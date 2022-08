Stany Zjednoczone ostro potępiły w środę planowane przez Rosję procesy ukraińskich jeńców w okupowanym Mariupolu jako "bezprawne" i stanowiące "kpinę z wymiaru sprawiedliwości".

Rosyjscy żołnierze w Mariupolu / Sergei Ilnitsky / PAP/EPA

Planowane procesy pokazowe są bezprawne i są kpiną z wymiaru sprawiedliwości, zdecydowanie je potępiamy - przekazał w oświadczeniu rzecznik amerykańskiego Departamentu Stanu Ned Price.

Według Waszyngtonu Moskwa ma na celu odwrócenie uwagi społeczności międzynarodowej od okrucieństw popełnionych przez siły rosyjskie na Ukrainie od czasu rosyjskiej inwazji na ten kraj 24 lutego.

Wszyscy członkowie ukraińskich sił zbrojnych, w tym ochotnicy ukraińscy i zagraniczni, w przypadku niewoli mają prawo do statusu jeńca wojennego i muszą być traktowani i chronieni zgodnie z konwencjami genewskimi - podkreśli rzecznik Departamentu Stanu, wzywając Moskwę do przestrzegania swoich zobowiązań wynikających z prawa międzynarodowego.

Zaniepokojenie przygotowywaniem przez Rosję pokazowych procesów w Mariupolu wyraziła wcześniej ONZ.

Jeżeli Rosja pozbawi ukraińskich jeńców wojennych prawa do uczciwego procesu, to popełni zbrodnię wojenną - ostrzegła Ravina Shamdasani, rzeczniczka biura Wysokiego komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw praw człowieka (OHCHR) na wtorkowym briefingu.