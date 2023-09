"Rząd wraca do tego stosunku do Ukrainy, który reprezentował przez lata 2015-22 - czyli do chłodu" - mówił w Rozmowie o 7:00 w RMF FM i Radiu RMF24 Bogdan Klich. "W relacjach między rządem polskim i prezydentem, administracją ukraińską powiało chłodem. A w tej chwili mamy do czynienia z gorącą fazą sporu. To bardzo niedobrze" - podkreślił senator Koalicji Obywatelskiej.

Bogdan Klich: To niedobrze, że w relacjach polsko-ukraińskich powiało chłodem W ramach koalicji państw wspierających Ukrainę Polska odgrywała bardzo istotną rolę. Jeżeli w tej chwili premier Morawiecki mówi, że Polska nie dostarcza już broni dla Ukrainy, to wypisuje nasz kraj z tej koalicji, Polska staje z boku, pomiędzy Wschodem a Zachodem - ocenił gość Bogdana Zalewskiego. Polska powinna dostarczać dalej broń dla Ukrainy. Naszym interesem jest to, żeby Ukraina wygrała, Ukraińcy bronią naszego przedpola - podkreślił Klich. Senator mówił też o rewolucji kopernikańskiej, która dokonała się w Unii Europejskiej. Unia do tej pory nie angażowała się ani w transfer broni, ani w ćwiczenia wojskowe z żadnym z zaprzyjaźnionych państw, a w przypadku Ukrainy tak zrobiła - zauważył. 5 mld 600 mln euro zostało przeznaczonych na wsparcie finansowe dla Ukrainy, działa specjalna europejska misja szkoleniowa, gdzie szkoleni są żołnierze ukraińscy - zaznaczył nasz gość.



