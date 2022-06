100 dni trwa już rosyjska inwazja na Ukrainę. Agresorzy skupiają się nadal na wschodzie - zacięte walki toczą się o Siewierodonieck w obwodzie ługańskim. Rosjanie posuwają się także w obwodzie donieckim. Kreml przekonuje, że przez ponad trzy miesiące walk udało się osiągnąć "pewne cele". W piątek Rada UE przyjęła szósty pakiet sankcji na Rosję, w którym uwzględniono embargo na ropę. Najważniejsze wydarzenia z setnego dnia rosyjskiej inwazji znajdziecie w naszym podsumowaniu dnia.

Zniszczona szkoła w pobliżu Charkowa / SERGEY KOZLOV / PAP/EPA

Walki na wschodzie Ukrainy

Rosjanie kontynuują ofensywę w Siewierodoniecku, uważanej za nieformalną stolicę obwodu ługańskiego, przynajmniej jeśli chodzi o tereny pod kontrolą władz w Kijowie. Jak poinformowały ukraińskie siły zbrojne, Rosjanom udało się odnieść "pewne sukcesy" na osiedlach we wschodniej części miasta. Pod ich kontrolą jest ok. 80 proc. Siewierodoniecka.

Ukraińcy z kolei wyparli agresorów z podmiejskiej miejscowości Metołkine. Obrońcy odbili także Biłohoriwkę.

Rosjanie prowadzą również ofensywę w kierunku Bachmuta i Lisiczańska. Pojawiają się doniesienia, że agresorzy organizują transport pontonów potrzebnych do przekroczenia rzeki Doniec.

Walki toczyły się także w innych regionach. Rosjanie odnosili sukcesy w obwodzie donieckim. Tam zdobyli np. wieś Sosnowe, znajdującą się nieopodal wcześniej przejętej Jarowej. Tamtejsze oddziały będą zmierzały w kierunku Światohirśka.

Przeprowadzono także bombardowania w regionie Mykołajiwki i Połtawki, w kierunku Słowiańska. Tam też Rosjanie skoncentrowali siły liczące 20 batalionów grup taktycznych.

Zełenski w setnym dniu inwazji: Zwyciężymy

"Jest z nami cały naród Ukrainy, zwyciężymy" - zadeklarował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w filmie opublikowanym w setny dzień rosyjskiej inwazji.

Widać na nim również premiera tego kraju Denysa Szmyhala, szefa kancelarii głowy państwa Andrija Jermaka, doradcę prezydenta Mychajło Podoliaka i szefa frakcji parlamentarnej partii Sługa Narodu Dawyda Arachamija.

"Lider frakcji jest tutaj, szef kancelarii prezydenta - też tutaj, premier - tutaj, Podoliak - tutaj i prezydent również tutaj. Nasz zespół liczy jednak znacznie więcej osób. Są tu również nasze siły zbrojne i, przede wszystkim, naród. Bronimy Ukrainy już od stu dni. Zwycięstwo będzie nasze" - zapewnił w piątek Zełenski w nagraniu zamieszczonym na jego profilu na Facebooku.

Kreml: Osiągnęliśmy pewne rezultaty

Rosja wczoraj poprosiła media, by nie podkreślały, że inwazja na Ukrainę trwa już 100 dni, choć początkowe zapowiedzi sugerowały, że wojna będzie błyskawiczna. Dzisiaj rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow był pytany przez dziennikarzy, co udało się w tym czasie osiągnąć.

Jednym z głównych celów operacji jest ochrona ludzi w Donieckiej Republice Ludowej i Ługańskiej Republice Ludowej. W zakresie ich ochrony podejmowane są działania i osiągnięto pewne rezultaty - powiedział Pieskow.

Powiedział, że rosyjskie wojska wyzwoliły kilka miejscowości z rąk "pronazistowskich Sił Zbrojnych Ukrainy i nazistowskich sił", a mieszkańcom zapewniono możliwość powrotu do "życia cywilnego".

Prace będą kontynuowane, dopóki cele specjalnej operacji wojskowej nie zostaną osiągnięte - dodał.

Szósty pakiet sankcji

Rada UE przyjęła w piątek szósty pakiet sankcji przeciwko Rosji za agresję na Ukrainę. Polityczna zgoda na restrykcje została wynegocjowana podczas szczytu unijnych przywódców w nocy z poniedziałku na wtorek. Potem jednak Węgry wymogły pewne zmiany - chodziło o wykreślenie patriarchy Cyryla z listy sankcji.

Dzisiejszy pakiet jeszcze bardziej ogranicza zdolności Kremla do finansowania wojny, nakładając kolejne sankcje gospodarcze. Zakazujemy importu rosyjskiej ropy do UE, odcinając tym samym ogromne źródło dochodów Rosji. Odcinamy więcej kluczowych rosyjskich banków od międzynarodowego systemu płatności SWIFT. Nakładamy również sankcje na osoby odpowiedzialne za okrucieństwa, które miały miejsce w Buczy i Mariupolu - poinformował Wysoki Przedstawiciel UE ds. Zagranicznych Josep Borrell.



Embargo na ropę naftową dotyczy surowca sprowadzanego drogą morską. Do końca roku UE ma zrezygnować z importu około 90 proc. rosyjskiej ropy. Okres przejściowy potrwa od sześciu miesięcy w przypadku ropy do ośmiu miesięcy w przypadku innych produktów ropopochodnych.



Oprócz tego, UE zdecydowała odłączyć od bankowego systemu SWIFT kolejne trzy rosyjskie instytucje kredytowe: największy rosyjski bank Sbierbank, Moskiewski Bank Kredytowy i Rosyjski Bank Rolny - oraz Białoruski Bank Rozwoju i Odbudowy.

Dwornikow nie dowodzi ofensywą na wschodzie

Rosyjski generał Aleksandr Dwornikow, nazywany "rzeźnikiem z Syrii", nie dowodzi już ofensywą przeciwko Ukrainie - uważają analitycy Conflict Intelligence Team (CIT). Nowym głównodowodzącym według ekspertów został wiceminister obrony Giennadij Żydko.

Żydko to były dowódca Wschodniego Okręgu Wojskowego, a od jesieni ubiegłego roku wiceminister obrony ds. wojskowo-politycznych.

Analityk Rusłan Lewijew określił 56-letniego wojskowego jako "głównego kierownika politycznego" (politruka), oficera politycznego. Dodał, że nie są mu znane przyczyny zmiany na stanowisku głównodowodzącego. Możliwe, że to tylko proces rotacyjny, taki jaki obserwowaliśmy w Syrii - zaznaczył.

Wywiad: W kwietniu Putin przeszedł terapię antynowotworową

Amerykański wywiad sporządził raport, z którego wynika, że Putin jest "definitywnie chory" , ale twierdzenie, że jest umierający "to tylko spekulacje" - podaje "Newsweek".

Według informacji Amerykanów, powodem, dla którego Putin nie pokazywał się publicznie przez niemal cały kwiecień, było poddanie się leczeniu w związku z zaawansowanym nowotworem.

Raport opiera się na informacjach zdobytych wśród ludzi z najbliższego otoczenia Putina. Biały Dom traktuje dokument poważnie.