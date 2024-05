​Gościem Piotra Salaka w Rozmowie w południe w Radiu RMF24 będzie Dariusz Joński - kandydat Koalicji Obywatelskiej w wyborach do Parlamentu Europejskiego i przewodniczący sejmowej komisji śledczej ds. wyborów korespondencyjnych.

Dariusz Joński / Archiwum RMF FM

Na tempo prac komisji śledczej wpływa unijny zegar wyborczy - czy komisja ogłosi raport końcowy tuż po wyborach, bo jej przewodniczący prawdopodobnie zostanie europosłem? A jeżeli nie będzie w stanie przygotować raportu do 9 czerwca, to kto będzie nowym szefem komisji? Jak to wpłynie na postęp prac?

Naszego gościa zapytamy też o wczorajsze przesłuchanie Adama Bielana.

