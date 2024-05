Do 6 wzrosła liczba ofiar rosyjskiego ataku na hipermarket budowlany w Charkowie. 40 osób zostało rannych. Charkowska prokuratura obwodowa podała, że w ataku na miejski Park Centralny, który nastąpił wkrótce po bombardowaniu hipermarketu, rannych zostało 18 osób. Niemcy dostarczyły w piątek na Ukrainę kolejną wyrzutnię systemu obrony powietrznej IRIS-T. "Chińska pomoc dla Rosji jest kluczowa w prowadzonej przez ten kraj wojnie na Ukrainie" - powiedział sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Sobota jest 822. dniem wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Wydarzenia za naszą wschodnią granicą zbieramy w raporcie z dnia 25.05.2024.

Teren hipermarketu budowlanego w Charkowie po rosyjskim bombardowaniu / UKRAINIAN STATE EMERGENCY SERVICE HANDOUT HANDOUT / PAP/EPA

22:05

6 osób zginęło, 40 zostało rannych, a 16 jest uznawanych za zaginione - to najnowszy bilans rosyjskiego ataku na hipermarket budowlany w Charkowie. Przekazał go wieczorem szef władz obwodu charkowskiego Ołeh Syniehubow.

21:05

Charkowska prokuratura obwodowa podała, że w ataku na miejski Park Centralny, który nastąpił wkrótce po bombardowaniu hipermarketu, rannych zostało 18 osób. Wśród nich jest 13-letni chłopiec, którego stan określono jako ciężki. Wojska rosyjskie ostrzelały Park Centralny pociskami rakietowymi S-300.



17:05

W Charkowie trwa akcja ratunkowa po rosyjskim ataku na hipermarket budowlany. Jak przekazał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, w środku mogło być ponad 200 osób. Wiadomo już, że są zabici i ranni.

15:40

Ukraińskie Państwowe Biuro Śledcze prowadzi dochodzenie przeciwko dowództwu 125. brygady Sił Zbrojnych Ukrainy i podległym jej jednostkom w związku z niewłaściwą organizacją obrony granicy z Rosją na terenie obwodu charkowskiego. Miała ona doprowadzić do utraty pozycji bojowych, strat w ludziach i uzbrojeniu.

Jak podała agencja Interfax-Ukraina, dotychczasowe śledztwo wykazało, że 10 maja podczas szturmu wojsk rosyjskich na pozycje ukraińskie w obwodzie charkowskim oddziały 125. brygady porzuciły pozycje bojowe. Atak Rosjan został odparty przez ukraińskie siły drugiego rzutu.

Ustalono także, że dowództwo 125. brygady i podległych jej jednostek - 415. samodzielnego batalionu strzeleckiego, 23. brygady zmechanizowanej, 172. samodzielnego batalionu strzeleckiego - nie zorganizowało właściwej obrony pozycji na granicy Ukrainy z Federacją Rosyjską.

13:55

Zastępca szefa generalnego rosyjskiej armii, gen. Wadim Szamarin jest kolejnym wysokim rangą urzędnikiem rosyjskiego ministerstwa obrony, który został aresztowany pod zarzutem korupcji od czasu odwołania Siergieja Szojgu - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.

W codziennej aktualizacji wywiadowczej poinformowano, że Szamarina aresztowano w czwartek pod zarzutem przyjęcia dużych łapówek, a następnie oskarżono na postawie art. 290 pkt. 6 rosyjskiego kodeksu karnego, gdzie mowa jest o przyjmowaniu łapówek na szczególnie dużą skalę.

Przypomniano, że jest on kolejnym wysokim rangą urzędnikiem ministerstwa obrony, który został aresztowany w związku z zarzutami korupcji - po wiceministrze obrony Timurze Iwanowie i szefie ds. zasobów ludzkich Juriju Kuzniecowie.

"Wszystkie te aresztowania nastąpiły od czasu, gdy 12 maja Siergiej Szojgu został odwołany ze stanowiska ministra obrony. Szamarin kierował Głównym Zarządem Łączności od 2021 roku. Jeden z jego poprzedników w tej roli, generał-pułkownik Chalil Arsłanow, w 2020 roku miał również postawione zarzuty korupcji. Korupcja jest głęboko zakorzeniona w rosyjskim ministerstwie obrony i jest prawdopodobne, że będą kolejne aresztowania" - napisano.

12:47

Długoterminowe dozbrojenie Europy, w czym Wielka Brytania mogłaby odegrać najbliższą możliwą rolę, jest niezbędne do pokonania rosyjskich ambicji imperialnych - powiedział polski minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski w wywiadzie dla dziennika "The Guardian".

Sikorski, który w czwartek spotkał się ze swoim brytyjskim odpowiednikiem Davidem Cameronem i wziął udział w konferencji London Defence Conference, przypomniał, że Polska wydaje na obronność 4 proc. PKB i powiedział, że inne kraje muszą nadrobić zaległości. Zauważył, że wymaga to reorientacji przemysłu na cele wojskowe, bo jak mówił, w okresie "dywidendy pokojowej i wojen ekspedycyjnych skupiliśmy się na wartościowych, zaawansowanych technologicznie platformach i rodzajach broni, a dopiero teraz odkrywamy na nowo, że tak naprawdę potrzebujemy milionów pocisków. Potrzebne są też duże ilości niezaawansowanych technologicznie rzeczy".

08:24

Rosja wykorzysta każde zawieszenie broni, aby przygotować się do przyszłych operacji ofensywnych na Ukrainie - pisze najnowszym raporcie amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW). Odnosi się w ten sposób do piątkowych doniesień agencji Reuters, jakoby prezydent Rosji Władimir Putin był gotowy wstrzymać walki na Ukrainie na drodze wynegocjowanego zawieszenia broni.

ISW przypomina, że według analityków wojskowych interwencja wojskowa Rosji na Krymie i w Donbasie w 2014 r. naruszyła liczne międzynarodowe zobowiązania Rosji, dotyczące poszanowania suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy, w tym uznanie przez Rosję Ukrainy za niepodległe państwo w 1991 r. oraz Memorandum Budapeszteńskie z 1994 r., w którym Rosja wyraźnie zobowiązała się nie naruszać suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy.

Amerykański think tank podkreśla, że nie ma zatem podstaw aby sądzić, że Kreml będzie respektował nowe porozumienie, zobowiązujące Rosję do nienaruszania suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy. Zaznacza, że zawieszenie broni umożliwiłoby Rosji odbudowę zdegradowanych sił i dalszą mobilizację swojej bazy obronnej oraz przemysłowej bez ograniczeń związanych z pilnymi potrzebami operacyjnymi na Ukrainie.

Zdaniem ISW Rosja mogłaby wykorzystać zawieszenie broni do przygotowania sił lepiej przystosowanych do przeprowadzenia kolejnej serii operacji ofensywnych, mających na celu demilitaryzację i podbój Ukrainy. Kreml może zasadnie oczekiwać, że zamrożony front sprawi, iż zachodnie wsparcie dla Ukrainy stanie się mniej pilne i ważne, co mogłoby umożliwić Rosji wyprzedzenie Ukrainy w przygotowaniach do kolejnych działań wojennych.

06:17

Chińska pomoc dla Rosji jest kluczowa w prowadzonej przez ten kraj wojnie na Ukrainie - powiedział sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg w wywiadzie dla niemieckiego "Welt am Sonntag". "Chiny mówią, że chcą utrzymywać dobre stosunki z Zachodem. Jednocześnie podsycają wojnę w Europie. Nie da się tego pogodzić" - stwierdził Stoltenberg.

Podkreślił, że Chiny dostarczają Rosji coraz więcej części do maszyn, mikroelektronikę i inne technologie, które Moskwa wykorzystuje do produkcji rakiet, samolotów i czołgów. To jest "kluczowe wsparcie dla Rosji w jej agresji na Ukrainie".

Odnosząc się do obecnej sytuacji na froncie, sekretarz generalny NATO przyznał, że "Ukraina ponosi porażki z powodu braku amunicji i broni". "Ale nie jest jeszcze za późno dla Ukrainy, by zwyciężyła (...) NATO musi jednak dostarczyć jej więcej broni i amunicji" - podkreślił w wywiadzie dla "WamS".

Amerykański Departament Stanu oznajmił w piątek, że w rozmowie telefonicznej szefowie dyplomacji USA i Niemiec, Antony Blinken i Annalena Baerbock, omówili "wyzwania" stawiane przez Chiny, w tym wsparcie Pekinu dla rosyjskiego przemysłu obronnego.

06:15

Niemcy dostarczyły w piątek na Ukrainę kolejną wyrzutnię systemu obrony powietrznej IRIS-T - poinformował minister obrony RFN Boris Pistorius na platformie X.

Pistorius wyjaśnił, że dostarczona w piątek jednostka jest kombinacją dwóch systemów IRIS-T: SLM i SLS. "To bardzo nowoczesny i sprawdzony zestaw obrony powietrznej krótkiego i średniego zasięgu, który na Ukrainę trafił prosto z niemieckiej fabryki" - zapewnił minister.

Podkreślił, że "Rosja od miesięcy nasila swoje ataki powietrzne na Ukrainę, zabijając ludzi i niszcząc ważną infrastrukturę".

Agencja dpa przypomina, że Niemcy przekazały już Ukrainie wiele systemów obrony powietrznej, m.in. IRIS-T i Patriot.