"Rozmawiałem przez telefon z Mariuszem Błaszczakiem - ministrem obrony narodowej Polski. Podziękowałem Polsce za przywództwo w koalicji czołgowej i znaczne wsparcie od początku pełnowymiarowej inwazji. Razem ku zwycięstwu!" - napisał Umierow na platformie X, dawnym Twitterze.

20:50

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski na opublikowanym we wtorek nagraniu zapowiedział "więcej ukraińskich działań przeciwko państwu-agresorowi". Ocenił, że sankcje nałożone na Rosję są niewystarczające.

Zełenski oświadczył, że jednym z tematów poruszonych we wtorek podczas narady z najwyższym dowództwem wojskowym i szefami służb specjalnych była sytuacja w rosyjskim sektorze zbrojeniowym. Informacje w tej sprawie przedstawił ukraiński wywiad.

Jasno widzimy, które kierunki nacisku na Rosję powinny być wzmocnione, by terrorystyczne możliwości nie rosły - powiedział prezydent.

Sankcje nie wystarczają. Będzie więcej. Naszych własnych, ukraińskich działań przeciwko państwu-agresorowi również będzie więcej. Dopóki trwać będzie agresja Rosji, powinny być odczuwalne też straty Rosji - podkreślił Zełenski.

20:24

Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę zginęło co najmniej 9701 cywilów, a 17 748 zostało rannych - wynika z danych przedstawionych przez Biuro Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka.

19:24

Władze Chersonia przekazały, że w wyniku rosyjskiego ataku częściowo zniszczona została jedna z placówek medycznych w Berysławiu. "Uszkodzony został dach jednego z oddziałów, stołówka, pralnia, kotłownia, garaż, pomieszczenia gospodarcze i magazynowe" - przekazano.

18:29

W ciągu dnia wojska rosyjskie zbombardowały Nikopol ciężką artylerią i dronami. "W ciągu dnia wojska rosyjskie zbombardowały Nikopol ciężką artylerią i dronami" - przekazał Serhij Łysak, szef władz obwodu dniepropietrowskiego.

18:26

W środę odbędzie się rozmowa ministra rolnictwa i rozwoju wsi Roberta Telusa z ministrem rolnictwa Ukrainy Mykołą Solskim na temat eksportu zbóż - poinformował resort rolnictwa. Chodzi o rozwiązanie konfliktu dotyczącego eksportu zbóż z Ukrainy.

O problemie importu zbóż z Ukrainy rolnicy sygnalizowali już na jesieni ubiegłego roku. Zwracano wówczas uwagę, że do Polski napływa niekontrolowane tzw. zboże techniczne. Ponadto wskazywano, że ziarno z Ukrainy, które miało być eksportowane na inne rynki, praktycznie pozostaje w kraju, destabilizując rynek. Rolnicy skarżyli się, że w efekcie nie mogą sprzedać własnego ziarna.

W grudniu 2022 r. komisarz ds. rolnictwa UE Janusz Wojciechowski przyznał, że import zboża z Ukrainy po wybuchu wojny spowodował lokalnie pewne zakłócenia na rynku, m.in. w Polsce. Informował wtedy, że Komisja Europejska analizuje sytuację i być może podejmie działania.

18:04

Premier Ukrainy Denys Szmyhal podpisał uchwałę rządu w sprawie wprowadzenia mechanizmu weryfikacji i uzgodnienia czterech grup ukraińskiego eksportu żywnościowego do Rumunii, Bułgarii, Polski, Słowacji i Węgier - pisze we wtorek agencja Interfax-Ukraina.

Ten mechanizm Ukraina przedstawiła w ramach planu rozwiązania kryzysu zbożowego, który poparła Komisja Europejska. Cztery kraje przestudiowały ukraiński plan, przedstawiły swoje konstruktywne uwagi i propozycje i są gotowe do rozmów. I tylko jedno państwo jest przeciwko. Niestety nie mamy ani logicznego, ani ekonomicznego wyjaśnienia - poinformował premier na komunikatorze Telegram.

18:02

17:19

Ukraińskie wojsko pokazało jak skutecznie wykorzystuje niemieckie samobieżne działo przeciwlotnicze Gepard. Na nagraniu zaprezentowanym przez siły powietrzne widać, jak Ukraińcy zestrzelili drona irańskiej produkcji wykorzystywanego przez Rosję.

17:15

Pentagon wysłał cztery myśliwce F-16 do wschodniej Rumunii. Na taki krok zdecydowano się wobec wielokrotnego naruszania przestrzeni powietrznej NATO przez rosyjskie drony i rakiety manewrujące. Amerykańskie myśliwce mają wzmocnić patrole w regionie Morza Czarnego.

17:04

Siedem statków opuściło już odeski port tymczasowym korytarzem humanitarnym na Morzu Czarnym. Poinformował o tym rzecznik Sił Morskich Sił Zbrojnych Ukrainy Dmytro Pletenczuk

16:23

Kolejny atak Rosjan na Chersoń.

"Po południu armia rosyjska ponownie uderzyła w Chersoń. W wyniku ostrzału uszkodzone zostały domy ludzi, samochody, budynek przedsiębiorstwa itp." - poinformował szef władz miasta Roman Mroczko.

16:05

Jednostki specjalne ukraińskiej armii weryfikują czy w ataku na Sewastopol zginął dowódca Floty Czarnomorskiej. Komunikat w tej sprawie pojawił się po tym, jak Rosjanie pokazali wideo z pozornie żywym Sokołowem. Wcześniej Siły Zbrojne utrzymywały, że dowódca Floty Czarnomorskiej nie żyje.

15:46

Ukraińska armia pochwaliła się zniszczeniem rosyjskiej samobieżnej wyrzutni artyleryjskiej 2S5 Hiacynt-S.

Kilka sekund - i rosyjska wyrzutnia artyleryjska 2S5 Hiacynt-S zamieniła się w kupę złomu. Żadnej magii, tylko zręczność i spryt zwiadowców powietrznych z 27. brygady Gwardii Narodowej - skomentował minister spraw wewnętrznych Ihor Kłymenko.

15:41

Przystąpienie do UE to "żywotna decyzja dla każdego obywatela Ukrainy" - powiedziała we wtorek wicepremier tego kraju Olha Stefaniszyna, która odpowiada w rządzie Ukrainy ze kwestie integracji europejskiej i euroatlantyckiej. Stefaniszyna wzięła zdalnie udział w rzymskiej konferencji pod hasłem "Ukraina w Unii Europejskiej: czas działać", którą zorganizowały ambasady RP i Ukrainy we Włoszech.

Musimy zapewnić rządzenie krajem w taki sposób, by być coraz bliżej wejścia do Unii Europejskiej- oświadczyła wicepremier. Podkreśliła też, że "nie ma dnia, by na Ukrainie nie pracowano pilnie na rzecz tego, by móc być częścią UE".

Spotkanie zorganizowano we współpracy z senatorem Giuliomarią Terzi di Sant'Agata, przewodniczącym komisji ds. polityki europejskiej w Senacie Włoch oraz z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Rzymie.

15:15

W obwodzie kurskim w Rosji siedem miejscowości zostało odciętych od prądu. Ukraiński dron miał zrzucić ładunek wybuchowy na stację elektryczną we wsi.

"Rosjanie powinni zrozumieć, że jeśli będą kontynuować ataki na ukraińskie obiekty energetyczne, spotkają się z ostrą reakcją. Nasze zasoby nam na to pozwalają" - przekazało źródło w SBU, na które powołuje się Ukrinform.

14:14

W obwodzie bachmuckim obwodu donieckiego wojska rosyjskie strzelały do strażaków, którzy gasili pożar jaki wybuchł w wyniku uderzenia wroga - twierdzi biuro prasowe Państwowej Służby Ukrainy.

13:59

Grupa posłów skierowała do bułgarskiego parlamentu projekt uchwały w sprawie przekazania Ukrainie niezdatnych do użytku przeciwlotniczych systemów rakietowych S-300, głównie z przeznaczeniem na części zamienne.

13:43

Po południu na terenie całej Ukrainy ogłoszono alarm związany ze startem z Rosji myśliwców MiG-31. Takie samoloty mogą przenosić rakiety Kindżał.

Wojsko wzywa obywateli, aby nie ignorowali alarmu.

12:44

Mike Pyle, zastępca doradcy prezydenta USA ds. bezpieczeństwa narodowego przekazał ukraińskim władzom wykaz reform, które powinna przeprowadzić Ukraina w celu otrzymania dalszej pomocy międzynarodowej - podał portal Ukrainska Prawda. Reformy dotyczą m.in. walki z korupcją i systemu sądownictwa.

11:39

Armia ukraińska przeprowadziła atak z użyciem systemu rakietowego HIMARS na rosyjski sztab pod Chersoniem, zginęło ośmiu oficerów - podała we wtorek agencja Interfax-Ukraina, powołując się na źródło w Służbie Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU).

Źródło to poinformowało, że celem ataku był tymczasowy punkt dowodzenia, w którym znajdowali się oficerowie 24. pułku zmotoryzowanego rosyjskiej 70. dywizji zmotoryzowanej. Ośmiu Rosjan zginęło, siedmiu zostało rannych.

SBU wzięła udział w naprowadzaniu rakiety - dodało źródło.

Decyzję o przekazaniu Ukrainie nowoczesnych wyrzutni HIMARS Stany Zjednoczone podjęły wiosną 2022 r., kilka miesięcy po napaści Rosji na Ukrainę

11:08

W wyniku nocnego ataku rosyjskiego na obwód odeski z użyciem dronów nie działa przejście graniczne Orliwka-Isaccea między Ukrainą i Rumunią - poinformowała Natalia Humeniuk, rzeczniczka armii ukraińskiej na południu kraju.

Humeniuk, którą cytuje ukraińska redakcja Radia Swoboda, zaprzeczyła doniesieniom z mediów społecznościowych, by drony dotarły na terytorium Rumunii. "Nie mamy informacji od sąsiedniego kraju, by doszło do takich faktów. My też niczego podobnego nie odnotowaliśmy" - powiedziała Humeniuk.



11:07

Admirał Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych określił jako "niesamowity" wyczyn Sił Zbrojnych Ukrainy, które w piątkowym ataku na bazę w Sewastopolu zlikwidowały 34 rosyjskich oficerów, w tym admirała Wiktora Sokołowa - dowódcę Floty Czarnomorskiej. James Stavridis uważa, że ostatniego przypadku zgładzenia w walce tak wysokiego rangą wojskowego należy szukać w okresie II wojny światowej.

10:00

Rosyjska Flota Czarnomorska doświadczyła w ostatnich tygodniach serii poważnych ataków, których kulminacją były te na jej kwaterę główną w dniach 20 i 22 września. Były one bardziej niszczycielskie i skoordynowane niż do tej pory podczas wojny - podało brytyjskie ministerstwo obrony.

W codziennej aktualizacji wywiadowczej oceniono, że fizyczne uszkodzenia Floty są poważne, ale miejscowe i prawie na pewno pozostaje ona zdolna do wypełniania swoich podstawowych misji wojennych, polegających na wystrzeliwaniu pocisków manewrujących i przeprowadzaniu lokalnych patroli.

09:27

W czeskim Znojmierozpoczęły się rozmowy ministrów rolnictwa państw Grupy Wyszehradzkiej. Spotkanie odbywa się w ramach czeskiej prezydencji w V4, którą tworzą również Polska, Węgry i Słowacja. Mowa jest m.in. o ukraińskim zbożu i lasach.

Polskę w Znojmie reprezentuje wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Ryszard Bartosik.

08:05

Podczas nocnych ataków na terytorium Ukrainy, przeprowadzonych przez Rosję, ukraińska obrona przeciwlotnicza strąciła 26 z 38 dronów typu Shahed - poinformowały ukraińskie Siły Powietrzne. Władze obwodu odeskiego powiadomiły, że drony uderzyły w infrastrukturę portową.

Choć większość dronów atakujących obwód odeski została strącona, to pod Izmaiłem w wyniku ataku uszkodzona została infrastruktura portowa: budynek punktu kontrolnego, magazyny i blisko 30 ciężarówek. O szkodach poinformował rankiem we wtorek szef obwodu odeskiego, Ołeh Kiper.

W Krzywym Rogu Rosjanie zaatakowali jedno z przedsiębiorstw.

W Mikołajowie, ważnym porcie na południu Ukrainy, uszkodzony został w rosyjskim ostrzale rakietowym obiekt infrastruktury na obrzeżach miasta - poinformował mer Ołeksandr Sienkewycz.

07:45

Rząd wraca do tego stosunku do Ukrainy, który reprezentował przez lata 2015-22 - czyli do chłodu - mówił w Rozmowie o 7:00 w RMF FM i Radiu RMF24 Bogdan Klich. W relacjach między rządem polskim i prezydentem, administracją ukraińską powiało chłodem. A w tej chwili mamy do czynienia z gorącą fazą sporu. To bardzo niedobrze - podkreślił senator Koalicji Obywatelskiej.

07:41

Problemem w badaniu zbrodni wojennych popełnianych przez Rosjan jest ich bezprecedensowa liczba; Ukraina zarejestrowała dotąd 105 tys. przypadków - poinformował Andrij Kostin, prokurator generalny Ukrainy, w opublikowanym w wywiadzie dla Głosu Ameryki.

Zarejestrowaliśmy jak dotąd 105 tys. przypadków popełnienia zbrodni wojennych i co istotne - to nie są wszystkie zbrodnie, których dokonano. Wiele danych jest zaniżonych, dlatego, że zbrodnie wojenne nadal są popełniane na terytoriach okupowanych. Poza tym, ludzie, którzy już nie żyją, nie mogli poinformować o zbrodniach, których padli ofiarą. Tak więc, zdajemy sobie sprawę, że liczba jest ogromna - powiedział Kostin.



07:00

W kilku obwodach Ukrainy ogłoszono alarm przeciwlotniczy z powodu zagrożenia pociskami rakietowymi; atakowane są m.in. obwody na południu kraju. W Krzywym Rogu, rodzinnym mieście prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, rozległy się eksplozje.

Armia rosyjska wraz z nadejściem nocy skierowała drony typu Shahed na cele na terytorium Ukrainy; odpalono je z okupowanego Krymu.

Niemal równocześnie doszło do ataku w kierunku Krymu - Rosjanie oświadczyli, że strącili dwie atakujące rakiety ukraińskie. Kijów nie potwierdził tych doniesień.