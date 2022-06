Rosyjskie wojska zniszczyły już 60 proc. wszystkich budynków w Lisiczańsku na wschodzie Ukrainy. Wmieście wciąż pozostaje jedna piąta mieszkańców, czyli około 20 tys. osób - poinformował szef administracji Lisiczańska Ołeksandr Zajka na antenie telewizji 1+1. "Całe tymczasowo okupowane terytorium naszego kraju jest obecnie strefą totalnej katastrofy, za którą pełną odpowiedzialność ponosi Rosja" - podkreślił ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski. "Ukraina udowodniła, na gruncie jakich wartości stoi i nie możemy cofać się pod wpływem rosyjskiej agresji. Nie możemy pokazywać, że boimy się przyjąć do swojego grona europejski naród tylko dlatego, że Rosja nam grozi wojną" - powiedział PAP ambasador Polski w Kijowie Bartosz Cichocki. Ambasador Ukrainy w Niemczech Andrij Melnyk po raz kolejny zaapelował o szybkie dostarczenie broni obiecanej przez Niemcy. "Jeśli jednak mamy być szczerzy, (...) na Ukrainę nie dostarczono do tej pory z Niemiec ani jednej sztuki ciężkiego sprzętu" - powiedział w telewizji ARD i ZDF. Siły zbrojne Rosji werbują najemników do grup dywersyjnych i zwiadowczych, które miałyby zostać wysłane na Ukrainę. Poszukują głównie osób z obwodów donieckiego i ługańskiego, znających język ukraiński - poinformował rzecznik ministerstwa obrony Ukrainy Ołeksandr Motuzianyk, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina. Najnowsze informacje, zdjęcia i filmy dotyczące rosyjskiej inwazji na Ukrainę znajdziecie w naszej relacji.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Zdjęcie ilustracyjne / STR / PAP/EPA

Rosja osiąga taktyczne sukcesy w Donbasie, ale żaden z jej strategicznych celów nie został zrealizowany, a ewentualny jakikolwiek sukces będzie wymagał ogromnych nakładów i zapewne zajmie jeszcze sporo czasu - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.

Rosyjskie wojska zniszczyły już 60 proc. wszystkich budynków w Lisiczańsku na wschodzie Ukrainy. W mieście wciąż pozostaje jedna piąta mieszkańców, czyli około 20 tys. osób - poinformował szef administracji Lisiczańska Ołeksandr Zajka na antenie telewizji 1+1.

Turcja jest jednym z państw, które kupują zboże skradzione Ukrainie przez Rosję - oświadczył ukraiński ambasador w Ankarze Wasyl Bodnar.

W ciągu 100 dni obrony przed rosyjską inwazją wyparliśmy wroga spod Charkowa i wyzwoliliśmy 23 miejscowości w obwodzie charkowskim - poinformował szef obwodowych władz Ołeh Syniehubow.

Rosyjski generał Aleksandr Dwornikow już nie dowodzi ofensywą przeciwko Ukrainie - uważają analitycy Conflict Intelligence Team.

Siły zbrojne Rosji werbują najemników do grup dywersyjnych i zwiadowczych, które miałyby zostać wysłane na Ukrainę - poinformował rzecznik ministerstwa obrony Ukrainy Ołeksandr Motuzianyk.

19:03

Błędem było niewsłuchanie się wcześniej w głosy z Polski i krajów bałtyckich - powiedział w kontekście najazdu Rosji na Ukrainę były prezydent RFN Joachim Gauck podczas panelu dyskusyjnego w Pasewalku, gdzie powstaje Kolegium Europejskie, które ma być prowadzone wspólnie z Uniwersytetem Szczecińskim.

18:49

Od początku inwazji Rosji na Ukrainę stronie ukraińskiej udało się doprowadzić do wypuszczenia z niewoli rosyjskiej ponad 400 osób - poinformowało ukraińskie ministerstwo ds. reintegracji tymczasowo okupowanych terytoriów.

W ciągu stu dni inwazji przeprowadzono 14 wymian jeńców, w ramach których uwolniono 403 osoby, w tym 303 wojskowych i 100 cywilnych - czytamy w komunikacie resortu.

W tym okresie zorganizowano 165 korytarzy humanitarnych. Z zagrożonych regionów kraju wyjechało ponad 300 tys. osób.

18:08

Obywatel Francji zginął na Ukrainie "w walce" - podało w piątek MSZ w Paryżu. Według radia Europe 1 Francuz został zabity w obwodzie charkowskim.

AFP informuje, że mężczyzna wyjechał, aby walczyć na Ukrainie jako ochotnik. Jego tożsamość nie została podana do wiadomości; nie wiadomo też oficjalnie, gdzie zginął.

17:33

Rosyjscy wojskowi w okupowanym przez nich Chersoniu na południu Ukrainy weszli do dwóch centrów handlowych i powiedzieli, że sklepy należą teraz do nich - relacjonuje Suspilne. Pracownicy byli przez kilka godzin przetrzymywani przez żołnierzy.

17:31

Niezdecydowanie rządu w sprawie dostaw broni na Ukrainę zaszkodziło reputacji Niemiec w Europie; wątpliwe, czy obiecane pociski przeciwlotnicze są w stanie naprawić te szkody - ocenia tygodnik "Der Spiegel". "Berliński bełkot o tym, dlaczego to i tamto nie jest możliwe, nie jest już zrozumiały" - komentuje urzędnik UE.

17:11

Polska była krajem Unii Europejskiej, który w marcu udzielił tymczasowej ochrony największej liczbie Ukraińców uciekających przed wojną - wynika z opublikowanych danych Eurostatu.

17:10

Trwają zacięte walki z siłami rosyjskimi w Siewierodoniecku w obwodzie ługańskim na wschodzie Ukrainy - poinformował szef władz tego regionu Serhij Hajdaj. Zdementował doniesienia bojowników czeczeńskich o rzekomym zajęciu przez nich tego miasta.

16:46

Mer Charkowa Ihor Terechow powiedział podczas telekonferencji telewizyjnej poświęconej 100 dniom wojny na Ukrainie, że jego miasto nie tylko zostanie odbudowane, ale też będzie jednym z najnowocześniejszych w Europie. Nacisk będzie kładziony na rozwój sektora IT - dodał.

16:17

Władze Ukrainy przyznały obywatelstwo rosyjskiemu dziennikarzowi Aleksandrowi Niewzorowowi, który potępił inwazję na Ukrainę i wraz z żoną opuścił Rosję - poinformował doradca szefa MSW Ukrainy Anton Heraszczenko.

16:10

Przez 100 dni wojny na Ukrainie ludność cywilna tego kraju doświadczyła ogromnych cierpień, ginęli ludzie, rozdzielane były rodziny; skala zniszczeń ukraińskich miast wymyka się rozumieniu - przekazał dyrektor generalny Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża Robert Mardini.

16:06

Od 9 maja do 1 czerwca na Ukrainę wróciło 167 tys. osób więcej, niż z niego wyjechało. W tym czasie każdego dnia liczba osób wjeżdżających na Ukrainę była wyższa od liczby osób kraj opuszczających - podała Państwowa Służba Graniczna Ukrainy, cytowana przez agencję Interfax-Ukraina.

15:52

Siły zbrojne Rosji werbują najemników do grup dywersyjnych i zwiadowczych, które miałyby zostać wysłane na Ukrainę. Poszukują głównie osób z obwodów donieckiego i ługańskiego, znających język ukraiński - poinformował rzecznik ministerstwa obrony Ukrainy Ołeksandr Motuzianyk, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina.

15:51

100 dni po rozpoczęciu wojny na Ukrainie prezydent federalny Frank-Walter Steinmeier przyjął w Pałacu Bellevue przewodniczącego ukraińskiego parlamentu Rusłana Stefanczuka. Wcześniej Stefanczuk spotkał się z kanclerzem Scholzem i zaprosił go do Kijowa.

15:50

Minister spraw zagranicznych Włoch Luigi Di Maio oświadczył po telefonicznej rozmowie z szefem dyplomacji Ukrainy Dmytro Kułebą, że zapewnił go o pełnym poparciu władz w Rzymie dla jego kraju i pomocy przy odbudowie. Dodał, że potrzebne są wysiłki, by odblokować eksport ukraińskiego zboża.

15:49

Rosyjski generał Aleksandr Dwornikow już nie dowodzi ofensywą przeciwko Ukrainie - uważają analitycy Conflict Intelligence Team (CIT), cytowani przez portal NV.ua. Nowym głównodowodzącym według ekspertów został wiceminister obrony Giennadij Żydko.

15:46

"Będziemy nadal stać po stronie Ukrainy" - zapowiedziała minister spraw zagranicznych Niemiec Annalena Baerbock w artykule, opublikowanym w piątek przez dziennik "Bild". Jako największy kraj w UE Niemcy mają obowiązek działać, a "Putina nie da się powstrzymać słowami" - podkreśliła.

15:20

Rosyjscy żołnierze kradną wszystko co popadnie, nawet magnesy na lodówkę - informuje Służba Bezpieczeństwa Ukrainy, powołując się na przechwyconą rozmowę telefoniczną rosyjskiego wojskowego z bratem.

"Wziąłem magnesy. Kiedy się zatrzymaliśmy w domu jakichś, k...a, podróżników: byli w Chinach, we Włoszech, w Paryżu. W od ch... miejsc byli. Nie są im potrzebne, to sobie zabrałem" - powiedział bratu żołnierz.

Dodał, że rosyjscy wojskowi kradną na Ukrainie wszystko, co zobaczą, w tym np. piły, szlifierki - podaje SBU.

15:19

Dzisiaj mija setny dzień bohaterskiej obrony Ukrainy; Polska od początku wierzyła w siłę ukraińskiego oporu. Jesteśmy dumni, że solidarnie możemy wspierać Ukraińców w starciu ze zbrodniczą rosyjską agresją - napisał w mediach społecznościowych prezydent Andrzej Duda.

15:17

Ciała 1314 cywilów zamordowanych przez rosyjskie wojska znaleziono dotąd w obwodzie kijowskim; wciąż odkrywamy kolejne miejsca pochówku, w czwartek przeprowadziliśmy ekshumację osoby zabitej pod Borodzianką - poinformował komendant obwodowej policji Andrij Niebytow.

14:54

Student Instytutu Handlowo-Ekonomicznego w Winnicy obronił zdalnie swoją pracę magisterską. Zrobił to będąc na pierwszej linii frontu - podaje Biełsat.

14:51

Rosji udało się osiągnąć "pewne rezultaty" w ciągu 100 dni inwazji na Ukrainę - przekazał rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow w rozmowie z mediami. Stwierdził, że operacja będzie kontynuowana "aż do osiągnięcia celów".

Przeczytaj więcej na ten temat: Kreml o 100 dniach inwazji: Osiągnięto pewne rezultaty

14:40

Rosjanie wyrządzili w Czarnobylu niepowetowane szkody, z lokalnej elektrowni atomowej zabrali sprzęt wart wiele milionów dolarów, który jest im zupełnie nieprzydatny - powiedział Mykoła Bespały, dyrektor Centralnego Laboratorium Analitycznego czarnobylskiej siłowni w rozmowie z dziennikiem "Washington Post".

14:22

W okolicach Mariupola rosyjscy okupanci przetrzymują i rozstrzeliwują urzędników i wolontariuszy, którzy nie chcą z nimi współpracować. Zamordowano z tego powodu już co najmniej jedną osobę - przekazał mer miasta Wadym Bojczenko, cytowany na profilu mariupolskiej rady miejskiej na Telegramie.

13:58

Władze ukraińskie zarejestrowały w Mariupolu 1256 zbrodni, bada je prokuratura; wszystkie noszą znamiona zbrodni wojennych - powiedział mer Mariupola Wadym Bojczenko, cytowany przez agencję Ukrinform.

13:46

W ciągu 100 dni wojny Kremlowi nie udało się osiągnąć swojego głównego celu, jakim jest podbój Ukrainy. Zamiast tego Rosja stała się państwem objętym najostrzejszymi na świecie sankcjami - oświadczył ukraiński resort dyplomacji. Ministerstwo wezwało też do kontynuacji wspierania Ukrainy.

13:41

Szef resortu obrony Rosji Sergiej Szojgu rozmawiał w Moskwie z czeczeńskim przywódcą Ramzanem Kadyrowem. "Omówiliśmy merytorycznie kwestie operacji specjalnej na rzecz denazyfikacji i demilitaryzacji na Ukrainie oraz zidentyfikowaliśmy dalsze sposoby interakcji oraz uzgodniliśmy kolejne kroki" - napisał na Telegramie szef Republiki Czeczeńskiej.

Przeczytaj więcej na ten temat: Kadyrow rozmawiał z Szojgu. "Omówiliśmy kolejne kroki"

13:38

W wyniku rosyjskiej inwazji na Ukrainę doszło do zniszczenia około 24 tys. km dróg i 300 mostów, lecz pracujemy nad przywracaniem najważniejszych połączeń. Dostępny jest już np. odcinek trasy Kijów-Warszawa, na którym wcześniej wysadzono w powietrze trzy mosty - podała Państwowa Agencja Drogowa Ukrainy.

13:37

W ciągu 100 dni wojny ukraińskie siły zbrojne wyzwoliły 1017 miejscowości, a 370 z nich już rozminowano - poinformował podczas briefingu szef gabinetu prezydenta Kyryło Tymoszenko.

13:10

Po ataku na Ukrainę wyjechało z Rosji 400 tys. osób i część z nich wróci, ale część na pewno zostanie już za granicą; Unia Europejska musi do nich dotrzeć - powiedział PAP europoseł Ryszard Czarnecki (PiS). Jego zdaniem, w UE powinna powstać instytucja specjalnego pełnomocnika ds. rosyjskiego społeczeństwa obywatelskiego.

13:08

We Lwowskim Miejskim Centrum Artystycznym odbyła się aukcja przedmiotów z pól bitewnych wojny z Rosją. "Licytowaliśmy m.in. odłamki pocisków, zniszczone hełmy i zużytą tubę RPG" - powiedziała Tetiana Ochytyn, organizatorka aukcji. Łącznie zebrano ponad 200 tys. hrywien (ok. 30 tys. złotych).

12:51

Komisja Europejska uruchomiła platformę do nawiązywania kontaktów biznesowych między przedsiębiorcami z Ukrainy i Unii Europejskiej. Ma ona w założeniu pomóc w eksporcie ukraińskiego zboża. W związku z blokowaniem przez Rosję portów czarnomorskich Ukraina nie jest w stanie wywieźć około 22 mln ton zboża zgromadzonego w silosach.

Miliony ton zboża utknęły na Ukrainie i musimy połączyć siły ponad sektorami i granicami, aby je przewieźć: firmy szukające sposobów wspierania ukraińskiego eksportu, firmy oferujące rozwiązania transportowe lub magazynowe oraz ukraińscy handlowcy zbożem szukający partnerów logistycznych. Nasza platforma kontaktów pomoże w tworzeniu nowych partnerstw. Nie mogę się doczekać, kiedy zobaczę je w akcji — liczy się każda tona zboża - oświadczyła unijna komisarz ds. transportu Adina Valean.

12:30

"Jest z nami cały naród Ukrainy, zwyciężymy" - zadeklarował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w nowym nagraniu wideo. Na filmie widać również premiera tego kraju Denysa Szmyhala, szefa kancelarii głowy państwa Andrija Jermaka, doradcę prezydenta Mychajło Podolaka i szefa frakcji parlamentarnej partii Sługa Narodu Dawyda Arachamija.

Instagram Wideo (IGTV)

Film nawiązuje do podobnego nagrania zamieszczonego 25 lutego, czyli w drugim dniu rosyjskiej agresji. Ci sami politycy poinformowali wówczas, że znajdują się w Kijowie, będą bronić ojczyzny do końca, a wojna zakończy się zwycięstwem, ponieważ władze mogą liczyć na ukraińskie siły zbrojne i społeczeństwo tego kraju.

12:23

Ambasador Ukrainy w Niemczech Andrij Melnyk po raz kolejny zaapelował o szybkie dostarczenie broni obiecanej przez Niemcy. Jeśli jednak mamy być szczerzy, (...) na Ukrainę nie dostarczono do tej pory z Niemiec ani jednej sztuki ciężkiego sprzętu - powiedział w telewizji ARD i ZDF.

11:53

W ciągu 100 dni obrony przed rosyjską inwazją wyparliśmy wroga spod Charkowa i wyzwoliliśmy 23 miejscowości w obwodzie charkowskim. Minionej doby jedna osoba w regionie zginęła, a siedem zostało rannych w wyniku rosyjskich ostrzałów - poinformował szef obwodowych władz Ołeh Syniehubow.



10:50

"Sto dni chwały Ukrainy to jednocześnie sto dni ogromnej niepewności. Każdego dnia Ukraińcy muszą zadawać sobie pytanie, czy rzeczywiście mogą liczyć na wolną i demokratyczną Europę" - pisze premier RP Mateusz Morawiecki w tekście opublikowanym na łamach dziennika "Frankfurter Allgemeine Zeitung". "Kiedy 24 lutego wojska rosyjskie wkroczyły na Ukrainę, mało kto wierzył, że uda się je powstrzymać. Gdyby Kijów upadł lub Ukraina przegrała wojnę, nikt nie miałby prawa mieć o to pretensji. Zaatakowało przecież imperium, które przez kilka wieków współkształtowało porządek świata" - zauważa premier polskiego rządu.

10:40

Amerykańscy badacze, którzy zostali zaproszeni przez ukraińskie służby do niezależnej analizy rosyjskiego uzbrojenia, odkryli, że prawie cały najnowszy sprzęt zawierał podzespoły pochodzące od firm z USA i państw UE, m.in. mikroprocesory, płytki drukowane, silniki i anteny - poinformował "New York Times".

Analitycy z firmy Conflict Armament Research przestudiowali najnowocześniejsze rodzaje broni agresora, takie jak np. części naprowadzające w pociskach manewrujących. Zaawansowane rosyjskie systemy uzbrojenia i łączności zostały zbudowane w oparciu o zachodnie układy scalone - ocenił Damien Spleeter, jeden z naukowców badających sprzęt najeźdźcy na Ukrainie.

10:21

Rada UE przyjęła szósty pakiet sankcji przeciwko Rosji za agresję na Ukrainę. Polityczna zgoda na restrykcje została wynegocjowana podczas szczytu unijnych przywódców w nocy z poniedziałku na wtorek.

Dzisiejszy pakiet jeszcze bardziej ogranicza zdolności Kremla do finansowania wojny, nakładając kolejne sankcje gospodarcze. Zakazujemy importu rosyjskiej ropy do UE, odcinając tym samym ogromne źródło dochodów Rosji. Odcinamy więcej kluczowych rosyjskich banków od międzynarodowego systemu płatności SWIFT. Nakładamy również sankcje na osoby odpowiedzialne za okrucieństwa, które miały miejsce w Buczy i Mariupolu - poinformował Wysoki Przedstawiciel UE ds. Zagranicznych Josep Borrell.

10:15

USA wiedzą, gdzie używana jest broń, którą przekazują Ukrainie - oświadczył w piątek doradca ukraińskiego prezydenta Mychajło Podolak. Rosja, jak zaznaczył, dąży do podkopania zaufania pomiędzy Kijowem i Waszyngtonem, m.in. przez fake newsy i operacje psychologiczne.

09:37

Od początku inwazji na Ukrainę armia rosyjska straciła już około 30 950 żołnierzy, w tym około 100 w ciągu ostatniej doby - poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

09:07

Rosyjskie wojska zniszczyły już 60 proc. wszystkich budynków w Lisiczańsku na wschodzie Ukrainy. Wmieście wciąż pozostaje jedna piąta mieszkańców, czyli około 20 tys. osób - poinformował szef administracji Lisiczańska Ołeksandr Zajka na antenie telewizji 1+1.

Szef miejskich władz potwierdził, że kluczowa trasa Lisiczańsk-Bachmut nie została zdobyta przez wroga, chociaż znajduje się pod ciągłym ostrzałem najeźdźców. Można jednak dostarczać pomoc humanitarną, dlatego w Lisiczańsku nie brakuje żywności - podkreślił Zajka.

08:50

Od początku wojny funkcjonariusze straży granicznej odprawili w przejściach granicznych z Ukrainy do Polski 3,792 mln osób. Ostatniej doby do naszego kraju z Ukrainy przyjechało 22,5 tys. osób.

08:13

W ciągu 100 dni wojny Rosjanie zniszczyli w obwodzie ługańskim, na wschodzie Ukrainy, około 70 szkół i 50 przedszkoli oraz 33 szpitale - poinformował szef administracji wojskowej obwodu Serhij Hajdaj. W rosyjskim ostrzale Lisiczańska w czwartek zginęła kobieta.

08:11

15 tygodni okrucieństwa. 15 tygodni bestialstwa. 15 tygodni przemocy, z taką ilością informacji o stratach, przymusowych deportacjach, gwałtach, obozach filtracyjnych i zniszczeniach, które powodują, że ciężko jest zrozumieć skalę rzezi dokonywanej przez Federację Rosyjską. Po 15 tygodniach nie widać końca terroru, który Rosja umyślnie stosuje przeciwko ludności cywilnej Ukrainy - powiedział ambasador Stanów Zjednoczonych przy OBWE Michael Carpenter na posiedzeniu Stałej Rady tej organizacji w Wiedniu. Dyplomata podkreślił, że Rosja prowadzi wojnę jak w czasach średniowiecza. Rosja ma dużo nowoczesnej broni - rakiety manewrujące (...) trafiające w cel z dużą dokładnością, ma precyzyjną amunicję, którą można wystrzeliwać z powietrza, morza i lądu. Dlaczego jednak ta wojna prowadzona jest tak, jakbyśmy żyli w średniowieczu? Dlaczego tak wielu cywilów cierpi? - pytał Carpenter.

07:39

W centrum Siewierodoniecka w obwodzie ługańskim toczą się walki. Rosjanie ostrzeliwują to miasto, a także sąsiedni Lisiczańsk i inne miejscowości - podaje w Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Według sztabu w rejonie Siewierodoniecka trwa ostrzał pozycji ukraińskich, a wojska rosyjskie przeprowadziły nieudaną próbę szturmu w okolicach wsi Metjulkine i Biłohoriwka. Rosjanie ostrzeliwali też miejscowości na północny zachód od Słowiańska w obwodzie donieckim, podjęli próbę szturmu w kierunku wsi Bohorodyczne i Dołyna, a także w okolicy wsi Studenok na styku obwodów charkowskiego i donieckiego; trwają tam walki. Siły rosyjskie kontynuują ostrzał artyleryjski na innych odcinkach frontu, w tym w obwodzie donieckim.

Według strony ukraińskiej, morale i nastroje wśród rosyjskich żołnierzy są złe z powodu ciągłego przenoszenia terminów ich rotacji.

07:26

Agresja rosyjska na Ukrainę sprawiła, że de facto runął cały porządek bezpieczeństwa i to nie tylko w wymiarze europejskim ale szerzej, w wymiarze transatlantyckim. Tego porządku z 23 lutego, opartego na nieagresji, dyplomacji, robieniu interesów, już nie ma. On zwłaszcza w Europie się zakończył i nie wróci już w takiej samej postaci - powiedział PAP wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk. Stoi przed nami niewątpliwie wyzwanie budowy nowego ładu międzynarodowego po zakończeniu tej wojny - dodał.

07:02

Poza obwodem charkowskim, gdzie powiodła się kontrofensywa ukraińska, linia frontu przesuwa się bardzo powoli w sposób trwały na niekorzyść Ukrainy. Ukraińskie jednostki są pod stałym ogniem artyleryjskim. Jeśli Ukraina nie otrzyma w najbliższym czasie odpowiedniego uzbrojenia, w szczególności artylerii o dalekim zasięgu, to nie będzie miała jak na ten postęp rosyjskiego walca odpowiedzieć - ocenił w rozmowie z PAP ambasador RP w Kijowie Bartosz Cichocki. Teraz chodzi o to, żeby takie tragedie, jakie wydarzyły się w Mariupolu, nie dotknęły kolejnych miast. Sytuacja na ten moment jest daleka od rozwiązania, to są jeszcze miesiące walk - podkreślił.

06:42

Po 100 dniach od rozpoczęcia inwazji Rosji na Ukrainę działania funkcjonariuszy straży granicznej koncentrują się na legalizacji pobytu Ukraińców w Polsce - poinformowała PAP rzeczniczka straży granicznej por. Anna Michalska. Dodała, że w ostatnim czasie odnotowywana jest mniejsza liczba osób wjeżdżających do Polski.

06:18

Pomoc dla Ukrainy nie zostanie zawieszona, nawet jeżeli procedury jej wejścia do Unii Europejskiej się wydłużą - zapewnił w rozmowie z PAP ambasador Polski w Kijowie Bartosz Cichocki. Ukraina udowodniła, na gruncie jakich wartości stoi i nie możemy cofać się pod wpływem rosyjskiej agresji. Nie możemy pokazywać, że boimy się przyjąć do swojego grona europejski naród tylko dlatego, że Rosja nam grozi wojną - powiedział.



Wiadomo, że status kandydata nie oznacza natychmiastowego czy automatycznego członkostwa, ale trzeba Ukraińcom pokazać, że nie są osamotnieni i należą do naszej rodziny - stwierdził Cichocki. Ze swojego doświadczenia wiemy, jak bardzo ważne jest członkostwo w Unii Europejskiej dla umocnienia instytucji czy wolnego rynku. Wiemy, że perspektywa członkostwa będzie takim właściwym bodźcem dla zmian, które często są trudne i kosztowne, szczególnie dla państwa podkopanego gospodarczo przez wojnę - podsumował ambasador RP w Kijowie.



05:30

Rosyjska inwazja na Ukrainę trwa już 100 dni. Dramat tego czasu prezentujemy na zdjęciach zebranych w poniższej galerii.

05:20

Sytuacja w Donbasie nie zmieniła się w sposób istotny w ciągu ostatnich 24 godzin. Mamy pewne sukcesy w walkach o Siewierodonieck - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Jak dodał, jest zbyt wcześnie, aby mówić o szczegółach.

Całe tymczasowo okupowane terytorium naszego kraju jest obecnie strefą totalnej katastrofy, za którą pełną odpowiedzialność ponosi Rosja - podkreślił ukraiński prezydent.

05:10

Departament Handlu USA poinformował o dodaniu 71 rosyjskich i białoruskich przedsiębiorstw do "czarnej listy" organizacji, z którymi handel i współpraca są zabronione. Są wśród nich firmy z branż lotniczej i stoczniowej, a także instytuty naukowo-badawcze.

Restrykcje zabraniające m. in. eksportu i dostępu do amerykańskiej technologii i będące reakcją na agresję Rosji na Ukrainę, dotknęły 70 rosyjskich i 1 białoruskie przedsiębiorstwo. Objęły kilka instytutów naukowo badawczych Rosyjskiej Akademii Nauk. W tej grupie znalazło się też kilka firm produkujących części do samolotów i fabryka montująca gotowe maszyny pasażerskie i towarowe z Woroneża, będąca jedna z największych tego rodzaju w Rosji. Restrykcje dotknęły także Grupę Lotniczą Iljuszyna.



Na "czarnej liście" Departamentu Handlu od lutego znalazły się już 322 podmioty pośrednio lub bezpośrednio pracujące dla potrzeb wojska.