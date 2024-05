Granat nasadkowy, pochodzący najprawdopodobniej z czasu II wojny światowej, przyniósł do szkoły we Włodawie siedmiolatek. Wszyscy uczniowie i nauczyciele zostali bezpiecznie ewakuowani, a na miejsce wezwano Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji w Lublinie. Obecnie trwają czynności związane z neutralizacją granatu.





Włodawa. 7-latek przyniósł do szkoły granat / Policja

W środę, 22 maja tuż przed godziną 10.00 włodawska policja otrzymała zgłoszenie, że w Szkole Podstawowej nr 3 we Włodawie uczeń ma przy sobie granat. Do placówki w trybie pilnym został wysłany policyjny patrol. Uczniowie szkoły zostali wyprowadzeni w bezpieczne miejsce, zaś granat został odebrany 7-letniemy uczniowi i zabezpieczony.





Po oględzinach policjanci stwierdzili, że przyniesiony przez chłopca przedmiot to prawdopodobnie niemiecki granat nasadkowy do karabinu typu mauser. Ze wstępnych informacji wynika, że chłopiec dostał go od ojca. Na miejsce wezwano także Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji w Lublinie w celu neutralizacji granatu. Policjanci będą teraz szczegółowo wyjaśniać okoliczności tego zdarzenia.

Włodawa. Ewakuacja szkoły po tym, jak 7-latek przyniósł ze sobą granat / KPP Włodawa / Policja

Mundurowi przypominają przy okazji, że w przypadku odnalezienia niewypałów trzeba zachować bezwzględną ostrożność. Przedmiotów tych nie wolno pod żadnym pozorem przenosić, dotykać ani rozbrajać. Miejsce takiego znaleziska należy zabezpieczyć przed osobami postronnymi, a w szczególności przed dziećmi. O znalezisku należy jak najszybciej powiadomić najbliższą jednostkę policji. Policjanci zabezpieczą teren i powiadomią saperów. Trzeba pamiętać, że pomimo upływu wielu lat, niewypały z okresu II wojny światowej są ciągle niebezpieczne.