojowego wozu piechoty M2 Bradley, stanął twarzą w twarz na ukraińskim froncie ze swoim ojcem, czołgistą w rosyjskiej armii. Choć obaj wyszli z tego starcia obronną ręką, 19-latek poinformował, że jego ojciec później zginął na froncie.

09:33

Rosyjskie i ukraińskie źródła informują, że siły agresora używają na okupowanych terenach Ukrainy terminali Starlink - powiadomił w najnowszym raporcie amerykański think tank Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

Jedno z ukraińskich źródeł przekazało, że strona rosyjska zakupiła dostęp do Starlinków od Zjednoczonych Emiratów Arabskich, a do transakcji doszło w Dubaju - czytamy w opracowaniu ISW.

Ośrodek analityczny przyznał, że nie jest w stanie zweryfikować tych doniesień.

09:15

Zdymisjonowanie głównodowodzącego ukraińską armią gen. Wałerija Załużnego to ryzyko podjęte przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego i nowy, kluczowy etap wojny - pisze w czwartkowej analizie brytyjski tygodnik "Economist".

Zastąpienie Załużnego Ołeksandrem Syrskim to krok, który może być pomyłką - komentuje tygodnik. Załużny darzony jest estymą zarówno przez żołnierzy, jak i ludność cywilną. Główną różnicą dzielącą prezydenta i byłego już dowódcę, jest własny obraz, jaki obaj wykreowali w społeczeństwie. Od początku rosyjskiej agresji Zełenski stał się naczelnym patriotą, kreując się na buntowniczego przywódcę napadniętego narodu, który nie poddaje się agresji, Załużny natomiast, który na linii frontu był od lat - czyli od 2014 roku, od rosyjskiej agresji na wschodnie obwody Ukrainy - skupił się na walce - zaznacza "Economist".

09:11

Do czwartkowej wymiany jeńców wojennych pomiędzy Ukrainą i Rosją doszło dzięki pośrednictwu Zjednoczonych Emiratów Arabskich - podał ukraiński wywiad wojskowy (HUR). Informację tę potwierdziło ministerstwo spraw zagranicznych ZEA.

Dzięki wymianie do domów wróciło 100 ukraińskich żołnierzy.

Prezydent Zełenski oświadczył, że większość Ukraińców powracających do ojczyzny to obrońcy Mariupola, którzy poddali się Rosjanom w maju 2022 roku, po niemal trzech miesiącach walk w oblężonym bastionie na terenie zakładów Azowstal.

/ UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / PAP/EPA

07:37

W nocy siły ukraińskie zaatakowały dronami szereg obiektów w różnych regionach Rosji; w Kraju Krasnodarskim wybuchł pożar w rafinerii - przekazała niezależna od władz na Kremlu rosyjska telewizja Nastojaszczeje Wriemia.

Ogółem Rosjanie zestrzelili bądź przechwycili 19 dronów w Kraju Krasnodarskim, a także w obwodach kurskim, briańskim i orłowskim oraz nad wodami Morza Czarnego. W obwodzie orłowskim zestrzelono cztery drony, których celem był zakład paliwowo-energetyczny.

W ostatnich miesiącach znacząco wzrosła liczba nalotów bezzałogowców na cele militarne, przemysłowe i technologiczne w Rosji. Moskwa oskarża o te operacje Kijów.

Niezależni eksperci podkreślają, że ataki dronów, spośród których przynajmniej część jest realizowana z terytorium Rosji, są wymierzone w obiekty coraz bardziej oddalone od Ukrainy. Przykładowo, 21 stycznia zaatakowano terminal gazu skroplonego w Ust-Łudze nad Morzem Bałtyckim, nieopodal granicy z Estonią.

05:54

Moskwa nie jest zainteresowana inwazją na "Polskę, Łotwę czy gdziekolwiek indziej" - oświadczył Władimir Putin w wywiadzie, jakiego udzielił Tuckerowi Carlsonowi. To amerykański komentator, znany z prorosyjskich i proputinowskich poglądów. Wywiad został nagrany we wtorek w Moskwie i wykorzystany przez kremlowską propagandę.

05:49

Gen. Ołeksandr Syrski przeprowadził kijowską operację obronną i wyzwalał obwód charkowski; teraz ma nowe zadania do wykonania - oświadczył prezydent Wołodymyr Zełenski, wymieniając cele, które widzi przed nowo mianowanym naczelnym dowódcą sił zbrojnych swojego kraju.

Prezydent poinformował, że decyzję tę poprzedziły dziesiątki rozmów z dowódcami różnego szczebla. Zarówno oni, jak i pozostali żołnierze od teraz "będą służyli pod przewodem najbardziej doświadczonego ukraińskiego dowódcy, dowódcy bojowego, generała-pułkownika Ołeksandra Syrskiego" - oznajmił Zełenski w codziennym orędziu.

Zełenski oczekuje, że w najbliższym czasie zobaczy szczegółowy plan działań na 2024 r. z uwzględnieniem realnej sytuacji na frontach i perspektyw rozwoju wydarzeń.