Londyn uważa, że rosyjska flota nadal posiada zdolności operacyjne na Morzu Czarnym, zostały one jednak ograniczone. To - zdaniem Brytyjczyków - ma prowadzić do poważnych problemów z utrzymaniem przez Rosję blokad ukraińskich portów morskich.

W piątek 22 września na kwaterę główną Floty Czarnomorskiej w Sewastopolu spadły rakiety precyzyjne Shadow Storm powodując gigantyczne zniszczenia. Z relacji ukraińskich mediów wynika, że w mieście słyszane były trzy eksplozje. Na nagraniach zamieszczonych w sieci widać dym unoszący się nad bazą rosyjskiej floty i kolejny pocisk spadający z impetem prosto na budynek.

Chociaż Rosjanie mówili tylko o "jednym zaginionym żołnierzu" po ukraińskim ataku, szybko stało się jasne, że straty okupantów są znacznie większe. Wstępne szacunki sugerowały jednak, że mamy do czynienia z kilkoma zabitymi i kilkudziesięcioma rannymi wojskowymi.

W poniedziałek Kijów poinformował, że w uderzeniu na Sewastopol zginęło przynajmniej 34 oficerów, w tym admirał i dowódca Floty Czarnomorskiej Wiktor Sokołow. Liczba rannych w wyniku ataku przekroczyła 100.

Moskwa nadal nie chce potwierdzić tych informacji.