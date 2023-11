Szef ukraińskiego MON przygotowuje wnioski o zdymisjonowanie trzech dowódców Sił Zbrojnych Ukrainy. Na początku tego roku liczba ludności Ukrainy w jej granicach z 1991 r. wynosiła 37,6 mln, a na terenach kontrolowanych przez władze w Kijowie 31,6 mln. - wynika z najnowszych danych. Według Eurostatu w sierpniu 2023 r. w krajach UE przebywało 4,2 mln Ukraińców, którzy wyjechali po wybuchu wojny, w Rosji 1,2 mln, a w innych państwach kolejny milion. W tym artykule znajdziesz najważniejsze informacje dotyczące wojny w Ukrainie z poniedziałku 13 listopada.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

/ Vladyslav Musiienko / PAP

17:30

Ukraińska Prawda informuje, że MON rozważa zdymisjonowanie trzech dowódców Sił Zbrojnych Ukrainy. Według źródeł UP minister obrony Rustem Umerow przygotowuje wniosek o zwolnienie dowódcy Sił Medycznych Sił Zbrojnych Ukrainy Tetiany Ostaszczenki, dowódcy Grupy Operacyjno-Strategicznej oddziałów "Tawria" Ołeksandra Tarnawskiego i dowódcy Zjednoczonych Sił Zbrojnych Ukrainy Serhija Najewa.

17:05

Do trzech wzrosła liczba zabitych i do 12 liczba rannych w poniedziałkowym ataku artyleryjskim i rakietowym na Chersoń. Wśród poszkodowanych jest 2-miesięczne dziecko.

16:55

Ukraina otrzyma 60 samobieżnych przeciwlotniczych dział Gepard. To systemy produkcji niemieckiej, które Holandia sprzedała Jordanii w 2013 roku. USA odkupiła maszyny i przekaże je Kijowowi.

Wojska ukraińskie wykorzystuje gepardy między innymi do zestrzeliwania dronów. To pomaga zaoszczędzić kosztowną amunicję do systemów obrony powietrznej Patriot i IRIS-T.

15:30

Rosyjscy żołnierze na potęgę korzystają z substancji odurzających. Niezależny rosyjskich serwis "Vertska" podaje, że nawet 15 proc. personelu armii FR używa na linii frontu amfetaminy i marihuany.