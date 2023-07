Amerykańska stacja podaje jedynie, że tajna baza armii ukraińskiej znajduje się nad jeziorem. Jak opisują korespondenci CNN, wojskowi ujawnili im cel testów, które prowadzone są w ścisłej tajemnicy.

Spod plandeki - jak relacjonują w swoim artykule - "wysuwa się szary, elegancki kadłub. Jego wąski kształt przypomina szeroki kajak i ma nieco ponad pięć metrów długości".

To opis stworzonego przez ukraińskich wojskowych dronu, który "w coraz większym stopniu pozwala atakować i obserwować Rosjan na Morzu Czarnym i na Półwyspie Krymskim".

Wideo youtube

Jak zaznaczają korespondenci amerykańskiej stacji, "te drony morskie okazują się istotnym narzędziem w walce z Rosjanami".

Twórca drona, który poprosił o zachowanie anonimowości, powiedział CNN, że praca nad nową bronią rozpoczęła się dopiero po rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie w lutym 2022 r.

Wideo youtube

Najnowsze pokazane dziennikarzom wersje dronów ważą do 1000 kilogramów i mogą zawierać 300 kg ładunku wybuchowego. Zdalnie sterowana łódź ma zasięg 800 kilometrów i rozwija maksymalną prędkość 80 km/h.

Według CNN nawodne drony kamikadze są wykorzystywane przez armię ukraińską do ataków na rosyjskie cele na Krymie i na Morzu Czarnym. Niektóre z tych akcji były ostatnio głośne i trafiły na pierwsze strony gazet, a nagrania pokazano także w internecie - zaznacza CNN.

Wideo youtube

Ukraińcy przyznali stacji, że ich dziełem były m.in. ataki na most Kerczeński w lipcu i na port w Sewastopolu na Krymie w październiku ub. r.

"Drony są zaprojektowane do niszczenia statków i floty... takie rzeczy są używane z powodzeniem i przerażają Rosjan" - przekazał CNN autor projektu nowej ukraińskiej broni. Jak wyjaśnił, używanie dronów "przeciwko rosyjskim celom morskim zmusza ich do prowadzenia działań z oddalenia, co utrudnia ataki rakietowe na Ukrainę. (...) 300 km, 400 km, czy 600 km to duża odległość, która uniemożliwia niektóre operacje i utrudnia inne".