Przywrócono działanie ostatniej linii energetycznej łączącej Zaporoską Elektrownię Atomową z ukraińską siecią. Wcześniej w związku z pożarami dwa bloki elektrowni odłączono od sieci. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) może w najbliższych dniach udać się ze swoją misją do Zaporoskiej Elektrowni Atomowej w Enerhodarze na Ukrainie - poinformował w czwartek minister energetyki Ukrainy Herman Hałuszczenko. Nad ranem w Kijowie zawyły syreny alarmowe. Słuchać było odgłosy wybuchów. W środę, w Dniu Niepodległości, była ich rekordowa liczba - aż 189. 25 osób zginęło, a ponad 30 zostało rannych po tym, jak rosyjskie rakiety spadły na stację kolejową w Czaplinie. Od szczytowego momentu inwazji w marcu Rosja straciła na Ukrainie kontrolę nad obszarem większym od Danii. Czwartek to 183. dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Wydarzenia za naszą wschodnią granicą relacjonujemy dla was w naszym raporcie dnia. Informacje w nim są aktualizowane na bieżąco.

20:47

Do MSZ w Kijowie zaproszono nuncjusza apostolskiego na Ukrainie arcybiskupa Visvaldasa Kulbokasa, by wyrazić rozczarowanie słowami papieża Franciszka na temat śmierci Darii Duginy - poinformował w czwartek ukraiński minister spraw zagranicznych Dmytro Kułeba.

20:26

Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) może w najbliższych dniach udać się ze swoją misją do Zaporoskiej Elektrowni Atomowej w Enerhodarze na Ukrainie - poinformował w czwartek minister energetyki Ukrainy Herman Hałuszczenko.

Planowana jest wizyta. Rozmawiamy o najbliższych dniach - na pewno nie później niż na początku września - powiedział Hałuszczenko agencji Reuters.



20:19

Kanadyjczycy wspierają ukraińskie wojsko opłatami za napisy na pociskach i rakietach. W kanadyjskich mediach pojawiły się zdjęcia tak "dedykowanych" pocisków artyleryjskich.

Koszt napisania specjalnej dedykacji to 150 do 2000 dolarów - podała telewizja Global News, zamieszczając zdjęcia z napisami takimi, jak "Love from Toronto" czy "Glory to Ukraine" do niecenzuralnych życzeń dla prezydenta Rosji Władimira Putina. Fundusze trafiają do ukraińskiego Centrum Pomocy Armii, kupującego wyposażenie dla ukraińskich żołnierzy.

19:52

Kanadyjskie wojskowe samoloty transportowe są przenoszone z Bliskiego Wschodu do Wielkiej Brytanii, skąd będą wspierać transporty dla Ukrainy - podały kanadyjskie media.

Kanadyjski lotniczy transport wojskowy będzie używany m.in. przy dostawach broni i amunicji na Ukrainę. Przeniesienie dwóch samolotów transportowych C-130J z Kuwejtu do Wielkiej Brytanii publiczny nadawca CBC potwierdził w ministerstwie obrony i u szefa sztabu generalnego generała Wayne Eyre.

19:41

Przywrócono działanie ostatniej linii energetycznej łączącej Zaporoską Elektrownię Atomową z ukraińską siecią - poinformowała w czwartek Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA). Wcześniej w związku z pożarami dwa bloki elektrowni odłączono od sieci.

"Ukraina powiedziała MAEA, że Zaporoska Elektrownia Atomowa, największa elektrownia jądrowa w Europie, w ciągu dnia co najmniej dwa razy straciła łączność z linią energetyczną, ale (linia) znów działa" - przekazało MAEA, cytowane przez agencję Reutera.

Nie podano informacji na temat tego, co było przyczyną odłączenia elektrowni od linii.

19:34

Rosja powinna zgodzić się na utworzenie strefy zdemilitaryzowanej wokół Zaporoskiej Elektrowni Atomowej - stwierdziła rzecznik prasowa Białego Domu Karine Jean-Pierre.

Jean-Pierre przekazała dziennikarzom, że prezydent Joe Biden w trakcie rozmowy telefonicznej zapewnił Wołodymyra Zełenskiego o wsparciu USA.

18:49

W Rosji od początku inwazji na Ukrainę rośnie liczba donosów. Ludzie donoszą na swoich bliskich, oskarżając ich o "dyskredytację" armii rosyjskiej - informuje w czwartek niezależna "Nowaja Gazieta. Jewropa".

Z szacunków obrońców praw człowieka i prawników wynika, że w Rosji wszczęto już co najmniej 80 spraw karnych w związku z "fejkami", dotyczącymi wojny oraz sporządzono ponad 3,4 tys. protokołów administracyjnych za "dyskredytację armii" - podaje "Nowaja Gazieta. Jewropa".

17:47

Spółka Moldovagaz dostarczająca do Mołdawii rosyjski gaz ziemny wezwała rząd premier Natalii Gavrility do udzielenia jej wsparcia w zapłacie za surowiec sprowadzany za pośrednictwem koncernu Gazprom.

Według władz Moldovagaz, cytowanych we czwartek przez kiszyniowską telewizję TV8, premier Gavrilita ogłosiła już, że rząd rozpatrzy wniosek skierowany przez głównego dostawcę gazu do Mołdawii.

Spółka Moldovagaz, której 50 proc. udziałów należy do Gazpromu, podała, że nie jest w stanie spłacić w terminie kwoty za dostarczany w sierpniu surowiec z Rosji.

17:39

Rosyjski propagandysta sugeruje, że Ukraina niedługo zwróci się wraz z Rosją przeciwko Europie Zachodniej, wobec czego popieranie jej jest szkodliwe - napisał w czwartek na Twitterze rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych, ujawniając kolejną manipulację Kremla.

Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn skomentował słowa rosyjskiego propagandysty Sergeya Mardana, który przekonuje, że los Ukrainy jest przesądzony.

Mardan zapowiada też dalsze ataki: na Warszawę i Berlin.

"Według narracji Kremla w kolejnej fazie wojny wraz z Rosjanami 'ramię w ramię' działać będą... Ukraińcy" - napisał Żaryn.

16:06

W związku z pożarami na terenie pobliskiej elektrociepłowni dwa działające bloki w kontrolowanej przez siły rosyjskie Zaporoskiej Elektrowni Atomowej na południu Ukrainy zostały odłączone od sieci - podał w czwartek ukraiński koncern Enerhoatom.

Jak podkreśliła spółka, z powodu tych pożarów w czwartek dwukrotnie doszło do odcięcia linii, łączącej elektrownię z ukraińską siecią energetyczną. Pozostałe linie - jak zaznaczono - zostały uszkodzone w rosyjskich ostrzałach.

Tym samym - jak dodano - pierwszy raz w historii elektrownia w całości została odłączona od sieci energetycznej.

15:50

Szef włoskiego MSZ Luigi Di Maio odwiedził Kijów, gdzie spotkał się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. "Włochy nie porzucą narodu ukraińskiego" - zapewnił.

W rozmowie z Zełenskim szef włoskiej dyplomacji, cytowany przez Ansę, podkreślił, że kluczowe znaczenie ma poszukiwanie dyplomatycznych dróg, by zaprowadzić pokój i bronić demokracji.

14:59

Prawie milion obywateli Rosji wjechało legalnie do Unii Europejskiej od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę 24 lutego, z czego ponad 60 proc. przekroczyło granice z Estonią lub Finlandią - wynika z danych Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex), omawianych w czwartek przez estoński portal ERR. Większość Rosjan wróciła następnie do swojego kraju.



14:30

Papież Franciszek przyjął w czwartek na audiencji prezydent Węgier Katalin Novak. Wśród tematów ich rozmowy była wojna na Ukrainie. To pierwsza watykańska wizyta nowej prezydent, która rozpoczęła kadencję w maju.



14:22

Prezydent Rosji Władimir Putin podpisał dekret, na mocy którego liczba żołnierzy w rosyjskich siłach zbrojnych zwiększy się o 137 tys. i osiągnie 1,15 mln. Zarządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2023 roku - poinformowała agencja Reutera za państwową rosyjską agencją RIA Nowosti.

14:00

W Melitopolu na południu Ukrainy okupanci zrezygnowali z planów przeprowadzenia pseudoreferendum sankcjonującego przyłączenie do Rosji. Zamiast tego będą przez pięć dni odwiedzać mieszkania i zadawać ludziom pytania w ramach "ankiety" - poinformował lojalny wobec Kijowa mer miasta Iwan Fedorow.

Jednolitej daty tzw. referendum nie będzie w ogóle, ponieważ (okupanci) nie są nawet w stanie zorganizować (w Melitopolu prorosyjskiej) demonstracji. Roboczą koncepcją jest teraz "ankieta"przeprowadzana w mieszkaniach. (...) Przygotowali już listy ankietowe, które zamierzają wykorzystać - oznajmił Fedorow, cytowany przez gazetę internetową Ukraińska Prawda.

13:28

Wzywamy państwa UE i sojuszników do natychmiastowego zawieszenia turystyki i ograniczenia wydawania wiz wjazdowych dla Rosjan oraz rozszerzenia sankcji tak, by utrudnić Rosji kontynuowanie wojny - napisali we wspólnym oświadczeniu szefowie komisji spraw zagranicznych parlamentów siedmiu państw, m.in. Polski.

Oświadczenie podpisali w czwartek szefowie komisji SZ parlamentów: Polski - poseł Marek Kuchciński, Estonii - Marko Mihkelson, Łotwy - Rihards Kols, Litwy - Laima Liucija Andrikiene, Czech - Marek Żeniszek, szefowie senakich komisji SZ Polski - Bogdan Klich i Czech - Pavel Fischer, a także Jussi Halla-aho - przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych parlamentu Republiki Finlandii oraz Martin Lidegaard - szef Komisji Spraw Zagranicznych Folketingetu Danii.

12:29

Rosyjscy okupanci wywożą do Rosji całe tegoroczne plony zboża z obwodu ługańskiego Ukrainy - oświadczył szef władz obwodowych Serhij Hajdaj na Telegramie.

Oznajmił, że wywieziono już 200 tys. ton zboża zebranych w czołowym gospodarstwie Ahroton, a także całą produkcję największej ukraińskiej spółki eksportującej zboże, Nibulon.

Hajdaj podkreślił też, że rolnicy z obwodu współpracują z organizacjami międzynarodowymi, aby określić pełną trasę wywozu skradzionego zboża, a następnie przekazać te informacje do sądów międzynarodowych.

Ukraina należy do największych eksporterów zbóż na świecie. Pod koniec czerwca ukraiński wiceminister rolnictwa Taras Wysocki poinformował, że najeźdźcy ukradli z okupowanych terenów Ukrainy ponad 25 proc. zasobów zboża, czyli około 400 tys. ton z 1,5 mln ton zebranych przed rozpoczęciem inwazji.

12:43

Jesteśmy "bardzo, bardzo blisko" uzyskania dostępu do kontrolowanej przez wojska rosyjskie Zaporoskiej Elektrowni Atomowej na południu Ukrainy - powiedział w czwartek w telewizji France 24 dyrektor Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) Rafael Grossi.

We wtorek Grossi mówił, że ewentualna wizyta przedstawicieli MAEA w elektrowni pomoże "ustabilizować sytuację w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony w tym miejscu oraz zmniejszyć ryzyko poważnej awarii jądrowej w Europie".

12:39

Rosja twierdzi, że pociąg, w który na stacji w Czaplinie uderzyła rakieta Iskander, był składem wojskowym i przewoził broń dla ukraińskich wojsk na froncie wschodnim. Zaprzecza też, by celem były obiekty cywilne.

W ataku rakietowym zginęło 25, a ponad 30 zostało rannych. Wśród zabitych jest dwoje dzieci - chłopców w wieku 6 i 11 lat.

"Jedenastolatek poniósł śmierć pod gruzami (własnego) domu, a sześciolatek w pożarze samochodu obok stacji kolejowej" - czytamy w komunikacie strony ukraińskiej.

12:11

Okupanci oferują mieszkańcom zajętych terenów na Ukrainie 10 tys. rubli (około 800 zł) za zgodę na przyjęcie ich dzieci do szkół z rosyjskim programem nauczania - poinformował rządowy ukraiński portal Centrum Narodowego Sprzeciwu.

"Kreml kupuje lojalność rodziców jednorazową wypłatą, wykorzystując fakt, że w okupowanych regionach panuje zapaść społeczna, świadomie wywołana przez samą Moskwę. (...) Celem wroga jest +kradzież+ dzieci i ich reedukacja, a nie przezwyciężanie kryzysu" - oceniły ukraińskie władze.

11:53

HUR oznajmił również, że od 1 września okupanci zaprzestaną wydawania mieszkańcom Mariupola pomocy humanitarnej, czyli głównie kaszy i konserw. Przyczyną tej decyzji ma być niewielkie zainteresowanie cywilów przyjmowaniem rosyjskich paszportów.

11:20

"Nie zaczęliśmy tej wojny. Ta wojna została nam narzucona. Chcemy pokoju, ale nigdy się nie poddamy" - powiedział minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba w środę wieczorem w programie telewizji ARD.

Minister podkreślił, że rozumie Niemców, którzy bardziej troszczą się o warunki własnego życia z powodu cen energii i inflacji i że im zazdrości. "Ja martwię się o to, czy obudzę się następnego ranka" - oznajmił.

Według szefa ukraińskiej dyplomacji rosnące koszty energii są ważnym problemem, ale ostatecznie w Niemczech chodzi tylko o komfort życia. "Stawką tutaj (na Ukrainie) jest życie ludzi" - stwierdził Kułeba.

11:03

Mieszkańcy okupowanego Enerhodaru zaapelowali do prezydenta Zełenskiego o wyzwolenie miasta. Rosjanie dopuszczają się tam ludobójstwa i terroru, m.in. porywają ludzi i wywożą ich w nieznanym kierunku.

"Okupanci grożą całemu światu katastrofą jądrową, wykorzystując nas i nasze dzieci jako żywe tarcze. (...)" mówili autorzy apelu.

Obawiamy się najgorszego w związku z ostrzeliwaniem elektrowni (przez wroga)" - powiadomili autorzy apelu do prezydenta - "Nasze dzieci żyją w strachu. Rosjanie i (czeczeńscy) kadyrowcy wraz z (miejscowymi) kolaborantami wdzierają się do naszych domów i je plądrują pod pretekstem poszukiwania ukraińskich +nacjonalistów+, żołnierzy i weteranów walk w Donbasie".

10:52

Była wykładowczyni uniwersytetu w Kijowie zwerbowała na polecenie rosyjskich służb specjalnych siatkę agentów.

Według prokuratury przebywająca na terytorium Rosji kobieta od lutego stworzyła w komunikatorze Telegram kilka grup, w których werbowała obywateli Ukrainy do przekazywania danych na temat miejsca stacjonowania i przemieszczania się wojsk ukraińskich oraz sił Obrony Terytorialnej w Kijowie i obwodzie kijowskim.

10:27

Aby chronić bezpieczeństwo narodowe i spójność sankcji Unii Europejskiej, Wspólnota musi nałożyć na obywateli Rosji zakaz podróży turystycznych do czasu zakończenia przez Moskwę inwazji na Ukrainę - powiedziała w rozmowie z portalem Euractiv premier Estonii Kaja Kallas.

10:03

Po raz pierwszy od początku wojny z Rosją Zachód przekaże Ukrainie broń, która rzeczywiście może okazać się skuteczna w działaniach ofensywnych - ocenił ukraiński ekspert wojskowy Roman Switan, odnosząc się do nowego pakietu pomocy zadeklarowanego przez USA.

Waszyngton zamierza wesprzeć Kijów m.in. kolejnymi rakietami do wyrzutni HIMARS o zasięgu 70-80 km, pociskami do zwalczania radarów AGM-88 HARM, około 1000 sztuk granatników przeciwpancernych i 40 trałami przeciwminowymi - oznajmił Switan w rozmowie z telewizją ICTV.

"Otrzymamy też lekkie, ważące do 2 ton samobieżne haubice kalibru 155 mm, które mogą być wykorzystywane na różnych podwoziach. Jest to bardzo skuteczna broń ofensywna. Dostaniemy również elementy wyposażenia sił operacji specjalnych, m.in. kamery termowizyjne. (...) Ważna jest także dostawa mikrodronów (zapowiedziana przez Norwegię i Wielką Brytanię - red.)" - relacjonował Switan.

09:08

O kilku głośnych wybuchach informowali dziś nad ranem mieszkańcy obwodu kijowskiego w Ukrainie. Krótko potem miejscowa administracja potwierdziła rosyjski atak rakietowy. Rosyjskie rakiety spadły na jedną z wsi w rejonie Wyszogrodzkim, położonym nad Dnieprem, na północ od ukraińskiej stolicy. Tam odnotowano w sumie dwa uderzenia rakietowe. Miejscowa administracja informuje, że ofiar i rannych wśród cywilów nie ma, ale zniszczona została infrastruktura.

08:55

Liczba ofiar śmiertelnych rosyjskiego ataku rakietowego na stację kolejową w miejscowości Czaplino w obwodzie dniepropietrowskim, na wschodzie Ukrainy, wzrosła do 25. Rannych zostało 31 osób.

W Czaplinie zginęło dwoje dzieci - chłopcy w wieku 6 i 11 lat. "Jedenastolatek poniósł śmierć pod gruzami (własnego) domu, a sześciolatek w pożarze samochodu obok stacji kolejowej" - czytamy w komunikacie.

08:53

Rosja utrzymuje zwiększoną obecność wojskową na terenie Zaporoskiej Elektrowni Atomowej, a w odległości 60 metrów od reaktora numer pięć rozmieszczono transportery opancerzone - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.

08:51

Iga Świątek i Rafael Nadal stworzyli parę deblową i zagrali z CoCo Gauff i Johnem McEnroe podczas charytatywnego wydarzenia Tennis Plays For Peace w Nowym Jorku. Polka i Hiszpan zwyciężyli 10-8, ale ważniejsze, że inicjatywa już przyniosła 1,2 mln dolarów funduszy na rzecz ofiar wojny w Ukrainie.

07:48

Trzy osoby zginęły w wyniku rosyjskich ostrzałów obwodu donieckiego w środę, w Dzień Niepodległości Ukrainy - poinformował szef władz obwodowych Pawło Kyryłenko. Śmiertelny ostrzał miał miejsce w mieście Sołedar.

07:38

Od szczytowego momentu inwazji w marcu Rosja straciła na Ukrainie kontrolę nad obszarem większym od Danii, a przez ostatnie 39 dni zajęła tereny porównywalne zaledwie z rozmiarami Andory - podkreśla amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW) w nowym raporcie.

07:10

Rekordową liczbę alarmów przeciwlotniczych ogłoszono w Ukrainie w Dzień Niepodległości, 24 sierpnia, bo aż 189 - podała agencja Ukrinform.

Najczęściej syreny alarmowe włączano w środę w obwodach połtawskim i kirowohradzkim w środkowej części Ukrainy, w obwodzie zaporoskim na południu, obwodach dniepropietrowskim i charkowskim na wschodzie oraz w czerkaskim w centrum.

06:22

Eksplozje w pobliżu Kijowa. Nad ranem w stolicy Ukrainy zawyły syreny alarmowe. Mieszkańcy zostali wezwani, by udali się do schronów.

05:02

22 osoby, w tym 11-letni chłopiec, zginęły w rosyjskim ostrzale rakietowym stacji kolejowej w Czaplinie w obwodzie dniepropietrowskim. Pociski spadły na stację kolejową, a wtedy pociąg pasażerski stanął w płomieniach.

04:48

Stany Zjednoczone ostro potępiły planowane przez Rosję procesy ukraińskich jeńców w okupowanym Mariupolu jako "bezprawne" i stanowiące "kpinę z wymiaru sprawiedliwości".