W wielkopolskim Złotowie strażacy ewakuowali 37 osób. Podjęli interwencję po zgłoszeniu o dziwnym zapachu, jaki był wyczuwalny w mieszkaniach.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

We wtorek po g. 23.00 dyżurny Straży Pożarnej odebrał zgłoszenie od lokatorki domu wielorodzinnego o dziwnym, nieprzyjemnym zapachu.

Strażacy ustalili, że zapach ten występuje od 6 maja, kiedy w budynku przeprowadzana była deratyzacja - poinformował asp. Mateusz Wiebskowski, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straż Pożarnej w Złotowie. Nasze mierniki wykazały obecność substancji chemicznej - dodał.

Z tego i sąsiednich budynku strażacy profilaktycznie, na 24 godziny ewakuowali 37 mieszkańców. Nie mogą oni jeszcze wrócić do domów. Część schroniła się u rodzin, pozostałym Urząd Miasta zapewnił lokum.

W trakcie akcji jedna z lokatorek poczuła się źle i została przewieziona do szpitala.

Na miejscu działają strażacy ze Złotowa, Piły i Poznania. Grupa chemiczna PSP z Poznania zebrała próbki do dalszych badań, by wyjaśnić, co było źródłem nieprzyjemnego zapachu.