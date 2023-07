Trzy osoby, w tym nastolatek, zostały ranne w wyniku rosyjskiego ostrzału amunicją kasetową Konstantynówki w obwodzie donieckim. W niedzielę doszło do ataku dronów na Moskwę. Według komunikatu ministerstwa obrony Rosji, cytowanego przez agencję TASS, ataku dokonały nad ranem trzy drony. Jedna osoba została ranna. Papież Franciszek zaapelował do Rosji o powrót do inicjatywy czarnomorskiej w sprawie zboża. Podczas spotkania z wiernymi mówił, że niszczenie zboża jest "ciężką zniewagą dla Boga". Niedziela 30 lipca 2023 r. jest 522. dniem rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Najważniejsze wydarzenia zbieramy w naszej relacji.

Trzy osoby, w tym nastolatek, zostały ranne w wyniku rosyjskiego ostrzału amunicją kasetową Konstantynówki w obwodzie donieckim - poinformowała prokuratura tego regionu na wschodzie Ukrainy.



Rosyjskie wojska ostrzelały Konstantynówkę po godz. 19 (18 w Polsce) amunicją kasetową z systemu Smiercz - czytamy w komunikacie.



W ataku ranny został 13-latek, który podczas wybuchu wypasał wraz z dziadkiem zwierzęta na pastwisku. Poszkodowany został też 44-letni mężczyzna i 68-letnia kobieta, która w chwili ostrzału była na swoim podwórku. Wskutek ataku uszkodzone zostały prywatne domy.

W przyszłym tygodniu rozpoczną się rozmowy o dwustronnej umowie dotyczącej gwarancji bezpieczeństwa między Ukrainą i USA - poinformował Andrij Jermak, szef biura prezydenta Ukrainy.

Gwarancje bezpieczeństwa mają obowiązywać do czasu przystąpienia Ukrainy do NATO - podkreślił Jermak.



Kijów będzie podpisywał dwustronne umowy o gwarancjach bezpieczeństwa z sygnatariuszami wspólnej deklaracji G7 przyjętej w Wilnie. Według Jermaka do deklaracji dołączyło już ponad dziesięć innych krajów.



Gwarancje bezpieczeństwa będą obejmować konkretne i długotrwałe zobowiązania, mające zagwarantować Ukrainie możliwość zwycięstwa i powstrzymywania rosyjskiej agresji w przyszłości - zaznaczył szef biura prezydenta.



Zawarte w nich mechanizmy dotyczą wsparcia obronnego i finansowego oraz sankcje i ukaranie agresora - dodał.

Rosja wykorzystuje gry wideo do szerzenia rządowej propagandy. Używa do tego między innymi takich tytułów jak Minecraft i World of Tanks. Gry i powiązane kanały dyskusyjne stają się dla rosyjskiej agitacji internetowymi platformami, dzięki którym potok propagandy Kremla usprawiedliwiającej wojnę w Ukrainie trafia do nowych, głównie młodszych odbiorców - stwierdził amerykański "The New York Times" w opublikowanej w niedzielę analizie.



Gazeta odnotowała, że w Minecrafcie, wciągającej grze należącej do Microsoftu, rosyjscy gracze odtworzyli bitwę o Sołedar, miasto na Ukrainie, które siły rosyjskie zdobyły w styczniu, publikując film z gry w najpopularniejszej sieci społecznościowej w swoim kraju, VKontakte. W World of Tanks, wieloosobowej grze wojennej, odtworzono paradę czołgów Związku Radzieckiego w Moskwie w 1945 roku. Samouczek dla użytkowników Minecraft doradza, jak zbudować maszt z rosyjską flagą, prezentuje ją nad nielegalnie zaanektowanym ukraińskim Ługańskiem i głosi "Chwała Rosji".

W okupowanym przez Rosjan mieście Swatowe w obwodzie ługańskim na wschodzie Ukrainy czuć fetor rozkładających się zwłok, bo kostnica jest wypełniona ciałami poległych żołnierzy rosyjskich - pisze sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.



Na tle pomyślnych działań bojowych sił obrony Ukrainy znacznie zwiększyły się straty w jednostkach rosyjskich wojsk okupacyjnych, które fizycznie nie nadążają z wywożeniem zabitych z miejscowych kostnic - czytamy w komunikacie sztabu.



W Starobielsku, również w obwodzie ługańskim, siły okupacyjne pod przymusem przeniosły część personelu zakładów medycznych do szpitali wojskowych. W efekcie mieszkańcy w podeszłym wieku skarżą się, że w mieście nie mogą otrzymać odpowiedniej opieki medycznej.

Ukraińscy hakerzy zaatakowali telefony rosyjskich marynarzy służących na okrętach wojennych, wysyłając im życzenia wraz z wirusem - poinformował ukraiński wywiad wojskowy (HUR).

Wojskowym marynarzom armii okupanta w szczególny sposób złożono życzenia z okazji dnia marynarki wojennej - napisał HUR w Telegramie.



Marynarze dostali wiadomości w komunikatorach z rzekomymi życzeniami. Dziękowali za nie, a dopiero później otwierali nagranie, które dołączone było do wiadomości. Na wideo pokazane były ataki na rosyjskie okręty wojenne, w tym na krążownik Moskwa.



Wiadomości zawierały złośliwe oprogramowanie, które wykradło informacje z telefonów i przesłało je na ukraińskie serwery. Zdobyto informacje poufne.



HUR poinformował także o zaatakowaniu serwerów trzech państwowych rosyjskich stron. Na nich również opublikowano nagranie z rosyjskimi okrętami.

Ważny apel papieża do Moskwy o przywrócenie czarnomorskiej inicjatywy zbożowej. Reakcja światowych liderów religijnych na rosyjski terror rakietowy i na niszczenie ukraińskiej żywności jest niezwykle istotna dla ochrony całego świata, a zwłaszcza ludzi w Afryce i Azji, którzy najbardziej cierpią z powodu ryzyka głodu, kryzysu żywnościowego - napisał prezydent Zełenski na Twitterze.



Zapewnił, że Ukraina jest i będzie gwarantem światowego bezpieczeństwa żywnościowego.



Teraz kluczowe jest zatrzymanie rosyjskiego terroru i pełne wdrożenie formuły pokojowej - dodał.



Papież Franciszek zaapelował w niedzielę do Rosji o powrót do inicjatywy czarnomorskiej w sprawie zboża. Podczas spotkania z wiernymi mówił, że niszczenie zboża jest "ciężką zniewagą dla Boga".

To był dobry dzień na froncie - powiedział ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski. Podkreślił też, że "wojna wraca na terytorium Rosji i jest to sprawiedliwe".



Dziękuję wszystkim za ten dzień na froncie - to dobry dzień, mocny. Kierunek bachmucki, inne gorące i bolesne kierunki w Donbasie - Awdijiwka, Marjinka - oraz oczywiście południowe kierunki - powiedział na nagraniu prezydent.



Stwierdził, że rosyjska agresja "zbankrutowała" na polu bitwy. Dziś już 522. dzień tak zwanej specjalnej operacji wojskowej, którą rosyjskie władze obliczyły na tydzień - dwa. Ukraina staje się silniejsza - podkreślił Zełenski.



Jak dodał, "stopniowo wojna wraca na terytorium Rosji - do jej symbolicznych centrów i baz wojskowych i jest to nieunikniony, naturalny i w pełni sprawiedliwy proces".

Wołodymir Zełenski przeprowadził posiedzenie kongresu władz miejscowych i regionalnych.

To bardzo ważne posiedzenie właśnie teraz, gdy jest czas, by przygotować się do zimowego okresu zarówno na poziomie państwa, jak i obwodów i hromad (gmin - PAP). Musimy być świadomi, że rosyjscy terroryści spróbują kontynuować ataki na ukraińską energetykę, na normalne życie ludzi. Ale nasza niezłomność zwycięży - podkreślił.



Prezydent odwiedził w szpitalu w Iwano-Frankiwsku rannych ukraińskich żołnierzy. Ukraińscy wojskowi powinni codziennie odczuwać naszą wdzięczność i wsparcie - wskazał.

Na kierunku taurydzkim (część frontu na południu Ukrainy) nasze wojska posuwają się do przodu; przeciwnik w ciągu doby stracił dwie kompanie - poinformował dowódca Sił Obrony na kierunku taurydzkim, gen. Ołeksandr Tarnawski.



Zniszczyliśmy ponad 20 jednostek sprzętu wojskowego przeciwnika - powiadomił gen. Ołeksandr Tarnawski, dowódca na kierunku taurydzkim (obwód zaporoski i zachodnia część obwodu donieckiego).



Rosjanie stracili m.in. dwa czołgi, sześć bojowych wozów piechoty, dron Orłan-10, trzy zestawy artyleryjskie i moździerze, przenośny radar Sobolatnik i samochody. Ukraińcy zlikwidowali także dwa magazyny z amunicją.

"Na Białorusi pojawili się wagnerowcy. Tego zagrożenia nie lekceważymy, ale to nie oznacza, że zamierzamy zatrzymać nasze demokratyczne procesy. Wybory odbędą się w terminie" - powiedział w wielkopolskim Połajewie prezes PiS, wicepremier Jarosław Kaczyński.

Papież Franciszek zaapelował do Rosji o powrót do inicjatywy czarnomorskiej w sprawie zboża. Podczas spotkania z wiernymi mówił, że niszczenie zboża jest "ciężką zniewagą dla Boga".

Zwracając się do tysięcy wiernych przybyłych do Watykanu na południową modlitwę Anioł Pański papież powiedział: "Nie ustawajmy w modlitwie za umęczoną Ukrainę, gdzie wojna niszczy wszystko, także zboże. To jest ciężka zniewaga dla Boga, bo zboże jest jego darem, by nakarmić ludzkość".

Następnie Franciszek powiedział: "Wołanie milionów braci i sióstr, którzy cierpią głód, wznosi się aż do nieba".

Kieruję apel do moich braci, do władz Federacji Rosyjskiej o wznowienie inicjatywy czarnomorskiej, by zboże można było bezpiecznie transportować - mówił papież.



Dwie osoby zginęły w wyniku rosyjskiego ataku rakietowego na Sumy, w północno-wschodniej części Ukrainy. Liczba rannych w ataku, do którego doszło w sobotę wieczorem, wzrosła do 20 - powiadomiły władze lokalne.

Trzy osoby są w szpitalu.

Rosyjska rakieta trafiła w sobotę wieczorem w placówkę edukacyjną. Uszkodzone zostały także dwa akademiki.

Na miejscu trwa operacja służb ratunkowych i usuwanie gruzów.